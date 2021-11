Stand: 08.11.2021 06:15 Uhr Corona-News-Ticker: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf Höchstwert

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 8. November 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Sonntag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf Höchstwert

Testpflicht in Pflegeheimen in MV startet

Lehrerverband warnt vor Kontrollverlust an Schulen

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 121 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz höher denn je

Die Corona-Lage in Deutschland spitzt sich weiter zu. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist auf 201,1 angestiegen - das ist der höchste, je vom RKI ausgegebene Tageswert seit Beginn der Pandemie. 15.513 neue Positiv-Tests wurden registriert. Das sind 5.855 mehr als am Montag vor einer Woche. Experten gehen davon aus, dass das Gesundheitssystem jetzt mehr Neuinfektionen aushalten kann als vor den Impfungen, da diese sehr gut vor schweren Krankheitsverläufen schützen. 33 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. SPD, Grüne und FDP wollen heute eine rechtliche Grundlage für die weitere Bekämpfung der Corona-Pandemie präsentieren.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 75,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein hat sich nur leicht auf 75,5 erhöht. Am Sonnabend hatte sie bei 75,1 gelegen. Die Zahl gemeldeter Neuinfektionen stieg um 121 Neuinfektionen binnen eines Tages. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet. Der Kreis mit der höchsten Inzidenz in Schleswig-Holstein war demnach der Kreis Nordfriesland mit einem Wert von 102,3. Der niedrigste Sieben-Tage-Wert wurde im Kreis Steinburg mit einer Inzidenz von 33,7 verzeichnet. Am Sonntag wurden 83 Menschen im Krankenhaus behandelt. Davon lagen 25 auf der Intensivstation, 16 mussten beatmet werden. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - blieb bei 2,03. Vor einer Woche betrug sie 1,61.

Testpflicht in Pflegeheimen in MV startet

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen und der besonderen Gefahr für Pflegeheimbewohner gelten seit heute in Mecklenburg-Vorpommern verschärfte Testvorschriften für solche Einrichtungen. Besucher über sechs Jahren dürfen nur mit negativem Test hinein, auch wenn sie geimpft oder genesen sind. Die Tests sollen für Besucher kostenfrei sein; die Heime können ihren Aufwand abrechnen. Erforderlich ist entweder ein PoC-Antigen-Test (nicht älter als 24 Stunden) oder ein negativer PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden). Ungeimpfte Mitarbeiter müssen sich täglich testen lassen, während dies für Geimpfte nur zweimal in der Woche Pflicht ist. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hatte sich sogar für eine Impfpflicht für die Belegschaft ausgesprochen.

Lehrerverband warnt vor Kontrollverlust an Schulen

Der Deutsche Lehrerverband warnt angesichts steigender Corona-Infektionszahlen vor einem Kontrollverlust über das Pandemie-Geschehen an den Schulen. "Es gibt erschreckende Inzidenzen in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". "Die Vielzahl der Corona-Ausbrüche an den Schulen muss uns große Sorgen bereiten.“ Die Gefahr, die Kontrolle darüber zu verlieren, sei immens. Meidinger plädierte dafür, weiter an der Maskenpflicht festzuhalten. "Ich halte es für höchst bedenklich, wenn Bundesländer sich entgegen der Empfehlung des Robert Koch-Instituts von der Maskenpflicht an Schulen verabschieden, obwohl die Infektionen bei Schulkindern durch die Decke gehen." Studien zeigten, dass die Maskenpflicht die Schulen sicherer mache. Die Verantwortlichen in den Ländern dürften die eigenen politischen Wünsche nicht über die wissenschaftliche Expertise stellen, mahnte der Verbandspräsident.

Geimpfte Ausländer dürfen wieder in die USA einreisen

Von heute an dürfen Ausländer nach einer vollständigen Impfung gegen das Coronavirus mit international anerkannten Präparaten wieder in die USA einreisen. Damit ist auch für vollständig geimpfte ausländische Reisende aus Deutschland und anderen Schengen-Staaten die direkte Einreise wieder möglich. Bislang war dafür eine Sondergenehmigung der US-Regierung notwendig. Im März 2020, zu Beginn der Corona-Pandemie, hatte der damalige US-Präsident Donald Trump ein Einreisestopp für Ausländer aus weiten Teilen Europas angeordnet.

Tschentscher: Pandemie nicht aus Sicht der Ungeimpften beurteilen

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher hat dazu aufgerufen, energisch den Kontakt zu den bisher nicht gegen Corona geimpften Menschen zu suchen. "Wir müssen unterschiedlichste Wege gehen, um die noch nicht Geimpften zu erreichen. Die Wege müssen so unterschiedlich sein wie die Menschen unterschiedlich sind, die bisher noch skeptisch sind", sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend im ZDF-"heute journal". Er machte sich zudem für 2G-Optionsmodelle in ganz Deutschland stark, mit denen bestimmte Einrichtungen Ungeimpften den Zutritt verwehren können. Auf die Frage, ob zwei 2G-Modelle letztlich nicht eine Art Lockdown für Ungeimpfte bedeuteten, sagte der SPD-Politiker: "Wir können diese Pandemie nicht immer aus der Sicht der Ungeimpften beurteilen." Die große Zahl der schon geimpften Personen habe schließlich auch Rechte. In vielen Bundesländern gebe es bisher eine zu niedrige Impfquote - "und dort eskaliert jetzt auch die Situation". Die Erkenntnis der vergangenen Wochen sei, dass es ohne die Impfungen "nicht geht - und dass es auch für die Ungeimpften schwer wird jetzt in den nächsten Monaten, am öffentlichen Leben teilzunehmen".

Corona-Live-Ticker am Montag startet

Guten Morgen! NDR.de hält Sie auch heute - am Montag, 8. November - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge.