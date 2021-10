Stand: 26.10.2021 13:00 Uhr Corona-News-Ticker: Maskenpflicht an allen Schulen in SH fällt

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 26. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Tschentscher wünscht sich "epidemische Lage" bis Jahresende

SH: Maskenpflicht an Schulen entfällt ab 1. November am Sitzplatz

Deutlich mehr Infektionen an Schulen in MV

Experten und Politiker fordern mehr Auffrischungsimpfungen

RKI Zahlen verzögern sich aufgrund "technischer Probleme"

Erste Sitzung des neuen Landtags in MV mit 3G-Empfehlung

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 252 in Schleswig-Holstein, 248 in Hamburg

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

248 neue Corona-Fälle in Hamburg

In Hamburg hat die Sozialbehörde 248 Neuinfektionen registriert. Das sind acht Fälle mehr als vor einer Woche. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen stieg leicht auf 105,8. Vor einer Woche lag der Inzidenzwert bei 69,8. In den Hamburger Krankenhäusern werden den Angaben zufolge 113 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, drei weniger als zuletzt gemeldet. Zwölf Menschen starben mit der Erkrankung.

Tschentscher wünscht sich "epidemische Lage" bis Jahresende

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich für eine Verlängerung der epidemischen Lage bis Jahresende in Deutschland ausgesprochen. "Die beste Lösung wäre, die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite noch einmal bis Ende des Jahres zu verlängern", sagte Tschentscher dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Diese Regelung läuft zum 25. November aus und war bisher immer alle drei Monate erneuert worden. Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) hatte dafür plädiert, die Corona-Notlage auslaufen zu lassen. Tschentscher brachte nun diesen Kompromiss ins Gespräch. Die "epidemische Lage nationaler Tragweite" solle den Bundesländern gerichtsfeste Maßnahmen zur Maskenpflicht, zu Abstandsregeln und zu Kontaktbeschränkungen ermöglichen, sagte er. In Anbetracht der derzeit stark steigenden Corona-Zahlen sei es wichtig, grundlegende Schutzmaßnahmen aufrechtzuerhalten.

Maskenpflicht an allen Schulen in Schleswig-Holstein fällt weg

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat mitgeteilt, dass die Maskenpflicht an allen Schulen in Schleswig-Holstein abgeschafft wird. "Es ist verantwortbar, die Maskenpflicht am Platz in allen Schulen ab 1. November auslaufen zu lassen", sagte Günther in einer Pressekonferenz. Die Testpflicht an den Schulen bleibe aber für alle nicht Geimpften oder Genesenen bestehen. "Die Lage in Schleswig-Holstein ist deutlich besser als in anderen Teilen Deutschlands", sagte Günther zur Begründung. Das Land habe mit einer Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner von 58 die zweitgeringste Inzidenz der Neuinfektionen in Deutschland. Auch bei der Impfquote stehe SH vergleichsweise gut da, sagte Günther. Infektionen entstünden nicht an Schulen. "Wir bitten herzlich darum, dass alle verantwortungsbewusst mit dem Schritt umgehen", fügte der Ministerpräsident hinzu. Sollte es in einer Lerngruppe zu einer Infektion kommen, würden dort für fünf Tage eine tägliche Testpflicht und eine Maskenpflicht gelten.

Deutlich mehr infizierte Schüler und infiziertes Schulpersonal in MV

Heute sind es 127 laufende Infektionsfälle an 71 Schulen in Mecklenburg-Vorpommern. Vor einer Woche waren es noch 57 Infektionen an 41 Schulen. Trotz Maskenpflicht in vielen Schulen hat sich die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Schüler, Lehrer und Mitarbeiter in den vergangenen sieben Tagen mehr als verdoppelt. Das geht aus Daten des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus) hervor. Aufgrund der in der Gesamtbevölkerung gestiegenen Infektionszahlen sind inzwischen alle Landkreise und kreisfreien Städte in Mecklenburg-Vorpommern auf der Landes-Risikokarte in der Stufe gelb angekommen. In allen Regionen bis auf den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte herrscht deshalb wieder Maskenpflicht in der Schule.

Politiker und Experten fordern mehr Tempo bei Booster-Impfungen

Ärztevertreter sowie Politikerinnen und Politiker fordern mehr Tempo bei Dritt-Impfungen für Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung". Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, beklagte einen "schleppenden Verlauf" beim Boostern. Die Kassenärztlichen Vereinigungen trügen die Verantwortung dafür, dass nach gut drei Monaten gerade mal zwölf Prozent der über 70-Jährigen ein drittes Impfangebot erhalten hätten. Nun räche sich der Druck der Kassenarztfunktionäre, die Impfzentren und mobilen Teams größtenteils abzuschaffen. Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Gernot Marx, betonte, dass die "Booster-Impfung einen sehr wichtigen Part in der Bekämpfung der Pandemie" spiele. Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow betonte, dass sowohl für Dritt- als auch weiterhin für Erstimpfungen geworben werden müsse.

"Abendblatt": Hohe Corona-Fallzahlen bei Kindern in Hamburg

In Hamburg lag die Sieben-Tage-Inzidenz in der vergangenen Woche bei den Sechs- bis 14-Jährigen bei 245. Das berichtet das "Hamburger Abendblatt" mit Verweis auf eine Auswertung von Daten. Dies ist demnach der Spitzenwert. Am zweithöchsten war die Inzidenz demnach mit 163 bei den 15- bis 19-Jährigen. Schulkinder müssen regelmäßig getestet werden, sodass mögliche Infektionen frühzeitig erkannt werden. Zum Vergleich: Unter den 70- bis 79-Jährigen lag die Inzidenz demnach bei 51; bei den 40- bis 49-Jährigen bei 99. Bei Kindern im Alter von bis zu fünf Jahren liegt die Inzidenz bei 80.

SH: Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nehmen weniger Bildungsurlaub

Im Jahr 2020 haben Beschäftigte in Schleswig-Holstein deutlich weniger Bildungsurlaub genommen als im Vorjahr. Rund 3.800 Beschäftigte nahmen im vergangenen Jahr laut Bildungsministerium an berufsbezogenen Weiterbildungen teil. 2019 waren es mit knapp 7.300 Personen fast doppelt so viele. Der Rückgang der Zahlen sei auf die Pandemie zurückzuführen, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Zudem sei Bildungsurlaub wenig bekannt und einige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hätten Hemmungen dies von ihrem Chef zu verlangen. In Schleswig-Holstein dürfen Angestellte Bildungsurlaub nehmen, um maximal fünf Tage an staatlich anerkannten Weiterbildungsveranstaltungen teilzunehmen. Ihr Gehalt wird weiterhin gezahlt, die Kosten müssen sie jedoch selbst übernehmen.

USA: Beratung über Zulassung von Biontech-Impfstoff für Kinder

Ein Expertengremium der Arzneimittelbehörde FDA berät heute über eine mögliche Zulassung des Corona-Impfstoffes von Biontech/Pfizer bei Kindern. Die Empfehlung über eine Verwendung des Wirkstoffes, der Fünf- bis Elfjährigen in geringeren Dosen verabreicht wird als Älteren, ist für die endgültige Entscheidung zwar nicht bindend, die FDA folgt den Fachleuten aber in der Regel.

Zahlen des Robert Koch-Instituts verzögern sich

Die Meldung zu den täglichen Corona-Zahlen verzögert sich. Das RKI-Dashboard wird derzeit noch aktualisiert. Auf den Seiten des RKI heißt es: "Wegen technischen Problemen verzögert sich die Bereitstellung der Fallzahlen."

Schleswig-Holstein: 252 neue Fälle - Hospitalisierungsinzidenz bei 1,75

Die Behörden haben in Schleswig-Holstein 252 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 74; Vorwoche: 228). Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen steigt damit auf 58 (Vortag: 57,6; Vorwoche: 32,6), die der Hospitalisierung auf 1,75. 18 Covid-19-Patientinnen oder -Patienten werden auf Intensivstationen des Bundeslandes behandelt, davon werden elf beatmet. Es wurden drei weitere Corona-Todesfälle gemeldet. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 Gestorbenen stieg damit auf 1.715. Am höchsten war die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Pinneberg mit 81,4, am niedrigsten im Kreis Schleswig-Flensburg mit 32,6.

Erste Sitzung des neuen Landtags in MV mit 3G-Empfehlung

Gut vier Wochen nach der Wahl nimmt der neue Landtag von Mecklenburg-Vorpommern heute seine Arbeit auf. Bei der konstituierenden Sitzung im Plenarsaal im Schweriner Schloss rücken die Abgeordneten enger zusammen als vor der parlamentarischen Sommerpause. Denn Parlament gehören erstmals 79 statt bisher 71 Abgeordnete an. Grund dafür sind Überhang- und Ausgleichsmandate, da die SPD bei der Wahl im September mehr Direktmandate gewonnen hat, als ihr nach ihrem Zweitstimmen-Anteil zustehen. Während der Sitzung soll die sogenannte 3G-Regel gelten, so ein Sprecher der Landtagsverwaltung. Alle Anwesenden müssten demnach geimpft, genesen oder getestet sein.

Neue Folge vom Coronavirus-Update-Podcast mit Sandra Ciesek kommt

Heute gibt es eine neue Folge vom NDR Info Podcast Coronavirus-Update. Diesmal wird die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek sich voraussichtlich dazu äußern, wie sie den Infektionsverlauf im Herbst und Winter einschätzt. Außerdem soll es um die 2G- und 3G-Regeln gehen.

Corona-Live-Ticker am Dienstag startet

Guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute - am Dienstag, 26. Oktober - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge.