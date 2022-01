Stand: 22.01.2022 09:53 Uhr Corona-News-Ticker: PCR-Test-Vorrang für Risikogruppen gefordert

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 22. Januar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Freitag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Patientenschützer Brysch fordert PCR-Test-Vorrang für Risikogruppen

Niedersachsens Justizministerin für beschleunigtes Verfahren bei Straftaten auf Corona-Demos

Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten über weiteres Vorgehen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 4.608 in Schleswig-Holstein, 10.461 in Niedersachsen - bundesweit 135.461 neue Fälle

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

10.461 Neuinfektionen in Niedersachsen registriert

Das Robert Koch-Institut hat für Niedersachsen 10.461 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Gestern waren es 11.332, heute vor einer Woche 6.298. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner stieg auf 621,2 - am Vortag lag sie bei 571,2. Laut RKI starben acht weitere Menschen in Niedersachsen durch oder mit Corona - heute vor einer Woche waren elf Todesfälle gemeldet worden.

Weitere Informationen Corona in Niedersachsen: Inzidenz jetzt nun über 620 Das RKI meldet zudem 10.461 Neuinfektionen. Weitere Indikatoren wie die Quote der Intensivbettenbelegung finden Sie hier. mehr

Patientenschützer fordert PCR-Test-Vorrang für Risikogruppen

Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, hat mit Blick auf die PCR-Test-Knappheit vor einer Benachteiligung von Menschen gewarnt, die als Risikogruppe gelten: "Hochbetagte, Pflegebedürftige, Schwerstkranke und ihre Angehörigen müssen bei der PCR-Testung an erster Stelle stehen", sagte Brysch der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Kern aller Pandemie-Maßnahmen sei der Schutz der am stärksten gefährdeten Menschen. "Jetzt nur Berufsgruppen bei den Labortests vorrangig zu behandeln, kann diesem Anspruch nicht gerecht werden", sagte Brysch mit Blick auf den Corona-Gipfel am Montag, auf dem über eine neue Teststrategie entschieden werden soll. Bund und Länder müssten die Priorisierung der Gefährdeten "in der Test-Verordnung unmissverständlich regeln", forderte Brysch. "Denn sie sind auch für die viel zu geringen PCR-Test-Kapazitäten verantwortlich." Der Patientenschützer regte überdies an, jüngeren und damit weniger gefährdeten Menschen einen Infizierten- beziehungsweise Genesenen-Status künftig auch ohne PCR-Test zu gewähren, um der Knappheit zu begegnen. Die Bürgertests seien ausreichend genau.

Niedersachsen: Havliza für beschleunigtes Verfahren bei Straftaten auf Corona-Demos

Bei Straftaten auf Corona-Demonstrationen soll in der niedersächsischen Justiz das beschleunigte Verfahren verstärkt eingesetzt werden. "Die Staatsanwaltschaften wurden aufgefordert, in geeigneten Fällen das beschleunigte Verfahren anzuwenden. Dann soll es möglichst schnell zu einem Urteil kommen", sagte Justizministerin Barbara Havliza der Deutschen Presse-Agentur. "Die Betroffenen sollen spüren, dass ihr Verhalten unmittelbare Konsequenzen hat. Das hätte dann durchaus Signalcharakter", meint die CDU-Politikerin. Als Beispiel für die Einsatzmöglichkeit eines beschleunigten Verfahrens nannte sie etwa das Verletzen von Polizisten bei einer Demonstration. Laut Ministerium wird beim beschleunigten Verfahren die Zeitspanne zwischen Tat und Prozess auf ein Minimum verkürzt. So könne Tätern von leichterer Kriminalität effektiv begegnet werden. Dies verhindere etwa, dass Täter untertauchten.

