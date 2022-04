Stand: 22.04.2022 08:31 Uhr Corona-News-Ticker: Vierte Impfung laut Experten noch nicht für alle nötig

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 22. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

Diskussion um vierte Impfung

NDS: Weiter Personalnot in Kliniken

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 23.632 in Niedersachsen , 6.825 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 161.718 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 733,4

Diskussion um vierte Impfung

Wie sinnvoll ist eine vierte Impfung - und für wen? Einen kompletten Schutz vor einer Infektion durch wiederholtes Boostern erreichen zu wollen, sei vermutlich kein realistisches Ziel, sagte Christoph Neumann-Haefelin, Leiter der Arbeitsgruppe Translationale Virusimmunologie am Universitätsklinikum Freiburg. "Das Ziel der Booster-Impfung muss sein, die verschiedenen Personengruppen vor wirklich schweren Infektionsverläufen zu schützen." Bei Gesunden ohne Immunproblem halte eine relativ robuste T-Zell-Antwort bereits nach der zweiten Impfstoffdosis fast ein Jahr an, schilderte Neumann-Haefelin. T-Zellen sind wichtig für den Schutz vor schweren Verläufen. Die erste Auffrischimpfung erhöhe vorübergehend noch einmal den Schutz, auch durch gesteigerte Spiegel von Antikörpern, und trage zu dessen Dauer bei. Der wissenschaftliche Direktor des Deutschen Rheuma-Forschungszentrums Berlin, Andreas Radbruch, betonte, dass die Affinitätsreifung - die Verbesserung der Qualität der Antikörper - etwa ein halbes Jahr dauere und nicht abgekürzt werden könne. Erst dann mache eine vierte Impfung Sinn. Die Wissenschaftler betonten, dass es nach wie vor keinen Konsens darüber gebe, bei welchen Werten, etwa von Antikörpern im Blut, ein Mensch vor einer Corona-Infektion geschützt ist. Antikörperspiegel im Blut sagten zudem nichts über den Schutz im Nasen-Rachenraum aus. In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission einen zweiten Booster derzeit nur für Menschen ab 70 und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen.

NDS: Weiter Personalnot in Kliniken

In einigen niedersächsischen Kliniken fehlt es an Personal. Zum einen fallen Mitarbeiter wegen Quarantäne oder einer Corona-Erkrankung aus. Zum anderen verursachen infizierte Patienten auf Normalstation aufgrund der nötigen Isolation mehr Arbeit. Am Klinikum Lüneburg sind deshalb laut einer Sprecherin etwa 70 Betten auf den Stationen gesperrt. Im Osnabrücker Marienhospital werden nicht dringende Operationen verschoben. In der Euregio-Klinik in Nordhorn musste wegen erheblicher Personalausfälle die Notaufnahme die vergangenen zwei Nächte dicht gemacht werden.

Niedersachsen: Zehntausende auf Warteliste für Schwimmkurse

In Niedersachsen warten mindestens 75.000 Menschen auf einen Platz in einem Schwimmkurs. Die Zahl berücksichtige nur Menschen, die sich während der Corona-Pandemie auf eine Warteliste eingetragen haben. Grund für die hohe Zahl sind wegen der Pandemie ausgefallene Schwimmkurse, wie der Landesverband der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mitteilte. Da es keine zentral erfasste Zahl gibt, könnte die Zahl der Wartenden auch deutlich höher liegen. An einigen Orten müssen die Menschen bis zu drei Jahre darauf warten, schwimmen zu lernen. Zudem hätten viele Kinder wegen der Pandemie das Schwimmen auch wieder verlernt oder nie richtig gelernt, weil sie nicht trainieren konnten. "Damit bleibt die Gefahr von Schwimmunfällen bei Kindern, die noch keinen Platz erhalten haben, sehr hoch", sagte ein Sprecher des DLRG-Landesverbandes Niedersachsen.

Hamburg unterstützt den Sport während Corona mit 39 Millionen Euro

Die Stadt Hamburg hat Sportvereine und Sporttreibende während der Corona-Pandemie mit insgesamt 39 Millionen Euro zusätzlich unterstützt. Allein für die Sanierung und Modernisierung von Sportanlagen wurden seit 2020 zusätzlich zu den in den Haushaltsplänen veranschlagten Mitteln knapp 23,4 Millionen Euro bereitgestellt, wie eine Große Anfrage der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen an den Senat ergab. Mehr als 15 Millionen Euro wurden als Zuschüsse oder Darlehen an Sportvereine und Veranstalter von Sportevents gezahlt. Laut Senat gingen den Hamburger Sportvereinen seit Beginn der Pandemie mehr als 26.300 Mitglieder verloren - über 5,7 Prozent.

Niedersachsen: Inzidenz steigt auf 980,7

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat auch für Niedersachsen heute eine im Vergleich zum Vortag gestiegene Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet: Nach 935,1 gestern liegt sie den Angaben zufolge aktuell bei 980,7. Binnen 24 Stunden wurden 23.632 neue laborbestätigte Corona-Fälle registriert - gestern waren es 24.618 gewesen. Die Zahl der Menschen, die an oder mit einer Corona-Infektion in Niedersachsen gestorben sind, erhöhte sich um 23 auf insgesamt 8.537 seit dem Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren.

RKI registriert 161.718 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 733,4

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 733,4 an. Am Vortag hatte der Wert bei 720,6 gelegen, am vergangenen Freitag bei 1.001,5 (Vormonat: 1.733,4). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 161.718 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 156.864 registrierte Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 289 Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die seit Pandemie-Beginn an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 133.921.

Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen nicht oder nicht vollständig. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Zudem gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.

Inzidenz in Schleswig-Holstein leicht gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 982,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gestiegen. Am Tag zuvor hatte die Zahl bei 981,0 gelegen. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen wird aktuell mit 6.825 angegeben, nach 10.084 am Vortag. Laut den Angaben liegen im Zusammenhang mit dem Coronavirus 553 Patienten in Kliniken. Von ihnen werden 47 auf einer Intensivstation behandelt und 23 beatmet. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion starben, liegt bei 2.403 (+8) gelegen. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche (Hospitalisierungsinzidenz) wird mit 5,05 (Vortag: 4,12) angegeben.

Der Corona-Ticker von NDR.de startet

Guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Freitag, 22. April 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

