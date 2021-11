Stand: 09.11.2021 13:22 Uhr Corona-News-Ticker: Über 70 Prozent im Norden vollständig geimpft

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 9. November 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

DFB: Bayern-Profi Niklas Süle positiv auf Corona getestet

Bei dem positiv auf das Coronavirus getesteten deutschen Fußball-Nationalspieler handelt es sich um Bayern-Profi Niklas Süle. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger befindet sich wie seine Münchner Teamkollegen Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Jamal Musiala sowie Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg in Quarantäne, wie der Deutsche Fußball-Bund jetzt bestätigte.

Weitere Informationen Nationalmannschaft: Süle Corona-positiv - Arnold und Baku nachnominiert Laut DFB befinden sich insgesamt fünf Spieler in Quarantäne. Deshalb wurde ein Trio nachnominiert, zu dem auch die beiden Wolfsburger gehören. mehr

70,1 Prozent der Norddeutschen vollständig geimpft

Über 70 Prozent der Menschen in Norddeutschland sind mittlerweile vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Spitzenreiter ist nach wie vor das Bundesland Bremen mit fast 79 Prozent. Dann folgen von den norddeutschen Bundesländern Hamburg (72,5 Prozent), Schleswig-Holstein (71,8 Prozent) und Niedersachsen (69 Prozent). Mecklenburg-Vorpommern bildet mit derzeit 65,5 Prozent das Schlusslicht. Bundesweit liegt der Schnitt bei 67,2 Prozent.

Corona-Inzidenz im Kreis Cloppenburg liegt bei knapp 300

Besonders hohe Corona-Zahlen hat derzeit der Landkreis Cloppenburg. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen mit 289,1 an. Damit hat der Landkreis den mit Abstand höchsten Wert in Niedersachsen. "Mittlerweile ist es so, dass es in allen beruflichen und gesellschaftlichen Bereichen angekommen ist", sagte ein Sprecher des Kreises. Menschen aller Altersgruppen vom Säugling bis zur Seniorin seien von Corona betroffen. Das Virus habe sich in allen Gemeinden und Städten des Kreises ausgebreitet. Als einen Grund für die hohen Zahlen nannte der Sprecher eine mit rund 60 Prozent relativ niedrige Impfquote. Der Großteil der Infizierten sei nicht gegen Corona geimpft. Dabei spiele eine Rolle, dass in dem Kreis viele Kinder unter zwölf Jahren leben, die nicht geimpft werden können. Zudem lehnten zahlreiche Erwachsene eine Impfung ab.

292 Neuinfektionen in Hamburg gemeldet

Die Behörden haben in Hamburg 292 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 332; Vorwoche: 317). Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen auf 149,4 (Vortag: 148,2; Vorwoche: 123,8). Auf den Intensivstationen den Hansestadt werden 43 Covid-19-Patientinnen oder -Patienten behandelt. Es wurde kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Marburger Bund fordert schärfere Maßnahmen

Dem Ärzteverband Marburger Bund gehen die geplanten Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung von SPD, Grünen und FDP nicht weit genug. Die Vorsitzende Susanne Johna erklärte, statt vieler kleiner Schritte seien klare Regelungen notwendig, vor allem um vulnerable Gruppen zu schützen und eine Überlastung der Kliniken zu verhindern. Benötigt werde etwa eine bundesweite 2G-Regel überall im öffentlichen Raum, sagte Johna im Deutschlandfunk. Auch ein Lockdown für Ungeimpfte sei für sie denkbar.

Bundesweite Hospitalisierungs-Inzidenz bei 4,31

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - hat das Robert Koch-Institut mit 4,31 angegeben (Montag: 3,93). Bei dem Indikator muss berücksichtigt werden, dass Krankenhausaufnahmen teils mit Verzug gemeldet werden. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Brandenburg will 2G-Regel einführen

Brandenburg will die Corona-Beschränkungen für Ungeimpfte verschärfen und teilweise die 2G-Regel einführen. Das Kabinett in Potsdam verständigte sich darauf, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt zu Diskotheken, Clubs und Festivals haben sollen. Am Donnerstag soll die formelle Entscheidung dafür fallen - auch ob dann noch Gaststätten und Hotels zur 2G-Regel hinzukommen.

CDU-Fraktion für 2G in Hamburg als Regelmodell

Angesichts rasant steigender Corona-Zahlen hat die CDU-Bürgerschaftsfraktion eine Verschärfung der Auflagen gefordert. "Das bisherige 2G-Optionsmodell sollte angesichts der hohen Inzidenzzahlen unter den Ungeimpften und gleichzeitig niedrigen unter den Geimpften grundsätzlich in Hamburg zum Regelmodell werden - ausgenommen notwendige Grundbedürfnisse des täglichen Lebens", sagte CDU-Fraktionschef Dennis Thering. 3G solle künftig nur noch als Optionsmodell dienen. Nach Ansicht der oppositionellen CDU könnten Schnelltests durch PCR-Tests ersetzt werden und sollten wieder kostenlos sein. "Außerdem sollte eine Pflicht zur Schutzimpfung gegen das Coronavirus für Personen gelten, die in medizinischen Einrichtungen, Alten- und Pflegeheimen sowie Schulen und Kindertagesstätten tätig sind", sagte Thering. Darüber hinaus müsse jetzt rasch für alle die Booster-Impfung als notwendige dritte Regelimpfung organisiert werden.

Klinikum Karlsburg untersagt Besuche

Aufgrund steigender Neuinfektionenszahlen untersagt das Klinikum Karlsburg bei Greifswald Besuche an Krankenbetten und auf Station. "Es ist unser oberstes Ziel, unsere Patienten und Mitarbeiter vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen", begründete der Ärztliche Direktor Wolfgang Motz den Schritt. Die hier behandelten Herz- und Diabetespatienten seien im Falle einer Infektion besonders gefährdet, einen schweren Krankheitsverlauf zu erleiden. Die Einschränkungen gelten demnach ab morgen. In Absprache mit dem zuständigen Oberarzt könnten Besuche etwa bei wichtigen Therapieentscheidungen und für Schwerkranke vereinbart werden. Patienten mit längerem Aufenthalt sollen über ein Tablet per Video Kontakt zu Angehörigen aufnehmen können.



Vergangene Woche hatte bereits die Universitätsmedizin Rostock über verschärfte Besucherregelungen informiert. Demnach können besonders gefährdete Patientengruppen wie Krebspatienten nur noch sehr eingeschränkt besucht werden.

Fünf Fußball-Nationalspieler in Quarantäne

Nach einem positiven Corona-Test haben sich insgesamt fünf Fußball-Nationalspieler in Quarantäne begeben müssen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in Wolfsburg mit. Der positiv auf COVID-19 getestete Profi sei vollständig geimpft und aktuell symptomfrei, teilte der DFB mit. Die vier anderen Spieler wurden trotz eines negativen Tests im Rahmen der Kontaktverfolgung als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft und deshalb vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt. Die Vorbereitung auf das WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag gegen Liechtenstein werde fortgesetzt.

Betriebsärztin Wicker appeliert an Verantwortung von Pflegenden

"Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass sie durch das medizinische Personal nicht geschädigt werden", sagte Sabine Wicker im Interview bei NDR Info. Die Betriebsärztin am Uniklinikum in Frankfurt am Main und Mitglied der Ständigen Impfkommission (Stiko) appelierte an das Verantwortungsbewusstsein der Pflegenden. Beispielsweise in Frankreich, Italien und Griechenland gebe es für diesen Berufsstand inzwischen eine Impfpflicht und nur wenige hätten daraufhin ihren Job verlassen. "Wir brauchen jede Hand im Gesundheitswesen", sagte Wicker, "aber wenn ein medizinischer Beschäftigter Patienten in seiner Obhut ansteckt, ist das inakzeptabel. Diese Hand brauchen wir nicht."

