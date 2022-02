Corona-Regeln: Der Fahrplan für Lockerungen steht Stand: 17.02.2022 00:17 Uhr Bund und Länder haben sich bei Beratungen am Mittwoch auf Lockerungen der Corona-Maßnahmen verständigt. Weitere Infos sowie ein Überblick über die derzeit geltenden Corona-Regeln in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Die Spitzen von Bund und Ländern sind sich während ihres Gipfels zur Corona-Lage bei wichtigen Punkten einig geworden. Ab dem 20. März sollen alle "tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen" entfallen, wenn die Situation in den Kliniken es zulässt. Der Termin ergibt sich aus dem Infektionsschutzgesetz: Denn die Regelung erlaubt die Schutzmaßnahmen derzeit nur befristet bis zum 19. März. Bestimmte "niedrigschwellige Basisschutzmaßnahmen" sollen aber nach dem Willen der Länder auch über das Zieldatum 20. März hinaus gelten - etwa das Tragen von Masken in Bus und Bahn oder in geschlossenen Räumen von Publikumseinrichtungen. Für diese Regelung muss der Bundestag noch eine gesetzliche Grundlage schaffen. Scholz sagte zu, sich dafür einzusetzen.

Ziel der Regierungschefinnen und -chefs der Länder und von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) waren möglichst bundeseinheitliche Regeln - zusammengefasst in einem Drei-Stufen-Plan.

Drei-Stufen-Plan für Lockerungen

In einem ersten Schritt können private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen wieder ohne Begrenzung der Teilnehmendenzahl möglich sein. Die momentan noch geltende Begrenzung auf zehn Personen fällt weg. Ist aber auch nur ein Nicht-Geimpfter bei einem Treffen dabei, bleibt es bis zum 19. März bei der geltenden Regelung: Treffen sind mit höchstens zwei Personen aus einem anderen Haushalt erlaubt. Die in vielen Ländern schon aufgegebene 2G-Zugangsregel im Einzelhandel soll bundesweit entfallen, es soll aber eine Maskenpflicht bleiben. Die Nutzung von FFP2-Masken wird empfohlen, wenn sie nicht durch Landesrecht vorgeschrieben ist wie etwa in Niedersachsen. Die Länder sollen diesen ersten Schritt in den kommenden Tagen umsetzen, sofern nicht schon geschehen.

Ab dem 4. März soll die 3G-Regelung in Gastronomie und Hotels gelten, womit diese auch von Ungeimpften mit Test wieder besucht werden könnten. Diskotheken und Clubs sollen für Genesene und Geimpfte mit tagesaktuellem Test oder mit dritter Impfung (2G-Plus) geöffnet werden. Bei Großveranstaltungen auch im Sport können mehr geimpfte oder genesene Zuschauer (2G) zugelassen werden als bisher. Bei Veranstaltungen in Innenräumen ist maximal eine Auslastung von 60 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität vorgesehen (maximal 6.000 Zuschauende). Bei Veranstaltungen im Freien wird maximal eine Auslastung von 75 Prozent vorgeschlagen (maximal 25.000 Zuschauende).

Ab dem 20. März sollen alle tiefergreifenden Schutzmaßnahmen einschließlich der Homeoffice-Pflicht auslaufen, wenn die Lage des Gesundheitssystems dies zulässt. Die Maskenpflicht soll aber in Innenräumen sowie Bussen und Bahnen (wie etwa in Hamburg) weiter gelten - genau wie das Abstandsgebot, allgemeine Hygienevorgaben oder Testpflichten in bestimmten Bereichen.

Außerdem verständigten sich Bund und Länder auf weitere Änderungen:

Reiseerleichterungen: Der Bund wird die Einstufung von Ländern als Hochrisikogebiete anpassen, von denen es derzeit mehr als hundert gibt. Damit solle "vor allem auch das Reisen für Familien erleichtert werden, da Kinder unter zwölf Jahren oft nicht geimpft sind und sie daher der Quarantäne nicht entgehen können".

Genesenenstatus: Für großen Ärger hatte die Verkürzung des Genesenenstatus von sechs auf drei Monate gesorgt. Die kurzfristige Änderung quasi über Nacht kam dadurch zustande, dass per Verordnung eine automatische Anpassung an die Vorgaben des Robert Koch-Instituts eingeführt wurde. Dies soll rückgängig gemacht werden.

Allgemeine Impfpflicht: Um eine Belastung des Gesundheitswesens zu verhindern, "bekräftigen der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder die Notwendigkeit der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht", heißt es in dem Beschluss. Derzeit werden verschiedene Modelle diskutiert.

Das nächste Bund-Länder-Treffen ist für den 17. März geplant.

Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg haben bereits einige Lockerungsschritte formuliert. Auch in Niedersachsen will die Landesregierung bestehende Regeln lockern.

