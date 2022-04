Stand: 03.04.2022 06:53 Uhr Corona-News-Ticker: Viele Schutzmaßnahmen gelten jetzt nicht mehr

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 3. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Sonnabend nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Ab heute bundesweit gelockerte Regeln in Kraft - MV und Hamburg sind Corona-Hotspots

Hamburger Fischmarkt wieder in vollem Umfang geöffnet

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 1.542 in Schleswig-Holstein - Niedersachsen übermittelt am Sonntag keine Fälle

RKI: Bundesweit 74.053 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 1.457,9

Ab heute gelten bundesweit gelockerte Regeln - Ausnahmen sind MV und Hamburg

In der vergangenen Nacht ist die Übergangsfrist für die breit angelegten Corona-Schutzmaßnahmen im Infektionsschutzgesetz ausgelaufen. Somit sind bundesweit die meisten 2G- und 3G-Regeln und auch die generelle Maskenpflicht in Innenräumen entfallen. Die Bundesregierung setzt künftig auf Rücksichtnahme und Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Nur in regionalen sogenannten Hotspots sind laut dem neuen Gesetz Auflagen wie bisher noch erlaubt. Bislang haben davon nur Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern Gebrauch gemacht.

Aber nicht alle Corona-Auflagen sind Vergangenheit: Bundesweit müssen Masken weiterhin in öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden - also im Bahn-Fernverkehr und in Flugzeugen. Eine Maskenpflicht als Basisschutz kann für Kliniken, Arztpraxen und in Dialyse-Einrichtungen bestehen bleiben - das gilt außerdem für Pflegeheime, bei ambulanten Pflegediensten und Rettungsdiensten sowie im öffentlichen Nahverkehr. Das regelt jedes Bundesland für sich. Möglich ist es, dass Geschäfte oder Supermarktketten, Betriebe, Hotels oder Restaurants und Diskotheken von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und das Tragen von Masken fordern. Eine Testpflicht in Schulen ist weiterhin möglich. Auch das liegt in der Entscheidung der Länder. Kostenlose Bürgertests soll es bis Ende Juni geben.

Hamburger Fischmarkt wieder in vollem Umfang geöffnet

Nach langer Corona-Unterbrechung und Monaten im eingeschränkten Pandemie-Betrieb ist der Hamburger Fischmarkt am frühen Morgen wieder in vollem Umfang gestartet. Auch die typischen Marktschreier dürfen ihre Produkte dann wieder aus vollem Hals anbieten. Zuletzt war ihnen das Schreien nach Angaben des Bezirksamtes Altona untersagt. Außerdem durfte nach der teilweisen Wiederöffnung des traditionsreichen Marktes direkt an der Elbe im Juli 2021 bisher nur die Hälfte der Stände aufgebaut werden. "Es herrscht nun eine allgemeine Euphorie", sagte der Vize-Präsident des Landesverbandes des Ambulanten Gewerbes und der Schausteller, Klaus Moritz, kurz vor der Eröffnung. "Wir freuen uns alle darauf, dass wir uns endlich alle wiedersehen." Der Fischmarkt mit mehr als 300-jähriger Geschichte ist bis 9.30 Uhr geöffnet.

Vor der Pandemie kamen an einem Sonntag laut Bezirksamt zwischen 10.000 und 35.000 Besucher, während der reduzierten Variante waren es lediglich 2.000 bis 17.500.

RKI registriert 74.053 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1.457,9

Auch die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 1.457,9 an. Am Vortag hatte der Wert bei 1.531,5 gelegen, am vergangenen Sonntag bei 1.723,8 (Vormonat: 1.174,1). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 74.053 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 196.456 / Vorwoche: 111.224). Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen und Brandenburg nicht oder nicht vollständig. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 42 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 130.029.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gesunken: Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt aktuell bei 1.369,0. Am Vortag betrug sie 1.446,0. Vor einer Woche hatte der Wert bei 1.512,7 gelegen. Es gab zuletzt 1.542 registrierte Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona gestorbenen Menschen in Schleswig-Holstein stieg um 1 auf 2.308.

Auch am Sonntag macht der Corona-Live-Ticker von NDR.de keine Pause

Guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Sonntag, 3. April 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Sonnabend nachlesen.