AUDIO: Stiko-Mitglied Wicker: Kein Verständnis für ungeimpfte Pflegende (7 Min) Stiko-Mitglied Wicker: Kein Verständnis für ungeimpfte Pflegende (7 Min)

Hohe Nachfrage nach Booster-Impfungen in Göttingen

In Göttingen ist die Nachfrage nach sogenannten Booster-Impfungen gegen das Coronavirus offenbar groß. Deshalb weiten mobile Impfteams ihr Angebot aus. Im ehemaligen Impfzentrum auf der Siekhöhe wird nun jeden Dienstag und Mittwoch geimpft. Möglich ist das jeweils von 9.30 bis 15 Uhr. Die Spritze gegen das Coronavirus gibt es außerdem jeden Freitag ab 9.30 Uhr im ehemaligen Restaurant "Augusta" an der Alten Mensa und im Zentralen Hörsaalgebäude der Uni.

Warnsystem in Niedersachsen zu träge? Schneller 2G?

Der Niedersächsische Landkreistag fordert die Landesregierung auf, schneller auf die steigenden Corona-Zahlen zu reagieren. Das Warnsystem des Landes reagiere zu träge, meint Hauptgeschäftsführer Hubert Meyer und fordert deshalb, schneller zur 2G-Regel überzugehen.

Weitere Informationen Niedersachsens Landkreise fordern 2G - und zwar schnell Das Land reagiert aus Sicht des Landkreistags zu träge auf die Corona-Zahlen. Die niedrige Krankenhaus-Inzidenz täusche. mehr

St.-Pauli-Präsident: "Müssen weiter sehr vorsichtig sein"

St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich spricht Im NDR Interview über die angespannte Corona-Lage im Profifußball und fordert eine 2G-Regel für alle Akteure im Profi-Fußball. Die Impfungen seien elementar wichtig. "Wir müssen alle weiterhin sehr vorsichtig und demütig mit dieser Krankheit umgehen", sagte Göttlich und mahnte mehr Geduld an.

Weitere Informationen St. Pauli: Göttlich fordert 2G "bei allen Akteuren im Fußball" Im NDR Interview fordert St. Paulis Präsident Oke Göttlich schärfere Regeln für den Profi-Fußball, um den steigenden Corona-Zahlen zu begegnen. mehr

Kanzleramtschef befürwortet Ministerpräsidentenkonferenz

Nach einem weiteren Rekordwert bei der Sieben-Tage-Inzidenz dringt der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun auf eine Ministerpräsidentenkonferenz zu Corona-Maßnahmen. "Eine Ministerpräsidentenkonferenz braucht Übereinstimmung von Bund und Ländern, dass man zusammenwirken will. Und ich halte das im Augenblick für sehr erforderlich", sagte der CDU-Politiker im ARD-"Morgenmagazin". Es gebe neben der aktuellen Gesetzgebung enorme auch organisatorische Herausforderungen. "Wenn es nach mir geht, müssen wir bis Weihnachten rund 20 Millionen Auffrischimpfungen noch erreichen. Und das passiert nicht von alleine. Dass passiert nur, wenn wir uns auch organisatorisch gut abstimmen zwischen Bund und Ländern."

Pflegeheime wollen ihre Bewohner und Mitarbeiter schützen

Bewohnerinnen und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen gehören wegen ihres Alters und ihres Gesundheitszustands zu denjenigen, die am meisten durch Covid-19 gefährdet sind. Im ersten Jahr der Pandemie litten sie zudem mit am meisten unter der Abschottung durch die Lockdowns. Trotzdem starben viele von ihnen - beispielsweise im Paulusheim in Osnabrück. Solch eine Situation will man dort und anderswo in dieser Herbst-Winter-Saison vermeiden. Ob das durch eine Impfpflicht für Mitarbeitende oder eine Testpflicht für alle - auch Geimpfte und Genesene, und nicht nur für Mitarbeitende, sondern auch für Besuchende - erreicht werden soll, darüber wird diskutiert.

