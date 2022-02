Stand: 12.02.2022 12:08 Uhr Corona-News-Ticker: Norwegen kippt fast alle Einschränkungen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 12. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Trend hält an: Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg sinkt weiter

In Hamburg scheint sich die Corona-Infektionslage weiter zu entspannen: Nach Angaben der Gesundheitsbehörde von heute Mittag ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut zurückgegangen. Der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche betrug gestern noch 1.629,0 - heute wird er mit 1.541,0 angegeben (Vorwoche: 1.910,9). Laut der offiziellen Mitteilung sind binnen 24 Stunden weitere 3.745 laborbestätigten Corona-Fälle registriert worden - das sind deutlich weniger als gestern (5.294) und am vergangenen Sonnabend (5.421). Die Zahl der seit Beginn der Pandemie in Hamburg an oder mit dem Coronavirus Verstorbenen erhöhte sich den Angaben zufolge um drei auf 2.204.

Ministerin Behrens für Impfpflicht ab 1. September

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hat sich für eine Impfpflicht bereits ab 1. September ausgesprochen. Um für den Herbst gut vorbereitet zu sein, brauche es "eine Grundimmunität, um aus den Corona-Schleifen herauszukommen", sagte sie der "Nordwest-Zeitung". Behrens zeigte sich "positiv gestimmt", dass die Omikron-Infektionen in der nächsten Woche ihren Höhepunkt erreichen und die Infektionszahlen danach schnell sinken werden. Die Ministerin warnte jedoch vor zu schnellen Lockerungen: "Wir dürfen kurz vor dem Ziel jetzt nicht die Nerven verlieren." Bisher habe der Dreiklang aus Infektionsgeschehen, Krankenhauseinweisungen und Intensivbettenbelastung als Maßstab gut gewirkt. "In der nächsten Verordnung ab 23. Februar werden wir uns sicherlich besonders auf diejenigen konzentrieren, die ein hohes Risiko haben, schwer zu erkranken."

Die Hospitalisierungsinzidenz (Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche) beträgt laut Landesgesundheitsministerium in Niedersachsen aktuell 11,9 - nach 11,7 gestern. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten sank dagegen weiter leicht - von 5,7 Prozent gestern auf jetzt 5,4.

Lockerungen: Norwegen kippt fast alle Corona-Einschränkungen

Norwegen verabschiedet sich von fast allen noch geltenden Corona-Einschränkungen und -Schutzmaßnahmen. Trotz hoher Infektionszahlen werde das Gesundheitssystem nicht überbelastet, führte Ministerpräsident Jonas Gahr Störe zur Begründung an: "Die Coronavirus-Pandemie stellt für die meisten von uns keine große Gesundheitsgefahr mehr dar. Die Omikron-Mutante verursacht weit weniger heftige Krankheitsverläufe und wir sind durch Impfungen gut geschützt."

In Norwegen muss bei Menschenansammlungen keine Maske mehr getragen werden, auch die Abstandsregel greift nicht mehr. Damit können Nachtclubs und Veranstaltungsorte wieder öffnen. Bei der Einreise ins Land gibt es kaum noch Einschränkungen. Infizierten wird empfohlen, für vier Tage zu Hause zu bleiben. Selbstisolation ist nicht mehr nötig. Auch die Nachbarländer Dänemark und Schweden hatten jüngst so gut wie alle Corona-Schutzmaßnahmen abgeschafft.

Corona trifft Metronom-Belegschaft: Zugausfälle drohen

Die aktuelle Corona-Welle wirkt sich auf den Bahnverkehr in Niedersachsen aus: Der private Bahnbetreiber Metronom rechnet damit, dass an diesem Wochenende Zugverbindungen ausfallen. Das Unternehmen teilte mit, dass es zahlreiche Corona-Infektions- und Quarantäne-Fälle in der Belegschaft gibt. Welche Verbindungen betroffen sind, könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Reisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt auf der Metronom-Internetseite oder über die App zu informieren.

Niedersachsen: Landkreistag fordert Erlass zur Teil-Impfpflicht

Rund einen Monat vor Inkrafttreten der einrichtungsbezogenen Impfpflicht wird auch in Niedersachsen über noch offene Fragen diskutiert. Der Landkreistag fordert vom Land einen Erlass, wie die zahlreichen unbestimmten Rechtsbegriffe ausgelegt werden sollen. "Auch das vom Land versprochene elektronische Meldeportal und praktische Hilfestellungen wie Mustervordrucke sind unverzichtbar", sagte Hubert Meyer, Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Auch die Caritas erhofft sich genaue Regelungen, damit das Gesetz ab Mitte März umgesetzt werden kann. Bislang habe man in Niedersachsen noch keine gestiegene Anzahl an Kündigungen aufgrund der einrichtungsbezogenen Impfpflicht feststellen können, so die Caritas.

