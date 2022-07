Stand: 26.07.2022 05:50 Uhr Corona-News-Ticker: Weil gegen Aufhebung der Isolationspflicht

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 26. Juli 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog von Montag.

Das Wichtigste in Kürze:



Weil zu Isolationspflicht: "Eine Pandemie ist keine Privatveranstaltung"

Bundesverfassungsgericht verhandelt über Klagen zum EU-Corona-Hilfsfonds

Aktuelle Fallzahlen im Norden: 4.371 in Schleswig-Holstein

Bundesweite Inzidenz liegt bei 678,7

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Weil zu Isolationspflicht: "Eine Pandemie ist keine Privatveranstaltung"

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat Vorstöße zur Aufhebung der Corona-Isolationspflicht zurückgewiesen. "Eine Pandemie ist keine Privatveranstaltung", sagte Weil dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Infizierte, die sich nicht isolierten, könnten auch ohne eigene Symptome andere anstecken und deren Gesundheit gefährden. Auch Lehrerverbände übten scharfe Kritik an dem Vorschlag. Zuvor hatte neben der FDP Kassenärzte-Chef Andreas Gassen die Aufhebung der Corona-Isolationspflicht gefordert. Auf diese Weise ließen sich Personalengpässe in Kliniken und anderswo vermeiden, sagte er zur Begründung. Weil hielt dem entgegen: "Man löst zudem keinen Personalmangel, indem man viele Infizierte in die Betriebe lässt, die dann wieder andere infizieren." Im Fall einer Aufhebung der Isolationspflicht würden alle Beschäftigten einem unnötigen Gesundheitsrisiko am Arbeitsplatz ausgesetzt. "Die Selbstisolation jetzt aufzugeben, käme bei den aktuellen Infektionszahlen einer Durchseuchung gleich", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Andreas Keller, dem "RedaktionsNetzwerk".

Bereits am Montag hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach betont, an der Isolationspflicht festhalten zu wollen. Änderungen an der Verordnung halte er nicht für verantwortbar. Die Pandemie würde sich verschärfen, so der SPD-Politiker.

Karlsruhe verhandelt Klagen zu EU-Hilfsfonds

Das Bundesverfassungsgericht verhandelt von heute an über das deutsche Ratifizierungsgesetz zum Corona-Hilfsfonds der EU. Brüssel will mit 750 Milliarden Euro die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abmildern. Geklagt hatte unter anderem eine Klägergruppe von Wirtschaftsprofessoren rund um AfD-Mitgründer Bernd Lucke. Die Kläger meinen, dass der Fonds faktisch zu einem Einstieg in eine gemeinschaftliche Verschuldung auf EU-Ebene führe. Dies verstoße gegen das Grundgesetz. Im April 2021 hatte das Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag gegen den Fonds abgewiesen. Nun wird über die Klagen ausführlich verhandelt. Ein Urteil wird es frühestens in einigen Monaten geben.

Bundesweit 145.472 Neuinfektionen - Inzidenz bei 678,7

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 678,7 an. Gestern hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 664,9 gelegen (Vorwoche: 744,2; Vormonat: 605,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI seit gestern 145.472 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 160.691) und 187 Todesfälle (Vorwoche: 102).

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Schleswig-Holstein registriert 4.371 neue Infektionen

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Wochenvergleich weiter rückläufig. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen lag laut Landesmeldestelle am Montag bei 543,9 (Stand: 18.41 Uhr). Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch 643,6 betragen. Am Montag wurden in Schleswig-Holstein 4.371 neue Corona-Fälle gemeldet, eine Woche zuvor waren es 5.221. In den Krankenhäusern wurden 477 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus behandelt (Vorwoche: 482). Auf den Intensivstationen lagen 44 Corona-Patienten, von denen 17 beatmet wurden. Die Hospitalisierungsinzidenz lag bei 8,86.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Corona-Live-Ticker am Dienstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Dienstag, 26. Juli 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Nachrichten vom Montag können Sie im Blog von gestern nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus