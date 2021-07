Stand: 14.07.2021 12:04 Uhr Corona-News-Ticker: Steinmeier ruft zur Impfung auf

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Inzidenz in Hamburg steigt auf 12,2

Die Sozialbehörde hat in Hamburg 49 weitere Corona-Fälle registriert. Gestern waren es 35, am Mittwoch der Vorwoche 28. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 12,2 (gestern 11,1, Vorwoche 9,1). 18 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 werden auf Intensivstationen behandelt. Es wurde kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Insgesamt steigen die Inzidenzen in Norddeutschland auf niedrigem Niveau wieder an.

Bundeskabinett beschließt Förderung für mobile Luftfilter in Schulen

Das Bundeskabinett hat eine Förderung für mobile Luftfilter in Schulen beschlossen. Der Bund stelle den Ländern und Kommunen 200 Millionen Euro zu Verfügung, "um mobile Lüftungsgeräte in den Schulen in geeigneten Räumen einzubauen", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Berlin. In den nächsten zwei Wochen sollen entsprechende Verwaltungsvereinbarungen abgeschlossen werden, sagte Altmaier weiter. Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) betonte, dass Luftfilter alleine nicht ausreichend seien. "Es braucht einen Mix aus verschiedenen Vorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen im Schul- und Kitaalltag", erklärte sie. "Das manuelle Durchlüften von Kitas oder Klassenzimmern bleibt dort, wo es möglich ist, eine sehr effektive Hygienemaßnahme". Auch das Impfen und Testen spiele eine entscheidende Rolle, so Lambrecht.

Philologenverband plädiert für sicheren Schulstart nach Ferien

Der niedersächsische Philologenverband (PHVN) fordert für das neue Schuljahr eine flexible Einführungswoche mit reduziertem Stundenplan. Die soll unter anderem dazu genutzt werden, dass die verschiedenen schulischen Gremien wie der Eltern- und Schülerrat über Unterrichtszenarien informiert und in die weitere Planung einbezogen werden. Auch sollen Lehrkräfte Gelegenheit haben, mit ihren Schülern über mögliche Unterrichtseinschränkungen zu sprechen und Ängste abzubauen. "Die Kommunikation unter allen Beteiligten muss nach den Ferien deutlich besser laufen als das seit Beginn der Krise geschehen ist", sagte der PHVN-Vorsitzende Horst Audritz. Ziel sei es, den Unterricht nach den Sommerferien ab 2. September auch unter Pandemiebedingungen sicher und reibungslos zu gestalten. Dafür notwendig ist aus Sicht der Lehrervertretung auch eine technische Nachrüstung an den Schulen mit Lüftungsanlagen. Wichtig sei es auch, die Teststrategie beizubehalten.

Zu wenig Blutspenden: Corona-Impfung kein Hinderungsgrund

Wegen der Pandemie und der geringeren Spendenbereitschaft in jedem Sommer sind die Blutkonserven in Niedersachsen derzeit knapp. Nach Angaben der niedersächsischen Ärztekammer zeichnen sich erste Notlagen in den Krankenhäusern ab und planbare Operationen müssen zum Teil erneut verschoben werden. "Impfungen gegen Sars-CoV-2 sind kein Hinderungsgrund für eine Blutspende", sagte Kammerpräsidentin Martina Wenker in Hannover. Es genüge, nach der Impfung ein paar Tage bis zur Blutspende verstreichen zu lassen.

SHMF-Konzert mit Tom Jones auf 2022 verschoben

Auch das Konzert von Tom Jones beim Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) wird wegen Corona verschoben. Statt wie geplant am 13. August 2021 werde der Sänger nun am 6. August 2022 in der "Wunderino Arena" in Kiel auftreten, teilte das SHMF mit. Grund sei die Einstufung Großbritanniens als Covid-19-Risikogebiet, die die Einreise des Künstlers derzeit unmöglich mache, sagte eine Festivalsprecherin. Bereits gekaufte Karten für das Konzert behalten ihre Gültigkeit.

Bundespräsident Steinmeier: "Lassen Sie sich impfen!"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland eindringlich aufgerufen, sich gegen Corona impfen zu lassen. "Jeden Tag, mit jeder Impfung befreien wir uns ein Stück mehr aus den Fängen der Pandemie und holen uns unser Leben zurück", sagte er in einer Videobotschaft. "Zeigen Sie Verantwortung für sich und für andere. Lassen Sie sich impfen!", forderte er. Steinmeier betonte, mehr Menschen müssten den vollständigen Impfschutz haben, um erneute Beschränkungen durch neue Virusvarianten zu vermeiden. "Erst dann sind wir mit hoher Sicherheit vor schweren und tödlichen Verläufen der Infektion geschützt", sagte er. Eine möglichst hohe Impfquote schütze auch Schulkinder und diejenigen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen könnten. Genauso gehe es darum, dass etwa Geschäfte, Betriebe, Kultureinrichtungen und Restaurants geöffnet bleiben könnten.

Studie: Zwei Drittel leiden psychisch unter Pandemie

Zwei Drittel der Deutschen leiden psychisch unter der Pandemie - vor allem Familien mit Kindern und junge Menschen. Das geht aus einer repräsentativen Untersuchung im Auftrag der Asklepios-Klinken hervor. "Wir sind besorgt", sagt Professor Christoph Herborn von Asklepios in Hamburg. "Möglicherweise haben wir die Nebenwirkungen der Lockdowns unterschätzt". 2.000 Menschen wurden bundesweit befragt.

Mehr Zeit beim Check-In am Flughafen einplanen

Im zunehmenden Sommer-Reiseverkehr rechnet die Lufthansa mit längeren Bearbeitungszeiten beim Check-In. Nach wie vor änderten sich die regulatorischen Anforderungen der jeweiligen Zielländer für die Flugreisenden, berichtet der verantwortliche Programmleiter, Jens Fehlinger. Die Überprüfung der Impfpässe, Testnachweise und weiterer Einreisevoraussetzungen bei jedem einzelnen Passagier nehme zusätzliche Zeit in Anspruch. Die Corona-Abstandsregeln führten zudem zu mehr Platzbedarf in den Flughäfen. Lufthansa empfiehlt, neben dem digitalen Nachweis auch die ausgedruckten Originalzertifikate weiterhin mitzuführen. "Wir wollen möglichst viele Überprüfungsprozesse vor den eigentlichen Reisetag verlegen und sie möglichst digitalisiert abarbeiten", sagte der Manager. Dafür gehe man proaktiv auf die Kunden zu und biete an, die Unterlagen vorab zu überprüfen.

Söder stellt Fortführung der kostenlosen Schnelltests infrage

Mit den derzeit für viele Aktivitäten noch erforderlichen kostenlosen Bürgertests könnte es irgendwann vorbei sein. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte im ZDF: "Es ist eine Frage der Fairness." Da nun ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehe, müsse man sich fragen, wieso die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen künftig noch die hohen Testkosten für die übernehmen sollten, die sich nicht impfen lassen wollen. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte gestern gesagt, dass man mittelfristig über Änderungen bei den bisher kostenlosen Tests nachdenken müsse.

Niedersächsischer Landesschülerrat: Impfung für Schüler zu spät

Der Landesschülerrat in Niedersachsen begrüßt die angekündigte Impfaktion für Kinder und Jugendliche, kritisiert allerdings den Zeitpunkt. Das Angebot komme für Schülerinnen und Schüler zu spät. "Es hätte bereits früher ein generelles Angebot inklusive Aufklärung der Erziehungsberechtigten gebraucht", teilte der Landesschülerrat in Hannover mit. Auch wenn der Termin großflächig angenommen werde, werde der vollständige Impfschutz für die geimpften Kinder frühestens Wochen nach dem Schulstart seine Wirkung entfalten. Mit mehr Angeboten an mehr Orten könnten mehr Kinder erreicht werden. Spätestens zu Beginn des neuen Schuljahres sollten Pläne für so viel Präsenzunterricht wie möglich präsentiert werden. Vor dem Ferienstart organisiert Niedersachsen am kommenden Sonntag eine landesweite Impfaktion für Kinder und Jugendliche.

Rostock: Noch mehr als 3.000 Impftermine frei

Mehr als 3.000 freie Termine hat das Rostocker Impfzentrum bis Freitag noch zu vergeben. Das Angebot richtet sich an Menschen, die bisher noch keine Erstimpfung erhalten haben. Heute bietet das Impfzentrum den Impfstoff von Moderna für über 18-Jährige an. Am Donnerstag und Freitag richtet sich das Angebot speziell an Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren in Begleitung eines Sorgeberechtigten. Die Ständige Impfkommission empfiehlt Impfungen aktuell in diesem Alter nur bei Vorerkrankungen. Termine gibt es auf der Internetseite der Stadt. Auch der Landkreis Rostock lädt Impfwillige ein, diese Woche im Zentrum in Rostock-Laage vorbeizukommen. Am Freitag bietet das Impfzentrum sogar eine Impf-Nacht an. Die richtet sich speziell an Menschen, die zu den regulären Zeiten nicht können - wie zum Beispiel Fernfahrer. Auch das mobile Impfteam des Kreises macht heute und am Donnerstag Halt in Güstrow.

Montgomery befürwortet Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat sich für eine Impfpflicht in bestimmten Berufsgruppen ausgesprochen. Auf NDR Info sagte er, medizinisches Personal sowie Lehrkräfte und Kita-Angestellte sollten dazu verpflichtet werden. Montgomery verwies darauf, dass Deutschland bisher gute Erfahrungen mit Impfpflichten gemacht habe. So seien beispielsweise die Pocken ausgerottet worden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte eine Corona-Impfpflicht gestern erneut ausgeschlossen.

AUDIO: Montgomery fordert Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen (11 Min) Montgomery fordert Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen (11 Min)

Rund 12.500 Corona-Verstöße in MV seit Beginn der Pandemie

In Mecklenburg-Vorpommern sind seit Beginn der Pandemie bis Anfang Juli diesen Jahres rund 12.500 Verstöße gegen die staatlichen Auflagen gezählt worden. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur, bei der sechs der acht Landkreise und kreisfreien Städte antworteten. Die meisten Fälle meldete der Landkreis Vorpommern-Rügen mit rund 3.800. Am häufigsten handelte es sich demnach um Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen und die zwischenzeitlich verbotene Einreise von Auswärtigen.

Karliczek rechnet noch über Monate mit Tests an Schulen

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) fordert für das kommende Schuljahr einen Stufenplan, in dem Maßnahmen für unterschiedliche Entwicklungen beim Infektionsgeschehen festgeschrieben sind. Die Politikerin sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, ein solcher Plan werde für den Fall weiterer Virus-Mutationen gebraucht. Priorität sei, den Regelunterricht aufrechtzuerhalten. Dazu werde es noch über Monate Corona-Tests an den Schulen geben müssen.

Deutscher Städtetag wirbt für Impfungen in sozialen Berufen

In der Debatte um eine sinkende Impfbereitschaft in Deutschland hat der Deutsche Städtetag an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen in sozialen Berufen appelliert. "Die Pandemie lässt sich nur mit einer deutlich höheren Impfquote besiegen", sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung (SPD) den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Es wäre gut, wenn vor allem Beschäftigte im Gesundheitswesen, in der Altenhilfe und auch im pädagogischen Bereich die Impfung als eine Selbstverständlichkeit ansehen - im Sinne der ihnen anvertrauten Menschen."

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) meldet derweil, dass die Impfquote in den Kliniken sehr hoch sei. "Anhand einzelner Rückmeldungen von 90 Prozent und mehr gehen wir von sehr hohen Impfquoten in den Krankenhäusern aus", sagt ein DKG-Sprecher den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Debatte um eine Impfpflicht für die Krankenhäuser sei demnach kaum relevant: "Es dürfte keinen anderen Bereich geben, in dem die Beschäftigten sich selbst und ihr Umfeld so gut schützen wie im Krankenhaus."

Weitere Impfaktion an der Uni in Flensburg

Heute gibt es eine weitere Impfaktion in der schleswig-holsteinischen Fördestadt Flensburg. Jeder, der will, kann sich auf dem Campus der Uni impfen lassen. Wie die Hochschule mitgeteilt hat, werden im Audimax drei mobile Impfteams bereitstehen. Insgesamt sollen rund 500 Dosen der Hersteller Moderna sowie Johnson & Johnson verimpft werden. Eine Anmeldung ist nicht nötig, vor Ort muss lediglich ein Ausweisdokument vorgelegt werden.



Auc im Kreis Pinneberg gibt es bis Sonntag, 18. Juli, zwischen 9.30 und 11.30 Uhr und 13.30 und 16.30 Uhr die Möglichkeit, sich ohne Termin gegen Corona impfen zu lassen. Im Elmshorner Impfzentrum in der Otto-Hahn-Straße 18 und im Prisdorfer Zentrum im Peiner Hag 11 werden jeweils die Impfstoffen von Moderna und Johnson & Johnson verabreicht. In Prisdorf werden 40 Impfungen die Stunde verimpft, in Elmshorn 20.

Hamburg: Impfungen für Handwerker ab sofort ohne Termin

In der Hansestadt Hamburg können sich ab sofort Handwerkerinnen und Handwerker ohne Termin zur Corona-Schutzimpfung im zentralen Impfzentrum einfinden. Bis Dienstag kommender Woche stünden dafür pro Tag 1.000 zusätzliche Impfdosen zur Verfügung, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, der Deutschen Presse-Agentur. Impfwillige können demnach während der regulären Öffnungszeiten zwischen 8 und 19 Uhr im Impfzentrum in den Messehallen vorbeikommen. Mitzubringen seien lediglich ein gültiger Personalausweis und ein formloser Nachweis, dass man als Handwerker tätig ist. "Mit diesem Pilotversuch wollen wir es Personengruppen, die ansonsten feste Termine schwer einhalten können, erleichtern, an eine Impfung zu kommen", sagte Helfrich. Für die Zweitimpfung würden die Handwerker beim ersten Piks aber einen fixen Termin im Impfzentrum erhalten, der dann auch einzuhalten sei.

Weiter steigende Inzidenz auch in Niedersachsen

Vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen bei 4,1, gestern bei 5,8 - und heute bei 6,1. Der Trend steigender Neuinfektionszahlen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen hält also auch im größten norddeutschen Bundesland an. Das Robert Koch-Institut hat 123 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden gemeldet (Vortag: 72 / Vorwoche: 92). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion seit Beginn der Pandemie wird landesweit unverändert mit 5.799 angegeben.

Steigende Corona-Zahlen: Wolfsburg verschärft Regeln

In manchen Regionen Niedersachsens überschreitet die Zahl neuer Corona-Fälle wieder stabil den ersten Schwellenwert von 10. Die Stadt Wolfsburg (Sieben-Tage-Inzidenz: 16,9) und die Region Hannover (12,2) verschärfen deshalb die Regeln. Von heute an gilt im Wolfsburger Stadtgebiet bis auf Weiteres "Stufe 1". Dazu gehören Beschränkungen der Kontakte auf maximal zehn Personen, geschlossene Feiern in Restaurants mit nicht mehr als 100 Personen sowie eine Maskenpflicht auf Wochenmärkten. Discos und Clubs dürfen nur noch bis zu 50 Prozent ihrer Kapazität nutzen. In der Region Hannover sollen die Verschärfungen frühestens morgen in Kraft treten. Die entsprechende Allgemeinverfügung werde spätestens heute erlassen, wie ein Sprecher NDR Niedersachsen sagte.

RKI registriert 1.458 Neuinfektionen bundesweit - Inzidenz steigt weiter

Bundesweit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche) weiter: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet heute früh 1.548 neue laborbestätigte Corona-Fälle für ganz Deutschland - das sind deutlich mehr als gestern (646) und vor einer Woche (985). Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter von 6,5 am Vortag auf jetzt 7,1. 28 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle seit Beginn der Pandemie auf 91.287.

Impfpflicht vs. freiwilliges Impfen

Frankreich und Griechenland wollen die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen einführen. Die Bundesregierung lehnt sie bislang ab. Impfen soll aber insgesamt einfach werden, wie Beispiele aus Norddeutschland zeigen.

VIDEO: Schafft Norddeutschland die Herdenimmunität ohne Impfzwang? (2 Min)

Schleswig-Holstein: 44 neue Fälle - Inzidenz steigt auf 5,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist gestiegen - auf 5,0. Am Vortag lag dieser Wert, der die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen angibt, bei 4,0. Nach Angaben der Landesmeldestelle gab es 44 registrierte Neuinfektionen im Land (Vortag: neun). Vor einer Woche waren neun Neuinfektionen gemeldet worden, die Inzidenz lag bei 3,3. In Neumünster, der Stadt mit der mit Abstand höchsten Sieben-Tage-Inzidenz im Land, stieg der Wert auf 29,9. Es ist aktuell der zweithöchste in ganz Deutschland hinter dem Landkreis Bad Tülz/Wolfratshausen in Bayern (31,3). Im Kreis Steinburg lag die Sieben-Tage-Inzidenz am vierten Tag nacheinander bei null.

NDR.de wünscht einen guten Start in den Tag! Wir halten Sie auch am heutigen Mittwoch, 14. Juli, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.