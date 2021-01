Stand: 28.01.2021 06:14 Uhr Corona-News-Ticker: Niedersachsen startet Impftermin-Vergabe

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, den 28. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog von gestern.

Das Wichtigste in Kürze:



Niedersachsen startet Vergabe für Impftermine

509 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Registrierte Neuinfektionen gestern: 411 in Hamburg, 558 in Schleswig-Holstein, 1.170 in Niedersachsen, 248 in Mecklenburg-Vorpommern und im Bundesland Bremen 80; bundesweit 13.202 neue Fälle

Niedersachsen startet Vergabe von Impfterminen

Für Hunderttausende Senioren beginnt heute Morgen die Vergabe von Terminen für die Corona-Impfungen in Niedersachsen. Anmelden können sich von 8 Uhr an alle Frauen und Männer über 80 Jahre, die zu Hause leben. Sie können unter der Telefonnummer 0800 9988665 oder im Internet auf www.impfportal-niedersachsen.de einen Termin beantragen. Die Landesregierung kündigte an, dass im ersten Schritt höchstens 15.000 Termine in bis zu 30 der 50 Impfzentren vergeben werden können, weil der Impfstoff knapp ist. Der niedersächsische Corona-Krisenstab damit, dass sowohl die Homepage als auch die Impf-Hotline dem anfänglichen Ansturm nicht gewachsen sein werden. Der Chaos Computer Club kritisiert das Land für digitale Pannen.

Einzelhändler und Mitarbeiter demonstrieren in Rostocker Innenstadt

In der Rostocker Innenstadt wollen Einzelhändler und ihre Mitarbeiter gegen Mittag auf die Probleme ihrer Branche durch die Folgen der Pandemie aufmerksam machen. Die Händler sind wegen des Lockdowns und fehlender Einnahmen zunehmend verzweifelt, bislang gebe es keine nennenswerte Unterstützung, wie der Geschäftsführer des Handelsverbands Nord in Rostock, Kay-Uwe Teetz, sagte. Die Teilnehmenden wollten der Öffentlichkeit berichten, dass hier potenziell Arbeitslose stehen, wenn die Bundesregierung nicht bald helfe. Deshalb seien persönliche Beiträge der Betroffenen und ein Demonstrationszug durch die Stadt geplant.

Kieler Landtag berät über Corona-Hilfen und Intensivpflege

Schleswig-Holsteins Landtag berät heute über die Situation von Unternehmen in der Pandemie. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) will über die Auszahlung der Hilfen im Norden berichten. Thema ist aber auch die Situation der Intensivpflege von Menschen, die schwer an Covid-19 erkrankt sind. Die Jamaika-Fraktionen von CDU, Grünen und FDP wollen Krankenhäuser und das Pflegepersonal besser unterstützen. Außerdem soll es im Parlament um die Situation von Studenten gehen.

509 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 509 neue Corona-Fälle registriert worden. Am Vortag waren es 558. Eine Woche zuvor hatte es 456 Neuinfektionen gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 93,6. Die Zahl der Menschen, die im Verlauf der Pandemie mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 21 auf 815.

NDR.de-Ticker am Donnerstag startet

Auch am heutigen Donnerstag, 28. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Mittwoch: 411 in Hamburg, 558 in Schleswig-Holstein, 1.170 in Niedersachsen, 248 in Mecklenburg-Vorpommern und 80 im Bundesland Bremen; bundesweit 13.202 neue Fälle.