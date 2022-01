Stand: 03.01.2022 05:50 Uhr Corona-News-Ticker: Lockerungen in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute am Montag, 3. Januar 2022, aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Sonntag.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Gelockerte Corona-Regeln in Teilen von Mecklenburg-Vorpommern

Aufgrund der sich entspannenden Corona-Lage gilt ab heute in Mecklenburg-Vorpommern auf Landesebene die Warnstufe "Orange" der landeseigenen Corona-Warnampel. Grund für die Rückstufung aus der Warnstufe "Rot plus" sei, dass die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter dem Wert 9 lag, teilte das Gesundheitsministerium in Schwerin mit. In Regionen, die auf der gewichteten Ampelkarte des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus) nicht rot sind, können nun Gastronomie und Touristikbetriebe sowie Kinos, Ausstellungen und andere Kulturbetriebe wieder unter 2G- und 2G-Plus-Bedingungen, also mit zusätzlichem Test, öffnen. Die Lockerungen gelten jedoch nur in den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim sowie in Schwerin. Die restlichen Landesteile lagen am Sonnabend noch im roten Bereich.

Weitere Informationen Corona-Ampel in MV "orange": Lockerungen im Kultur- und Freizeitbereich In einigen Kreisen Mecklenburg-Vorpommerns werden die Corona-Regeln wieder gelockert. Von Montag an gelten dort Regeln der Stufe "orange". mehr

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Lage in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Inzidenzwert in Schleswig-Holstein auf neuem Höchstwert

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen. Die Zahl der erfassten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen kletterte auf 244,3, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Am Vortag hatte sie bei 233,8 gelegen, vor einer Woche bei 146,4. Es wurden 633 Neuinfektionen registriert, vor einer Woche waren es 403. Im Vergleich der Städte und Kreise sticht bei der Sieben-Tage-Inzidenz weiter der Kreis Dithmarschen mit 607,1 negativ heraus. Danach folgen Kiel (364,2) und Nordfriesland (356,6). Den niedrigsten Wert gibt es weiterhin in Lübeck mit 120,5.

Schleswig-Holstein verschärft Corona-Regeln ab morgen

Schleswig-Holstein verschärft angesichts der sich ausbreitenden Corona-Variante Omikron die Schutzregeln. Bei Veranstaltungen wird die Teilnehmerzahl ab morgen auf maximal 50 in Innenbereichen beziehungsweise 100 im Freien begrenzt. Die Kontaktbeschränkung für Geimpfte oder Genesene auf maximal zehn Personen gilt nicht mehr nur in der eigenen Wohnung, sondern auch im öffentlichen Raum. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) forderte den Bund auf, die ausgelaufene Rechtsbasis der epidemischen Lage nationaler Tragweite wieder in Kraft zu setzen. Ziel müsse es sein, "alle notwendigen Instrumente im Kampf gegen die Pandemie zur Verfügung zu haben". Anderenfalls will der Regierungschef den Landtag bitten, die epidemische Lage für das Land festzustellen. Günther bat Landtagspräsident Klaus Schlie, eine Sondersitzung des Parlaments für kommenden Montag einzuberufen.

Vereinbart wurde von den Koalitionsspitzen ferner, dass Tanzveranstaltungen grundsätzlich den Behörden angezeigt werden müssen. Zur Einhaltung der 2G-Plus-Regel in Diskotheken und Bars gilt künftig nur noch ein PCR-Test, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. In Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe gilt für Besucherinnen und Besucher eine FFP2-Maskenpflicht.

Weitere Informationen Neue Landesverordnung: Strengere Corona-Maßnahmen in SH ab Dienstag Ab Dienstag tritt eine neue Landesverordnung in Kraft. Es gelten strengere Maßnahmen für Kontakte, Veranstaltungen und Clubs. mehr

Abonnieren Sie den kostenlosen NDR.de Newsletter

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Neben diesem Live-Ticker halten wir Sie außerdem von montags bis freitags immer nachmittags mit dem NDR Newsletter über die Ereignisse aus norddeutscher Sicht auf dem Laufenden. Zum kostenlosen Abonnieren reicht die Eingabe Ihrer Mail-Adresse aus.

Guten Morgen - Corona-Live-Ticker startet

Guten Morgen! Unser Corona-Live-Ticker hält Sie auch heute - am Montag, 3. Januar - über die Auswirkungen der Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Sonntag nachlesen.