Impfungen mit Novavax in MV ab dem 28. Februar

In Mecklenburg-Vorpommern können ab sofort Termine für die Corona-Impfungen mit Novavax vereinbart werden. Die Impfungen selbst beginnen dann am 28. Februar. Das Medizin- und Pflegepersonal sowie andere Mitarbeitende in Kliniken oder Pflegeeinrichtungen würden bevorzugt bei der Terminvergabe behandelt werden, so das Gesundheitsministerium. Der Grund: Sie fallen unter die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die ab Mitte März gilt. Geimpft wird ausschließlich in den Impfstützpunkten der Landkreise und kreisfreien Städte. Registrierungen sind den Angaben zufolge online über das Impfportal des Landes sowie die Impfhotline (0385) 20271115 möglich.

Habeck für Stufenplan bei Corona-Lockerungen

Bei der Bund-Länder-Runde am kommenden Mittwoch sollten nach dem Willen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schon erste Corona-Öffnungsschritte vereinbart werden. "Nach Einschätzung der Experten ist der Scheitelpunkt der Infektionswelle Mitte Februar zu erwarten", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Es sei daher jetzt "der richtige Zeitpunkt, um sich eng über erste Öffnungsschritte abzustimmen". Wichtig wäre aus Sicht des Vizekanzlers ein einheitliches Vorgehen. Wirtschaft und Beschäftigte bräuchten Planungssicherheit. Die Lockerungen sollten nach den Vorstellungen des Wirtschaftsministeriums stufenweise und regional differenziert erfolgen. Falls aber wegen einer neuen Virusvariante eine Überlastung des Gesundheitssystems drohe, müssten mit dem Erreichen bestimmter Werte neue Einschränkungen beschlossen werden können.

KMK-Präsidentin Prien für Lockerungen auch an Schulen

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Karin Prien, hat Lockerungen der Corona-Maßnahmen an Schulen gefordert. "Wir müssen raus aus einer Kultur der Angst an den Schulen", sagte die schleswig-holsteinische Bildungsministerin von der CDU der "Bild". Wenn ab Mitte Februar, Anfang März geöffnet werde, müsste das auch für Schulen gelten. "Sport und Musikunterricht muss wieder in vollem Umfang stattfinden. Das Testen muss schrittweise enden. Spätestens Ende März reichen wahrscheinlich auch zwei Tests pro Woche", so Prien. Schrittweise müsse die Testpflicht zur Testmöglichkeit werden. Auch die Maskenpflicht müsse nach und nach fallen, zuerst im Klassenraum am Platz, dann im Gebäude.

Kieler Virologe Fickenscher: Weitere Öffnungen möglich

Der Höhepunkt der Omikron-Welle ist in Schleswig-Holstein und anderen norddeutschen Bundesländern nach Einschätzung des Kieler Virologen Helmut Fickenscher überschritten. Angesichts sinkender Fallzahlen hält er weitere Lockerungen auf dem Weg hin zur Normalität für möglich. Positiv stimmt den Leiter des Instituts für Infektionsmedizin der Christian-Albrechts-Universität die Situation in den Krankenhäusern, sagte er der Deutschen Presse-Agentur: "Die verschiedenen Parameter zur Krankenhaus-Belastung und zur Schwere der Erkrankungen sind eher rückläufig." Entgegen den Befürchtungen seien diese nicht mit der sogenannten Omikron-Wand angestiegen oder gar explodiert. Öffnungen wie zuletzt im Einzelhandel hält Fickenscher auch vor diesem Hintergrund für problemlos. Ein genereller Wegfall der Beschränkungen wie im Nachbarland Dänemark sei derzeit aber nicht sinnvoll. "Dann wäre eine erneute Vervielfachung der Fälle zu erwarten", sagte Fickenscher.

Niedersachsen: RKI meldet 17.377 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt leicht

In Niedersachsen ist die Sieben-Tage-Inzidenz - anders als bundesweit - nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) leicht gesunken. Lag der Wert gestern noch bei 1.220,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche, wird er heute mit 1.216,2 angegeben (Vorwoche: 1.101,6). Die Zahl der laborbestätigten neuen Corona-Fälle binnen 24 Stunden beträgt 17.377 (Vortag: 18.884 / Vorwoche: 18.292). Es wurden 16 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen gemeldet - die Gesamtzahl der an oder mit dem Virus seit Beginn der Pandemie Verstorbenen steigt damit landesweit auf 7.218.

MV und Hamburg: FFP2-Maske statt 2G im Einzelhandel

In Mecklenburg-Vorpommern und in Hamburg sind von heute an die 2G-Regelungen im Einzelhandel Geschichte. Somit können auch wieder Menschen ohne Corona-Schutzimpfung oder Genesenen-Nachweis im Einzelhandel shoppen gehen. Statt der 2G-Regelung gibt es nur noch eine FFP2-Maskenpflicht. Im Nordosten reichen für unter 18-Jährige und Beschäftigte im Einzelhandel auch OP-Masken. In Hamburg dürfen neben den Einzelhandels-Beschäftigten auch Kinder zwischen sechs und 13 Jahren normale medizinische Masken tragen. Mit der Regeländerungen dürfen Ungeimpfte erstmals seit rund zweieinhalb Monaten wieder in Geschäfte abseits des täglichen Bedarfs gehen. In Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bremen gilt die 2G-Regel bereits nicht mehr.

RKI registriert 209.789 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1.474,3

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat einen weiteren Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet - und damit erneut einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 1.474,3 an. Gestern hatte der Wert bei 1.472,2 gelegen, vor einer Woche bei 1.388,0 (Vormonat: 407,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 209.789 Corona-Neuinfektionen. Am vergangenen Sonnabend waren es 217.815 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 198 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 119.877.

Neue Regeln für Corona-Tests gelten

Von heute an gelten bundesweit die neuen Regeln für Corona-Tests. Kostenfreie PCR-Tests soll es nur noch nach einem positiven Antigen-Schnelltest geben - eine rote Warnmeldung auf der App reicht dafür nicht mehr. Die angepasste Testverordnung, die die Kostenübernahme für die Tests regelt, tritt in Kraft. PCR-Tests sollen laut Bundesgesundheitsministerium auf die Fälle konzentriert werden, bei denen von einem positiven Testergebnis ausgegangen werden kann. Bei Diagnose und Auswertung der PCR-Tests werden künftig Risikopatienten, Personen in vulnerablen Bereichen (Pflege, Eingliederungshilfe, häusliche Pflege) und in medizinischen Bereichen (Praxen, Krankenhaus, Pflege, Rettungsdienste) bevorzugt. Für das Freitesten, also das vorzeitige Beenden einer Isolierung beziehungsweise Quarantäne, reicht künftig der Antigen-Schnelltest. Hintergrund der Neuregelung ist, eine Überlastung der Labore zu vermeiden.

OVG-Entscheidung: Niedersächsische Fußballclubs dürfen mehr Fans in Stadien lassen

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat die nur noch in Niedersachsen geltende Obergrenze von 500 Zuschauern bei Fußballspielen und anderen Freiluft-Veranstaltungen gekippt. Zweitligist Hannover 96 (morgen gegen Darmstadt 98) und Drittliga-Club SV Meppen (heute gegen 1860 München) dürfen deshalb bereits an diesem Wochenende wieder vor je 5.000 Fans spielen. Eintracht Braunschweig erhielt vom zuständigen Gesundheitsamt sogar die Genehmigung für knapp 8.000 Zuschauer beim Heimspiel heute gegen den SC Freiburg II. Das NDR Fernsehen und NDR.de übertragen diese Partie live ab 14 Uhr.

VIDEO: OVG Lüneburg kippt Zuschauerbegrenzung im Stadion (1 Min)

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein fällt auf 791,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf einen Wert unter 800 gesunken. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohner liegt laut Landesmeldestelle in Kiel aktuell bei 791,6. Schon am Vortag war mit einer Inzidenz von 823,9 der niedrigste Wert seit Mitte Januar erfasst worden. Vor einer Woche hatte die Zahl noch bei 915,1 gelegen. Insgesamt wurden mit 3.225 bestätigten Neuinfektionen weniger Fälle gemeldet als am Tag zuvor (4.107 / Vorwoche: 4.204). Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche, stieg leicht auf 6,05 (Vortag: 5,26 / Vorwoche: 4,98). 339 mit Corona infizierte Patienten liegen in Krankenhäusern - sieben mehr als am Vortag (Vorwoche: 306). Auf Intensivstationen befinden sich den Angaben zufolge 44 Corona-Patienten (Vorwoche: 40). Binnen eines Tages wurden zehn weitere Corona-Todesfälle gemeldet. Die Zahl der in Schleswig-Holstein bisher an oder mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen stieg damit auf 2.039.

Der Corona-Live-Ticker am Sonnabend startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht Ihnen ein schönes Wochenende! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Sonnabend, 12. Februar 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren.