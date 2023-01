Stand: 16.01.2023 12:01 Uhr Corona-News-Ticker: Reiche werden viel reicher - Arme ärmer

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 16. Januar 2023 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Oxfam: Umgang mit Corona hat Reiche viel reicher und Arme ärmer gemacht

"Freitesten" seit heute nicht mehr kostenlos

Corona-Hilfen für die Kultur: Hat das in Norddeutschland geklappt?

Holetschek: Maskenpflicht in Krankenhäusern könnte Ende Februar enden

Infektiologe Wendtner bezeichnet geplante Lockerungen als verfrüht

Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 164,0 in Niedersachsen , 80,4 in Schleswig-Holstein und 76,0 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 98,4

Oxfam: Umgang mit Corona hat Reiche viel reicher und Arme ärmer gemacht

Die Corona-Pandemie hat die Unterschiede zwischen Arm und Reich nach Erkenntnissen der Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam erheblich verstärkt. Seit Pandemie-Beginn 2020 seien rund zwei Drittel des weltweiten Vermögenszuwachses auf das reichste Prozent der Weltbevölkerung entfallen. Gleichzeitig lebten dem heute veröffentlichten Bericht zufolge 1,7 Milliarden Arbeitnehmer in Ländern, in denen die Lohnentwicklung die Inflation nicht ausgleicht. Erstmals seit 25 Jahren hätten extremer Reichtum und extreme Armut gleichzeitig zugenommen. Das geht aus dem Bericht "Survival of the Richest" (Überleben der Reichsten) hervor, den Oxfam anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos vorlegte. Oxfam forderte die Regierungen auf, dem Trend mit Steuern auf Übergewinne und hohe Vermögen entgegenzutreten. Daraus entstehende Einnahmen müssten in den Ausbau von sozialer Sicherung, Bildung und Gesundheit investiert werden.

Laut Oxfam flossen in Deutschland sogar 81 Prozent des gesamten Vermögenszuwachses, der von 2020 bis 2021 erwirtschaftet wurde, an das reichste Prozent der Bevölkerung. Auf die übrigen 99 Prozent der Bürgerinnen und Bürger entfielen demnach lediglich 19 Prozent des Zuwachses. Der Bericht zeige, dass 95 Lebensmittel- und Energiekonzerne ihre Gewinne im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt hätten, erklärte die Organisation. Diese hätten 306 Milliarden US-Dollar an Übergewinnen erzielt und davon 257 Milliarden US-Dollar (84 Prozent) an Aktionärinnen und Aktionäre ausgeschüttet.

Corona-Hilfen für die Kultur: Hat das in Norddeutschland geklappt?

Für viele Kulturschaffende waren die letzten drei Jahre extrem schwierig. Theater, Museen, Kinos und Musikclubs wurden als erstes geschlossen, als die Corona-Pandemie ausbrach. Und sie wurden als letztes wieder geöffnet, als die Gegenmaßnahmen gelockert wurden. Die Kultur werde aber nicht im Stich gelassen, hatte es zu Beginn der Corona-Pandemie von vielen Politikerinnen und Politikern geheißen. Es sollte schnell und viel geholfen werden. Hat das funktioniert? Dazu haben NDR Reporter aus dem gesamten Sendegebiet recherchiert:

Weitere Informationen Corona-Hilfen: Himmelhoch helfend, vom Bankrott bedroht? Die Kultur werde nicht im Stich gelassen, hieß es zu Beginn der Pandemie. Es sollte schnell und viel geholfen werden. Hat das funktioniert? mehr

Holetschek: Maskenpflicht in Krankenhäusern könnte Ende Februar enden

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hält ein Ende der Maskenpflicht in Krankenhäusern Ende Februar für möglich. Er finde einen entsprechenden Vorschlag des Intensivmediziners Christian Karagiannidis "mit Ende Fasching durchaus bedenkenswert", sagte Holetschek der "Augsburger Allgemeinen". Man beobachte die Entwicklung auch im Hinblick auf Krankenhäuser, Seniorenheime und vulnerable Gruppen in Bayern genau. "Wir passen die Regeln an, sobald es die Lage zulässt", sagte Holetschek. Er plädiere dafür, auf mehr Eigenverantwortung und die hohe Sachkunde in den Einrichtungen selbst zu setzen.

Frankfurter Flughafen erholt sich 2022 von Corona-Folgen

Der Passagier-Verkehr am Frankfurter Flughafen hat sich im vergangenen Jahr ein gutes Stück von dem Einbruch in der Corona-Krise erholt. Der Flughafen-Betreiber Fraport zählte 48,9 Millionen Passagiere und damit fast doppelt so viele wie im zweiten Pandemie-Jahr 2021, wie das Unternehmen heute mitteilte. Trotz der Erholung lag die Passagier-Zahl für 2022 noch etwas mehr als 30 Prozent unter dem Rekordwert von knapp 70,6 Millionen Fluggästen im Jahr 2019. Der Airport in Frankfurt ist der größte deutsche Flughafen.

Corona-Experte Wendtner bezeichnet geplante Lockerungen als verfrüht

Der Infektiologe Clemens Wendtner hält die Abschaffung weiterer Corona-Maßnahmen nach eigenen Worten für überhastet und der allgemeinen Pandemie-Müdigkeit geschuldet. "Das ist die Grundlage, warum aus meiner Sicht zum Teil irrationale und vorschnelle Entscheidungen getroffen wurden", sagte der Corona-Experte der "Augsburger Allgemeinen". "In einer Saison, in der Viruserkrankungen ihren Höhepunkt haben, ist es sehr fragwürdig, Dinge zu schnell zu lockern. Ich hätte es für besser gehalten, wenn wir noch ein bisschen die Füße still gehalten hätten - etwa bis April, dann läuft das Infektionsschutzgesetz ohnehin aus." Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Freitag das Ende der Maskenpflicht in Fernzügen und -bussen zum 2. Februar angekündigt. Auch im Nahverkehr, für den die Bundesländer zuständig sind, soll bis Anfang Februar das Maskentragen keine Pflicht mehr sein.

Wendtner ist Chefarzt der Infektiologie an der München Klinik Schwabing und hatte dort Anfang 2020 die ersten Corona-Patienten in Deutschland behandelt. Mit dem Coronavirus werde die Gesellschaft noch viele Jahre leben müssen. Zudem sei "der Weg zurück in die Pandemie" auch möglich - "etwa dann, wenn neue Varianten auftreten."

"Freitesten" seit heute nicht mehr kostenlos - Ausnahmen für medizinisches Personal

Das Angebot an kostenlosen Corona-Bürgertests wird weiter zurückgefahren. Eine Bescheinigung für eine überstandene Infektion per Schnelltest ist seit heute nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums nicht mehr gratis. Hintergrund seien Lockerungen bei den Regeln für Isolation und Quarantäne in mehreren Bundesländern. Es bestehe daher keine Notwendigkeit mehr, Tests zum Beenden der Absonderung aus Bundesmitteln zu finanzieren.

Für medizinisches Personal, das sich vor einer Wiederaufnahme der Tätigkeit testen lassen muss, besteht aber weiter Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest. Generell gratis bleiben "Bürgertests" von Teststellen bis 28. Februar unter anderem auch für Besucherinnen und Besucher von Kliniken und Pflegeheimen. Die Regeln für die Bürgertests waren bereits Ende November enger gefasst worden.

Auch aus den Nordländern heute nur Inzidenzwerte

Weil die Bundesländer am Wochenende keine Zahlen zu den registrierten Neuinfektionen ans Robert Koch-Institut übermittelt haben, werden heute nur die aktuellen Inzidenzwerte pro 100.000 Einwohner und Woche ausgewiesen - die Zahlen werden dann voraussichtlich morgen nachgemeldet. Für Niedersachsen wird der Inzidenz-Wert mit 164,0 angegeben (Vorwoche: 237,7), für Schleswig-Holstein mit 80,4 (Vorwoche: 138,4) und für Hamburg mit 76,0 (Vorwoche: 124,4). Die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Bremen veröffentlichen ihre aktuellen Corona-Zahlen heute Nachmittag.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 98,4

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 98,4 an (Freitag: 106,8 / Vorwoche: 142,4 / Vormonat: 236,6). Wie bereits in den vergangenen Wochen und Monaten üblich, haben die Länder am Wochenende keine Daten ans RKI übermittelt. So werden erst morgen wieder Zahlen der bestätigten Neuinfektionen bekannt gegeben.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Der Corona-Liveticker startet

Einen guten Morgen wünscht die NDR.de-Redaktion! Auch heute - am Montag, 16. Januar 2023 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich Ende vergangener Woche ereignet hat, können Sie im Blog vom Freitag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus