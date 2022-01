Stand: 27.01.2022 06:26 Uhr Corona-News-Ticker: RKI meldet mehr als 200.000 Neuinfektionen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 27. Januar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



RKI: Bundesweit 203.136 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 1.017,4

In MV tritt neue Corona-Verordnung in Kraft

Sieben-Tage-Inzidenz in SH steigt erstmals auf über 1.000

MV: Aktuelle Stunde im Landtag zu Corona-Protesten

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 13.535 in Niedersachsen, 6.117 in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Auch Niedersachsen meldet Rekordwerte bei Neuinfektionen und Inzidenz

Auch in Niedersachsen hat das Robert Koch-Institut (RKI) binnen 24 Stunden Höchstwerte registriert. Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen stieg auf 13.535 nach 10.937 am Mittwoch und 10.705 vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist bei knapp 800 angekommen. Binnen einer Woche wurden 798,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet (Mittwoch: 770,1; Vorwoche: 512,4).

Erstmals über 200.000 Neuinfektionen gemeldet - Inzidenz über 1.000

Die vom Robert Koch-Institut (RKI) gemeldete bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat exakt zwei Jahre nach dem ersten bestätigten Corona-Fall in Deutschland erstmals die Schwelle von 1.000 überschritten. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute Morgen mit 1.017,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 940,6 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 638,8 (Vormonat: 222,7).

Auch die Zahl der Corona-Neuinfektionen erreichte erneut einen Rekordwert und überschritt zugleich die Schwelle von 200.000: Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 203.136 Corona-Neuinfektionen. Am 19. Januar hatte die Zahl erstmals über 100.000 gelegen. Vor einer Woche waren es 133.536 erfasste Neuinfektionen. Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 188 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 234 Todesfälle.

MV: Neue Corona-Landesverordnung bringt viele Änderungen

Von heute an gelten aufgrund der neuen Corona-Landesverordnung in Mecklenburg-Vorpommern Lockerungen für die Kulturszene, den nicht vereinsbasierten Sport und die Testpflicht bei 2G-Plus. In der Gastronomie schärfte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hingegen nach. Künftig werden Museen, Theater, Kinos, Tanzschulen und der nicht vereinsgebundene Sport - wie zum Beispiel Yoga-Studios - auch dann geöffnet bleiben können, wenn die Corona-Ampel mit "Rot" die höchste Stufe erreicht.

In der Gastronomie gilt im Unterschied zur bisherigen Regelung auch bei Corona-Warnstufe "Gelb" 2G-Plus statt 2G und in Stufe "Grün" 2G statt wie zuvor 3G. Wer nicht geimpft oder genesen ist, kann Restaurants und Kneipen also in keinem Fall besuchen.

Für Geimpfte und Genesene werden die Testpflichten gelockert: Nicht mehr testen müssen sich bei 2G-Plus zusätzlich zu den Geboosterten auch Zweifach-Geimpfte ab zwei Wochen bis 90 Tage nach dem Erhalt des vollständigen Grundschutzes und Genesene vom 28. bis 90. Tag ab dem Datum des positiven Tests.

Aktuelle Stunde im Landtag zu Corona-Protesten in MV

Die andauernden Proteste gegen die Corona-Maßnahmen mit Tausenden Teilnehmern in Mecklenburg-Vorpommern sind heute Gegenstand einer Aktuellen Stunde im Landtag. Dabei will die SPD als Antragsteller gewalttätige Zwischenfälle thematisieren. In Rostock war es zuletzt zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Sechs Polizisten wurden am Montag verletzt. Die Behörden ermitteln gegen gewaltbereite Männer aus der Fußballszene und andere Verdächtige.

Die Grünen legen im Landtag zudem einen Antrag vor, um die Präsenzpflicht an den Schulen wegen der großen Zahl von Omikron-Infektionen wie in Berlin aufzuheben.

Prozess in Hamburg: Polizisten bei Corona-Kontrolle gefilmt und beleidigt

Wegen der Veröffentlichung von Videoaufnahmen einer Polizeikontrolle während des Corona-Lockdowns muss sich ein 30-Jähriger heute vor dem Amtsgericht Hamburg verantworten. Dem Angeklagten, der unter dem Namen "Freddy Independant" Videos auf sozialen Medien veröffentlicht, werden zwei Verstöße gegen das Kunsturhebergesetz sowie Beleidigung vorgeworfen. Der Mann wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft am 2. April vergangenen Jahres an der Außenalster kontrolliert, weil er sich nicht an die Abstands- und Maskenpflicht gehalten habe. Dabei soll er zwei Beamte gefilmt und die Aufnahmen zum Teil live auf Instagram gestreamt haben. Dabei seien auch die Namensschilder der Polizisten zu sehen gewesen. Das Video soll im Netz über sechs Millionen Mal geklickt worden sein. Wegen zweier ähnlicher Vorfälle war der 30-Jährige bereits im vergangenen April zu einer Geldstrafe von insgesamt 3.200 Euro rechtskräftig verurteilt worden.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Lage in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein übersteigt 1.000er-Marke

Erstmals in der Corona-Pandemie hat die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein die Marke von 1.000 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche überschritten. Nach Angaben der Landesmeldestelle liegt der aktuelle Wert bei 1008,2 (Vortag: 959,0 / Vorwoche: 844,9). Die Zahl der laborbestätigten neuen Corona-Fälle binnen 24 Stunden wird mit 6.117 angegeben - auch das sind mehr als am Vortag (5.730) und vor einer Woche (5.459). Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Covid-19-Erkrankte je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche in Kliniken kamen, blieb mit 6,25 fast konstant (Vortag: 6,36). Außerdem wurden elf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen verzeichnet, die Gesamtzahl seit Pandemie-Beginn beträgt landesweit nun 1.953.

Viele Kontrollen, aber wenig Regelverstöße in DB-Zügen

Seit mehreren Monaten gilt auch im Fernverkehr der Deutschen Bahn Corona-bedingt die 3G-Regelung: Nur geimpfte, genesene oder negativ getestete Menschen dürfen einsteigen und von A nach B fahren. Kontrolliert wird das in den Zügen täglich von knapp 5.000 DB-Sicherheitsteams. Die gute Nachricht: Verstöße gegen die geltenden Regeln werden nur sehr selten festgestellt. Die Kontrolleure berichten zudem, dass der Großteil der Fahrgäste die Kontrollen wohlwollend zur Kenntnis nimmt und sich dadurch auf der Reise auch sicher fühlt.

VIDEO: 3G bei der Deutschen Bahn: Unterwegs mit Kontrolleuren (2 Min)

Corona und der Norden: Nachrichten per Newsletter-Mail

Die Corona-Krise hat das Leben in Norddeutschland einschneidend verändert. Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft und erzählen Geschichten von Alltagshelden. Darüber hinaus greifen wir wichtige Themen aus dem Norden abseits der Pandemie auf. Der kostenlose NDR Newsletter wird montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Pflegebevollmächtigte: Personallage vor Ort beachten

Die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Claudia Moll (SPD), fordert die Gesundheitsämter auf, vor einer möglichen Verhängung eines Beschäftigungsverbots für ungeimpfte Pflegekräfte die konkrete Personallage vor Ort zu beachten. Ein Tätigkeitsverbot müsse immer eine Einzelfallentscheidung sein, sagte Moll dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sie wies aber Warnungen von Pflegeanbietern zurück, es komme zu einem Kollaps der Versorgung, weil eine hohe Zahl von impfunwilligen Beschäftigen kündigen wolle. Das halte sie "für Panikmache", da die meisten Pflegekräfte geimpft seien.

Der Corona-Live-Ticker am Donnerstag startet

Guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Donnerstag, 27. Januar 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.