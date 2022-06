Stand: 15.06.2022 05:59 Uhr Corona-News-Ticker: Sommerwelle Lauterbach zufolge angekommen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 15. Juni 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) Älteren und Menschen mit Vorerkrankung zu einer Auffrischungsimpfung geraten. "Die angekündigte Sommerwelle ist leider Realität geworden. Das bedeutet auch für die nächsten Wochen wenig Entspannung", sagte Lauterbach der "Rheinischen Post" (Mittwoch). Der bisher beobachtete Sommereffekt in der Pandemie verpuffe diesmal. Grund dafür sei unter anderem, dass die aktuell zirkulierende Virusvariante sehr leicht übertragbar sei. Außerdem seien fast alle Vorsichtsmaßnahmen ausgelaufen, erläuterte Lauterbach der Zeitung. "Älteren und Vorerkrankten empfehle ich daher dringend, sich noch mal impfen zu lassen." Dies verhindere nicht unbedingt eine Infektion, aber es verhindere schwere Krankheitsverläufe. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz war am Dienstag auf 447,3 gesprungen, in der Vorwoche hatte sie noch 331,8 betragen. Heute liegt der Wert bei 472,4.

Pflege: "Länder schlecht auf Ende der Bürgertests vorbereitet"

Die Bundesländer sind nach Einschätzung des Pflegeschutzbundes BIVA schlecht vorbereitet auf das Ende der kostenfreien Bürgertests am 30. Juni. Die Besuchsregelungen für Pflegeheime ließen viele Fragen offen, kritisierte der Verband. In neun Bundesländern werde immerhin festgeschrieben, dass die Einrichtungen Tests anbieten müssten. In sechs weiteren gebe es dazu überhaupt keine Regelung. Pflegeheim-Besuche drohten somit schwierig und teuer zu werden. "Angehörige und vor allem die Pflegeheim-Bewohnerinnen und -Bewohner wurden in der Lockerungs-Stimmung erneut vergessen", erklärte Geschäftsführerin Frauke von Hagen. Die Politik müsse schnell reagieren, damit "diejenigen, die ohnehin schon die größten Einschränkungen durch Corona hatten, nicht schon wieder die Leidtragenden sind". Im Gegensatz zu den meisten anderen Bereichen des Lebens schreiben alle Bundesländer mit Ausnahme von Brandenburg eine Testpflicht für den Besuch im Pflegeheim vor. Besucherinnen und Besuchern drohen somit kostenpflichtige Tests vor jedem Besuch bei ihren Angehörigen.

RKI: Bundesweit 92.344 Corona-Neuinfektionen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert Koch-Institut (RKI) auf 472,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gestiegen (gestern 447,3; Vorwoche: 238,1; Vormonat: 452,4). Gestern hatte der Wert der und Woche bei ). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 92.344 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 84.655) und 112 Todesfälle (Vorwoche: 145). Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende immer mehr Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Korruptionsverdacht bei Masken-Kauf des Bundesgesundheitsministeriums

Ende April 2020 hat das Bundesgesundheitsministerium seine letzte große Maskenbestellung bei der Firma Emix genehmigt. Der teure Deal wirft Fragen auf. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft Berlin. Im Raum steht unter anderem der Verdacht der Bestechung. Eine Recherche von NDR, WDR und SZ arbeitet Hintergründe dieses millionenschweren Deals auf. Am 24. April 2020 bestellte das Ministerium für 540 Millionen Euro 100 Millionen FFP2-Masken, also zum Preis vom 5,40 Euro pro Stück, bei Emix. Dabei hatte der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nur zwei Tage vorher im Gesundheitsausschuss des Bundestags Maskenpreise von 4,50 Euro als "über dem üblichen Marktpreis gelegen" bezeichnet. Auf Anfrage bestätigte das inzwischen vom SPD-Politiker Karl Lauterbach geführte Gesundheitsressort, dass der damalige Minister Spahn den 540-Millionen-Deal mit Emix genehmigt hatte. Spahn ließ über seinen Sprecher erklären, dass sich die gestellten Fragen zu dem Deal "in ihrer Detailtiefe der Nachvollziehbarkeit bzw. Erinnerung entziehen". Damals hätten "Wild-West-Zustände" auf dem Masken-Markt geherrscht. Er, Spahn, und die Regierung hätten in einer "hoch-dynamischen Situation" Schutzmasken besorgen müssen.

Profitiert von den Maskenbestellungen haben bei Emix nicht nur die Firmeninhaber, sondern auch die Vermittler Andrea Tandler und ihr Partner Darius N. Tandler ist die Tochter des Ex-CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler. Sie hatte den direkten Kontakt ins Ministerium von Spahn über die CSU-Europaabgeordnete Monika Hohlmeier, die Tochter des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß, gesucht.

Weitere Informationen Corona-Schutzmasken-Affäre: Korruptionsverdacht bei Emix-Deal Das Gesundheitsministerium unter Ex-Minister Spahn hat offenbar überteuerte FFP2-Masken bestellt. Nun ist von Korruptionsverdacht die Rede. Mehr bei tagesschau.de. extern