AUDIO: Sind Altenheime gut genug gegen Corona geschützt? (4 Min) Sind Altenheime gut genug gegen Corona geschützt? (4 Min)

HH: Handel blickt verhalten optimistisch aufs anstehende Weihnachtsgeschäft

Die Vorweihnachtszeit könnte in Hamburg einigermaßen entspannt werden, denn der Handel berichtet, dass sich viele bereits jetzt um Weihnachtsgeschenke kümmern würden. Der Grund: Wegen drohender Pandemie-bedingter Lieferengpässe werden Kundinnen und Kunden offenbar frühzeitig aktiv. Insgesamt blickt der Handel - im Vergleich zur Zeit des Corona-Lockdowns 2020 - in diesem Jahr verhalten optimistisch auf das anstehende Weihnachtsgeschäft.

Weitere Informationen Weihnachtsgeschäft in Hamburg: Lücken in den Regalen? Nach dem Corona-Lockdown 2020 blickt der Handel in diesem Jahr verhalten optimistisch auf das Weihnachtsgeschäft. mehr

Steigende Infektionszahlen: Dänemark kehrt zum "Corona-Pass" zurück

Wegen steigender Corona-Zahlen will die dänische Regierung das öffentliche Leben wieder einschränken. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sagte bei einer Pressekonferenz am Montagabend, man halte es für notwendig, den sogenannten Corona-Pass wieder einzuführen. In Deutschland entspricht das in etwa der 3G-Regel. Das würde bedeuten, dass etwa die Gastronomie und bestimmte Veranstaltungen nur für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete zugänglich sind.

Weitere Informationen Corona: Dänemarks Regierung will 3G-Regeln wiedereinführen Nur Genesene, Geimpfte und Getestete sollen in Zukunft größere Veranstaltungen, Cafés, Kliniken oder Pflegeheime besuchen dürfen. mehr

Kieler Virologe: Testpflicht für Geimpfte wäre kontraproduktiv

Der Kieler Virologe Helmut Fickenscher sieht den Vorschlag einer Einführung verpflichtender Tests für Geimpfte kritisch. Diese sei kontraproduktiv, "weil sie den Ungeimpften vermittelt, dass es kein Argument mehr gibt, sich impfen zu lassen", sagte Fickenscher, der in Kiel am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein das Institut für Infektionsmedizin leitet, dem "Flensburger Tageblatt". "Viel sinnvoller ist es, wenn wir Ungeimpften noch besser deutlich machen, dass sie bei einer Impfung eine Schutzrate von deutlich über 90 Prozent erreichen." Ein Viertel der Infektionen blieben trotz Impfung symptomlos, und nur selten komme es zur Krankenhauseinweisung oder Intensivtherapie. Massentestungen seien die zweite Wahl. "Ihr Nutzen ist übersichtlich, die Kosten hingegen sind immens." Sinnvoller wäre es aus Sicht des Virologen, über eine Impfpflicht nachzudenken, zumindest dort, wo enger Kontakt zu vulnerablen Bevölkerungsgruppen bestehe.

Lüften als Corona-Schutzmaßnahme: CO2-Messgeräte sollen Kitas in MV helfen

Mit steigenden Infektionszahlen wird die Luftqualität in Schulen und Kitas wieder ein Thema. Das Sozialministerium in Mecklenburg-Vorpommern hat Kitas und Tagespflegepersonen jetzt Hilfe angekündigt. Sie sollen in den kommenden Tagen jeweils ein CO2-Messgerät bekommen - pro Einrichtung, nicht pro Raum. Das sei zu wenig, meinen Kritiker.

Weitere Informationen Eine CO2-Ampel pro Kita in Mecklenburg-Vorpommern Kohlendioxidmessgerät sollen anzeigen, wann wieder frische Luft nötig ist, um das Infektionsrisiko zu senken. mehr

Kritik an Plänen der Ampel-Parteien für Corona-Fahrplan

Der Gesetzentwurf der Ampel-Parteien zur Bekämpfung der Pandemie stößt auf viel Kritik. Nach einem Gesetzesentwurf von SPD, FDP und Grünen sollen die drastisch steigenden Corona-Zahlen unter anderem durch die Rückkehr zu kostenlosen Corona-Schnelltests, 3G am Arbeitsplatz und finanziellen Hilfen für Kliniken eingedämmt werden. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte in der "Augsburger Allgemeinen": "Die epidemische Lage politisch zu beenden, ohne echte ausreichende Alternativen zu benennen, während das Hospitalisierungsgeschehen real steigt, ist ein Signal der Planlosigkeit." Der Deutsche Städtetag kritisierte, dass mit dem vorgelegten Entwurf die Chance vertan worden sei, die 2G-Regel im Freizeitbereich bundesweit einzuführen. "Ohne Piks sollte der Besuch im Fitnesscenter, im Club oder Kino tabu sein", forderte der Vorsitzende Helmut Dedy in den Zeitungen der "Funke-Mediengruppe". Auch die Sozialverbände vermissen Regelungen: "Nur die tägliche Testpflicht für alle in der Pflege kann die anschwellende Corona-Infektionswelle in Heimen jetzt noch brechen", sagte die Präsidentin des VdK-Sozialverbands, Verena Bentele, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Deutsche Stiftung für Patientenschutz forderte ebenfalls eine tägliche Testpflicht für Pflegepersonal. Der Impfstatus dürfe dabei überhaupt keine Rolle spielen, sagte der Vorstand, Eugen Brysch, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



Während die Intensivmediziner angesichts der hohen Infektionszahlen Alarm schlagen, warnen die Hausärzte vor Panikmache und Verunsicherung. "Dass die Bürgerinnen und Bürger auf die steigende Inzidenz mit Unsicherheit reagieren, ist vollkommen verständlich. Was es allerdings nicht zusätzlich braucht, ist die Panikmache durch ständig neue Katastrophenszenarien, wie sie seit Beginn der Pandemie gerade von einigen Politikerinnen und Politikern in einem fort betrieben wird", sagte der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, der "Rheinischen Post". Stattdessen sei eine bessere Kommunikationsstrategie gefragt.

Booster-Impfung: Hamburgs Hausärzte wünschen sich klare Linie

Für die Corona-Auffrischungsimpfungen gibt es derzeit ausreichend Möglichkeiten, heißt es vom Hamburger Hausärzteverband. Der Beratungsbedarf sei aber wieder deutlich gestiegen, sagte dessen Vorsitzende Jana Husemann im Gespräch mit NDR 90,3. Auch weil die Ständige Impfkommission (Stiko) und die Bundespolitik bei den Auffrischungsimpfungen keine klare Linie finden würden. "Die Politik sagt ab 60, die Stiko ab 70. Das hat wieder zu einer höheren Belastung der Hausarztpraxen geführt", erklärte Husemann. Helfen würde da ein Anschreiben der Stadt an alle tatsächlich Impfberechtigten, "die sie auffordert, die Auffrischungsimpfung in den Praxen oder den Angeboten der Stadt abzuholen", so Husemann. Das ist laut Hamburger Sozialbehörde derzeit aber nicht geplant.

Niedersachsen registriert 717 Neuinfektionen und neun weitere Todesfälle

In Niedersachsen ist die Zahl der Coronavirus-Infektionen um 717 auf insgesamt nun 330.336 seit Beginn der Pandemie gestiegen. Gestern waren 452 Neuinfektionen gemeldet worden, vor einer Woche 591. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 103,1. Neun weitere Menschen starben an oder mit einer Covid-19-Erkrankung. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten in Niedersachsen auf insgesamz 6.127.

Deutsche Krankenhausgesellschaft offen für Impfpflicht

Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, hat sich für eine Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen offen gezeigt und hält es für unwahrscheinlich, dass viele Klinikangestellte daraufhin kündigen würden. "Ich fordere, dass sich der Deutsche Ethikrat mit der Frage befasst, ob wir eine Impfpflicht für das gesamte Gesundheitswesen brauchen", sagte Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Ich persönlich würde mich einer entsprechenden Empfehlung des Ethikrats anschließen." Die Sorge, eine solche Regelung könnte die Personalnot im Gesundheitswesen verschärfen, hält Gaß zumindest mit Blick auf die Kliniken für unberechtigt.

Sieben-Tage-Inzidenz bei 213,7 - Höchster Wert seit Pandemie-Beginn

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut angestiegen und hat den zweiten Tag in Folge einen Höchstwert erreicht. Das RKI gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 213,7 an. Bereits am Montag hatte es mit 201,1 einen Rekord bei den tagesaktuell vom RKI berichteten Inzidenzen gegeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 153,7 (Vormonat: 64,4) gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 21.832 Corona-Neuinfektionen. Am Freitag hatte die Zahl der Neuinfektionen mit 37.120 einen Rekordwert seit Beginn der Pandemie erreicht. Vor genau einer Woche hatte der Wert bei 10.813 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 169 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 81 Todesfälle.

Mecklenburg-Vorpommern: Impfgipfel zu "Boostern" und Impfzentren

Angesichts rasant steigender Corona-Infektionszahlen und der Notwendigkeit von mehr Impfungen beraten Vertreter von Land und Kommunen heute (17 Uhr) in einem Online-Impfgipfel über weitere Schritte. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) will, dass die Impfzentren wieder hochgefahren werden. Erste Kommunen haben bereits damit begonnen. Offen ist jedoch noch, wer dies in welchem Umfang bezahlt. Ebenfalls soll besprochen werden, welchen Gruppen eine Auffrischimpfung angeboten wird - allen Menschen, deren Impfung ein halbes Jahr zurückliegt - oder nur über 70-Jährigen, wie von der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfohlen.

Weitere Informationen Land und Kommunen beraten über Impfzentren und Booster Neben der Reaktivierung der Impfzentren soll auch die Frage der Kostenübernahme besprochen werden. mehr

Impfen in der Fußgängerzone - Lokale Initiative in Neustadt am Rübenberge

In Neustadt am Rübenberge impft ein mobiles Team ohne Termin in der Fußgängerzone. Schon eine Stunde vor dem offiziellen Start standen Impfwillige an. Vor allem Ältere nutzen das Angebot. Aber reichen solche lokalen Initiativen, um gut durch den Pandemie-Winter zu kommen?

VIDEO: Corona: Pop-up-Impfzentrum in der Fußgängerzone (2 Min)

Landtag in Niedersachsen berät über Sicherung des Impfschutzes für den Winter

Im Niedersächsischen Landtag will die SPD-Fraktion heute (13.30 Uhr) in einer Aktuellen Stunde über die Sicherung des Impfschutzes in Niedersachsen für den Winter beraten. Dabei werden vor allem die Ungeimpften und Älteren im Fokus stehen.

258 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein registriert

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen. Die Behörden meldeten am Montagabend einen Wert von 77,0 - nach 75,5 am Sonntag und 70,6 vor einer Woche. Die Zahl gemeldeter Fälle stieg um 258 Neuinfektionen binnen eines Tages. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen, stieg auf 98 (Vortag: 83). Davon wurden 30 auf der Intensivstation behandelt, 17 mussten beatmet werden. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - blieb bei 2,03.

Coronavirus-Update: Neue Podcast-Folge mit Christian Drosten

Heute erscheint eine neue Folge des Podcasts Coronavirus-Update. NDR Info Wissenschaftsredakteurin Beke Schulmann spricht mit dem Virologen Christian Drosten unter anderem über die Debatte zu 2G-, 3G- und Plus-Regelungen und über Auffrischimpfungen.

Corona-Live-Ticker am Dienstag startet

Guten Morgen! NDR.de hält Sie auch heute - am Dienstag, 9. November - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.