Deutschlandweit 135.461 Corona-Neuinfektionen gemeldet

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat einen deutlichen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet und einen neuen Höchstwert. Das RKI gibt die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und Woche aktuell mit 772,7 an. Gestern hatte der Wert bei 706,3 gelegen, am Sonnabend vor einer Woche bei 497,1. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 135.461 Corona-Neuinfektionen. Heute vor einer Woche waren es 78.022 Ansteckungen. Experten rechnen damit, dass es mehr Fälle gibt, die aber aus Kapazitätsgründen noch nicht erfasst wurden. Deutschlandweit wurden 179 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verzeichnet. Vor einer Woche waren es 235.

Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten heute über Corona-Lage

Zwei Tage vor der nächsten Bund-Länder-Spitzenrunde zur Corona-Lage beraten die Gesundheitsminister der Länder und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) heute über das weitere Vorgehen in der Pandemie. Auf der Tagesordnung der Videokonferenz stehen nach Angaben des federführenden Magdeburger Sozialministeriums unter anderem die Impfpflicht, der Umgang mit dem Genesenen-Status sowie generell die Maßnahmen im Hinblick auf die Omikron-Variante. Am Montag kommen die Regierungschefinnen und -chefs der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu neuen Beratungen zusammen.

Weitere Informationen Corona-Regeln: Das gilt im Bund und in den Ländern Angesichts steigender Omikron-Zahlen haben Bund und Länder die Maßnahmen erneut angepasst. Was ist neu? Was gilt in Norddeutschland? mehr

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Lage in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz nun über 900

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein hat die Marke von 900 deutlich übersprungen. Die Zahl kletterte nach Angaben der Landesmeldestelle auf 934,5 - nach 896,1 am Vortag. Eine Woche zuvor hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei etwa 650 gelegen. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen liegt mit 4.608 etwas niedriger als an den Vortagen. Zuletzt waren über 5.000 neue Fälle binnen 24 Stunden gemeldet worden. Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz stieg erneut - auf 6,29 (Vortag: 5,87). In den Krankenhäusern liegen derzeit 326 an Covid-19 erkrankte Patienten (+11).

Verteilung von Corona-Test-Kits sorgt in Hamburg für Verärgerung

In Hamburg gibt es offenbar Streit um die Anwendung eines Corona-Schnelltests, den die Stadt massenhaft angeschafft hat. Nachdem die Genrui-Test-Kits zuvor in Schulen häufig falsch-positive Ergebnisse hervorriefen, werden sie dort nicht mehr eingesetzt. Nun bekommen Polizei und Feuerwehr die umstrittenen, weil mutmaßlich unzuverlässigen Selbsttests. Heiko Runge von der DeutschenFeuerwehr-Gewerkschaft sagte im Hamburg Journal im NDR Fernsehen, dass die Stadt "scheinbar zu wenig vernünftige Tests beschafft hat". In anderen Ländern sei bereits die Zulassung für die kritisierten Tests entzogen worden. Nun seien schon an die Feuerwehr gelieferte 30.000 Tests eines anderen Herstellers wieder abgeholt und angeblich an die Schulbehörde verteilt worden. Die Sozialbehörde teilte lediglich mit, dass Erstbestände zuerst aufgebraucht werden müssten. Als weitere Reaktion ist laut Behörde inzwischen ein zweiter Schnelltest zulässig, wenn Zweifel am ersten Testergebnis bestehen.

VIDEO: Corona: Gibt es behördeninternes Gerangel um die besten Tests? (2 Min)

Corona und der Norden: Nachrichten per Newsletter-Mail

Die Corona-Krise hat das Leben in Norddeutschland einschneidend verändert. Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft und erzählen Geschichten von Alltagshelden. Darüber hinaus greifen wir wichtige Themen aus dem Norden abseits der Pandemie auf. Der kostenlose NDR Newsletter wird jeden Nachmittag von montags bis freitags verschickt.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

NDR.de wünscht einen schönen Sonnabend

Guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Sonnabend, 22. Januar 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge halten. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Freitag nachlesen.