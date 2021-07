Stand: 21.07.2021 11:13 Uhr Corona-News-Ticker: Nur sehr selten "Impfdurchbrüche" in Hamburg

Bislang 219 Hamburger trotz Impfung infiziert - 0,03 Prozent

Aktion: Impfwoche für Hamburgs Studierende startet

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 232 in Niedersachsen , 55 in Schleswig-Holstein

2.203 Neuinfektionen bundesweit - Inzidenz steigt auf 11,4

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Tourismus in Hamburg leidet im Mai unter Beherbergungsverbot

Der Tourismus in Hamburg hat auch im Mai noch unter dem Corona-bedingten Beherbergungsverbot in der Hansestadt gelitten. In dem Monat kamen lediglich 83.000 Gäste an und damit kaum mehr als in den Vormonaten, wie das Statistikamt Nord in Hamburg mitteilte. Rechnerisch ergibt sich im Vorjahresvergleich ein Zuwachs von 6 Prozent. Wegen der Corona-Pandemie galten vor einem Jahr schon Regeln, die das öffentliche Leben stark einschränkten und den Tourismus praktisch zum Erliegen brachten. Aussagekräftiger ist daher der Vergleich mit dem Vor-Corona-Jahr 2019: Damals waren im Mai 699.000 Gäste nach Hamburg gekommen. Im Juni könnte sich in Hamburg erstmals eine Trendwende abzeichnen, wie sie im Nachbarland Schleswig-Holstein bereits deutlich zu sehen ist. Dort kamen im Mai 608.000 Übernachtungsgäste an, rund 50 Prozent mehr als 2020. Schleswig-Holstein hatte bereits seit Mitte April erste Öffnungsschritte im Tourismus eingeleitet, während in Hamburg auch im Mai noch ein durchgehendes Beherbergungsverbot galt. Übernachtungen in Hotels und Pensionen sind in Hamburg erst wieder seit Anfang Juni möglich.

Bislang 219 Hamburger trotz Impfung infiziert - 0,03 Prozent

Trotz vollständiger Impfung haben sich in Hamburg bislang 219 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das entspreche einer Quote von 0,03 Prozent, teilte die Gesundheitsbehörde mit. In weniger als einem Dutzend der Fälle seien die Betroffenen so ernsthaft erkrankt, dass sie in einer Klinik behandelt werden mussten. "Dass sich Personen nach einer vollständigen Impfung infizieren, ist also bislang weiterhin extrem selten", erklärte Behördensprecher Martin Helfrich. Die Zahl der sogenannten Impfdurchbrüche zeige, dass eine Schutzimpfung sehr wirksam sei und in fast allen Fällen verhindere, dass es überhaupt zu einer Infektion komme. Im sehr seltenen Fall einer Ansteckung verhüte die Impfung, dass es zu einem schweren Krankheitsverlauf komme. Zugleich werde deutlich, dass es unter den Bedingungen einer Pandemie keine absolute Sicherheit gebe. Da sich das Virus kontinuierlich leicht verändere, müsse es das Ziel bleiben, Ansteckungen überhaupt zu vermeiden, betonte Helfrich. Schlecht belüftete Innenräume sollten darum gemieden werden. Das Tragen von Masken, das in bestimmten Situationen auch für Geimpfte vorgeschrieben sei, verringere das Übertragungsrisiko ebenfalls.

NDR Info Redezeit um 21 Uhr: Wie kann Unterricht nach den Ferien aussehen?

In Niedersachsen beginnen heute die Sommerferien, in anderen norddeutschen Bundesländern neigen sich diese bereits dem Ende. Bald beginnt also ein neues Schuljahr und das steht nach wie vor unter den Vorzeichen der Pandemie. Wie kann Unterricht nach den Ferien aussehen? Das ist das Thema der NDR Info Redezeit heute ab 21 Uhr im Hörfunk. Ihre Meinung können Sie schon jetzt schriftlich äußern. Sie erreichen die Redaktion ab 20.30 Uhr unter der kostenfreien Service-Rufnummer 08000-44 17 77.

AUDIO: Corona-Schuljahr: Wie geht es nach den Ferien weiter? (9 Min) Corona-Schuljahr: Wie geht es nach den Ferien weiter? (9 Min)

Jugendämter melden so viele Kindeswohlgefährdungen wie nie zuvor

Im vergangenen Jahr haben die Jugendämter in Deutschland so viele Kindeswohlgefährdungen festgestellt wie noch nie seit Einführung einer entsprechenden Statistik 2012. Das Statistische Bundesamt meldete fast 60.600 Fälle, rund neun Prozent mehr als 2019. Neben einer zunehmenden Sensibilisierung der Bevölkerung für den Kinderschutz könnten im Corona-Jahr 2020 auch die Belastungen von Familien infolge der Kontaktbeschränkungen ein Grund für die Zunahme gewesen sein, hieß es. Zugleich sei nicht auszuschließen, dass ein Teil der Fälle etwa wegen vorübergehender Schulschließungen unentdeckt geblieben ist. Bundesweit prüften die Jugendämter im Jahr 2020 knapp 194.500 Verdachtsmeldungen, das waren zwölf Prozent mehr als 2019.

Wieviel Bedeutung kommt dem Inzidenwert noch zu?

Fast die Hälfte aller Norddeutschen sind mittlerweile vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Schwere Krankheitsverläufe sollten damit ausgeschlossen sein. Gleichzeitig dominiert die ansteckendere Deltavariante des Virus, deren Symptome leicht mit Erkältungssymptomen wie Schnupfen verwechselt werden können. Und über die Langzeitfolgen dieser neuen Krankheit gibt es nach eineinhalb Jahren Pandemie noch nicht ausreichend Erkenntnisse.

AUDIO: Veränderte Corona-Symptome und Inzidenzen gehen hoch (7 Min) Veränderte Corona-Symptome und Inzidenzen gehen hoch (7 Min)

Zuzug aus stark besiedelten Gebieten in den Osten von MV

Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns haben sich im Zuge der Pandemie 2020 deutlich mehr Menschen aus Berlin und Brandenburg angesiedelt als in den Vorjahren. Wie ein Sprecher der IHK Neubrandenburg erklärte, geht das aus Angaben des Statistischen Landesamtes Mecklenburg-Vorpommern hervor. So zogen 1.734 Frauen, Männer und Kinder aus Berlin und Brandenburg in die Landkreise Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte. Das sei knapp zwei Drittel des gesamtes Zuzuges. Durch den Zuzug stieg die Einwohnerzahl in beiden Landkreisen erstmals seit Jahren wieder - um etwa 130 Einwohner. Der hohe Nettozuzug aus der Metropolregion Berlin-Brandenburg ist laut IHK darauf zurückzuführen, dass die Corona-Maßnahmen in dicht besiedelten Regionen als besonders einschränkend wahrgenommen wurden.

Studie: Weltweit haben Millionen Kinder Elternteil oder Betreuer verloren

Etwa 1,1 Millionen Kinder weltweit haben laut einer Studie als Folge der Pandemie mindestens ein Elternteil oder ein für sie sorgendes Großelternteil verloren. Diese Hochrechnung gelte für den Zeitraum März 2020 bis April 2021, berichten Forscher um Seth Flaxman vom Imperial College in London im Fachjournal "The Lancet". Rechne man weitere im Haushalt wohnende ältere Angehörige noch hinzu, hätten sogar mehr als 1,5 Millionen Kinder eine Betreuungsperson verloren. Die US-Gesundheitsbehörde NIH spricht von einer bedeutenden, bislang übersehenen Konsequenz der Pandemie.

Häusliche Gewalt in Niedersachsen: Hilfsangebote nutzen

Nach rund anderthalb Jahren Pandemie ist der Druck auf Familien teils enorm, Spannungen entladen sich häufig in Gewalt. Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) hat deshalb betroffene Frauen aufgerufen, die bestehenden Hilfsangebote zu nutzen. "Der Anstieg von häuslicher Gewalt während der Pandemie ist erschreckend", sagte sie. Umso wichtiger sei es, dass die Betroffenen das flächendeckende Netz an Hilfsangeboten und das gesamte niedersächsische Gewaltschutzsystem für Frauen nutzten. Frauen sind in Beziehungen häufiger von Gewalt betroffen als Männer. Die 43 vom Land geförderten Frauenhäuser sind laut Ministerium auf gleichbleibend hohem Niveau belegt. Es seien aber auch während der Pandemie zwischen 10 und 15 Prozent der Plätze frei, sodass noch Hilfesuchende aufgenommen werden könnten.

Tourismusbetriebe in MV stark ausgelastet in den Sommerwochen

Hotels, Pensionen und Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern sind in den nächsten Wochen gut gebucht. "Alle Regionen und Segmente sind bis mindestens Mitte August stark ausgelastet", sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf. Es gebe Anzeichen, dass sich die Saison wie im vergangenen Jahr verlängere - bis in den September hinein. "Nach der langen Pause fühlt sich die gute Auslastung gerade wie eine Befreiung an", sagte Woitendorf. Für manche Betriebe sei es aber auch eine große Last, da die Corona-Zwangspause für eine teils angespannte Personalsituation gesorgt habe. Einige Gastbetriebe hätten sich darauf unter anderem mit leichten Anpassungen der Angebote eingestellt. Beispielsweise könnten Gäste, die sich nicht jeden Tag die Betten machen lassen, kleine Rabatte erhalten. Trotz der derzeit guten Buchungslage sei ein Aufholen der Verluste aus dem Frühjahr sowie aus dem vergangenen Jahr nicht möglich, erklärte Woitendorf. So sei etwa der Juni dieses Jahr trotz Lockerungen im Tourismus verhalten gestartet. "Wir müssen schon damit rechnen, dass der Rückgang der Übernachtungszahlen im Vergleich zu Zeiten vor Corona dieses Jahr noch größer sein wird als 2020", sagte der Verbandsgeschäftsführer.

Letzter Schultag in NDS - mehr Planungssicherheit im Herbst?

Rund eine Million Kinder und Jugendliche in Niedersachsen starten am Donnerstag in die Sommerferien. Geschlossene Schulen, Klassen in Quarantäne, monatelanges Distanzlernen und ständige neue Vorgaben aus der Politik: Lehrer- und Elternvertreter hoffen, dass sich so ein Schuljahr nicht wiederholt. Viele fühlten sich leer und erschöpft, sagte Andrea Kunkel vom Schulleitungsverband dem NDR in Niedersachsen. Aus ihrer Sicht wird die Schule aber auch nach den Ferien nicht planbarer.

Lehrerverband erwartet Einschränkungen im neuen Schuljahr

Der Präsident des Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, erwartet auch im kommenden Schuljahr große Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie. Meidinger äußerte in der Tageszeitung "Die Welt" die Befürchtung, dass wegen der besonders ansteckenden Delta-Variante des Virus Hunderttausende Schüler in Quarantäne müssen. "Niemand kann ausschließen, dass wir wegen der Delta-Variante und der mangelnden Impfquote eine enorme vierte Welle bekommen, in der dann auch wieder Wechselunterricht nötig wird."

AUDIO: Lehrerverband: "Wir hoffen auf Präsenzunterricht nach den Ferien" (9 Min) Lehrerverband: "Wir hoffen auf Präsenzunterricht nach den Ferien" (9 Min)

232 Neuinfektionen in Niedersachsen - Inzidenz bei 12,7

Die Zahl der Infektionen in Niedersachsen ist binnen 24 Stunden um 232 auf insgesamt nun 262.887 gestiegen. Am Vortag waren es 125 Neuinfektionen, vor einer Woche 123. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt heute 12,7 gegenüber 11,3 am Mittwoch vergangener Woche. Bei den Landkreisen verzeichnet derzeit der Landkreis Grafschaft Bentheim mit 29,9 die höchste Inzidenz, gefolgt von der Region Hannover mit 27,3. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden nicht gemeldet. Angesichts der steigenden Inzidenz soll in Niedersachsen vorerst am Stufenplan mit Inzidenzschwellen für Beschränkungen festgehalten werden, hatte Regierungssprecherin Anke Pörksen gestern gesagt. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 oder 50 müsse örtlich mit einer Rücknahme von Lockerungen gerechnet werden. Land und Bund wollten möglicherweise im Laufe des Augusts die Kriterien und Grenzwerte für Beschränkungen überdenken, sagte Pörksen.

Aktion: Impfwoche für Hamburgs Studierende startet

Studierende an den sechs staatlichen und privaten Hamburger Hochschulen können sich von heute an eine Woche lang ohne Termin gegen Corona impfen lassen. Interessierte sollten während der normalen Öffnungszeiten zwischen 8 und 19 Uhr ins Impfzentrum in den Messehallen kommen, teilte die Wissenschaftsbehörde mit. Neben Personalausweis oder Pass sollte ein Studierendenausweis oder eine Immatrikulationsbescheinigung mitgebracht werden - wenn vorhanden, auch ein Impfpass. Geimpft werde mit dem tagesaktuell verfügbaren Impfstoff, bei unter 60-Jährigen grundsätzlich mit einem mRNA-Impfstoff der Hersteller Biontech oder Moderna. "Ich freue mich sehr, dass wir den mehr als 110.000 Hamburger und internationalen Studierenden nun ein weiteres unbürokratisches Impfangebot machen können", sagte Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne). Ziel bleibe es, im Wintersemester wieder größtenteils in den Präsenzbetrieb zurückzukehren.

RKI meldet 2.203 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 11,4

Das Robert-Koch-Institut hat am Morgen 2.203 Neuinfektionen gemeldet. Das sind 655 mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 1.548 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 11,4 von 10,9 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 19 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 91.416. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,7 Millionen Corona-Tests positiv aus.

140 Schulen in Schleswig-Holstein beteiligen sich am Lernsommer

Mathematik und Deutsch zu lernen, ist wichtig. Aber auch bei den sozialen Kompetenzen müssen sich Schülerinnen und Schüler weiterentwickeln. Wegen Corona kam das in den vergangenen Monaten oft zu kurz. Lernen in den Ferien kann dabei helfen.

VIDEO: Lernsommer: Schüler schließen Wissenslücken durch Corona (3 Min)

55 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein - Inzidenz gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 9,8 gestiegen (Vortag: 9,4; Vorwoche: 5,0) . Nach Angaben der Landesmeldestelle gab es landesweit 55 Neuinfektionen (Vortag: 33; Vorwoche: 44). Bei der Sieben-Tage-Inzidenz liegt nicht mehr die Stadt Neumünster an der Spitze, sondern der Kreis Stormarn mit 16,8. Dahinter rangieren Lübeck (14,3) und dann Neumünster (13,7). Die niedrigste Inzidenz hat der Kreis Plön mit 2,3. Die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 Gestorbenen betrug weiterhin 1.628. Das heißt, es ist seit Freitag kein weiterer Todesfall hinzugekommen.

