Stand: 13.02.2022 11:15 Uhr Corona-News-Ticker: Lindner fordert umfassende Lockerungen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 13. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Sonnabend nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



FDP-Chef Lindner für "spürbaren Unterschied in unserem Alltag"

Drei Tage vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz ruft auch FDP-Chef Christian Lindner Bund und Länder zu umfassenden Lockerungen auf. Nach dem Treffen am Mittwoch müsse es einen "spürbaren Unterschied in unserem Alltag" geben, sagte Lindner der "Bild am Sonntag". Er halte die Gefahr, dass man beim Öffnen zu forsch vorgehen könne, für "inzwischen äußerst überschaubar".

FDP-Fraktionschef Christian Dürr hält dem Bericht zufolge weiter an der Aufhebung aller Maßnahmen am 19. März fest - an diesem Tag enden die vom Bundestag festgelegten infektionsschutzrechtlichen Maßnahmen und müssten andernfalls verlängert werden. Bereits jetzt solle man laut Dürr beginnen, erste Einschränkungen zurückzunehmen. Angesichts der Lockerungen in anderen Ländern und den insgesamt milder verlaufenden Omikron-Erkrankungen werden auch in Deutschland zunehmend Forderungen nach raschen Erleichterungen laut.

Steigende Buchungszahlen bei Lufthansa und TUI

Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Entspannung bei den Corona-Schutzmaßnahmen verzeichnen der Reiseveranstalter TUI aus Hannover und die größte deutsche Fluglinie, die Lufthansa, zurzeit starke Buchungszahlen für die anstehende Urlaubssaison. Lufthansa-Vorstandsmitglied Harry Hohmeister sagte der "Bild am Sonntag", die Reiselust sei groß und es gebe einen "enormen Nachholbedarf nach zwei Jahren Pandemie". Der Zeitung zufolge nahm die Lufthansa Extraflüge von Frankfurt am Main nach Palma de Mallorca, Faro an der Algarve, Madeira sowie Larnaka auf Zypern ins Angebot auf. Auch TUI berichtet von Entwicklungen auf dem Vorkrisenniveau. Auf Mallorca bietet der Veranstalter dem Bericht zufolge erstmals seit Corona-Beginn wieder alle der rund 1.000 Partnerhotels an. Deutschland-Chef Stefan Baumer sagte, besonders gefragt sei derzeit zudem Griechenland.

Kommentar: Wunsch nach Normalzustand ist ein anständiger Wunsch

Zur Debatte um mögliche Lockerungen der Corona-Maßnahmen hat sich auch Heribert Prantl, Kolumnist und Autor der "Süddeutschen Zeitung", im NDR Info Wochenkommentar seine Gedanken gemacht. Er meint, es sei gut, über einen Corona-Exit, also den Ausstieg aus den Corona-Maßnahmen, zu reden. Noch besser sei es, diesen Ausstieg vorzubereiten und dann auch zu praktizieren. "Die Gesellschaft muss aus dem Sog der Verbote wieder herauskommen."

Aus den momentanen Grundrechtseinschränkungen dürfe kein chronischer Zustand werden. "Ein gut geplanter Exit wird auch den unangemeldeten Demonstrationen, die sich Spaziergänge nennen, den Giftzahn ziehen. Er kann die aufgeladene Stimmung befrieden und er wird die gesellschaftliche Tristesse beenden."

Ein gut vorbereitetes Ende der Schutzmaßnahmen mache zudem Hoffnung - und nichts, meint Prantl, habe unsere Gesellschaft zurzeit nötiger. Alle, die sich den Normalzustand herbeisehnen, äußerten einen anständigen Wunsch. Der Schlusssatz im Kommentar lautet: "Es geht um die Gesundheit des gesellschaftlichen Lebens."

AUDIO: Kommentar: Corona-Exit - Wie man den Giftzahn zieht (5 Min) Kommentar: Corona-Exit - Wie man den Giftzahn zieht (5 Min)

Kommunen fordern einheitliche Öffnungsschritte

Vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern am kommenden Mittwoch haben die Kommunen einheitliche Öffnungsschritte gefordert. "Nach über zwei Jahren Corona-Pandemie wollen die Menschen und die Wirtschaft endlich ein Hoffnungssignal", sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Als erstes sollten bundesweit die Zugangsbeschränkungen (2G und 2G-Plus) im Einzelhandel entfallen. "Zusätzlich sollten Erleichterungen insbesondere für Jugendliche und bei Sportveranstaltungen bundeseinheitlich vorgegeben werden", sagte er. Eine Überlastung der Krankenhäuser zeichne sich nicht ab, so Landsberg. Es sei auch zu erwarten, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle in wenigen Tagen erreicht sei.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz jetzt bei 1.206,5

Auch in Niedersachsen geht die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen weiter zurück. Laut Robert Koch-Institut liegt der Wert aktuell bei 1.206,5 - nach 1.216,2 gestern und 1.102,2 am vergangenen Sonntag. Es wurden innerhalb eines Tages 10.763 neue Corona-Fälle registriert - das sind deutlich weniger als gestern (17.377) und etwas mehr als heute vor einer Woche (10.136). Die landesweite Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen stieg um sieben auf insgesamt 7.225 seit Beginn der Pandemie.

Bundesweiter Inzidenz-Wert sinkt erstmals seit Wochen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat erstmals seit Ende Dezember eine niedrigere bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz als am Vortag mitgeteilt - wobei die Aussagekraft der Daten derzeit eingeschränkt ist. Das RKI gibt den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 1.466,5 an. Am Vortag lag der Wert noch bei 1.474,3, am vergangenen Sonntag bei 1.400,8 (Vormonat: 427,7). Es ist schwer zu beurteilen, ob sich damit ein Plateau der Omikron-Welle andeutet und der rasante Anstieg bei den Ansteckungen in Deutschland gebremst ist. Es könnte auch sein, dass der Inzidenzrückgang nicht das tatsächliche Infektionsgeschehen widerspiegelt, sondern Folge eines überlasteten Melde- und Testsystems ist. Eine Rolle könnte unter anderem auch spielen, dass einige Menschen ihre positiven Selbst- oder Schnelltests nicht mit einem PCR-Test abklären lassen. Sie tauchen dann nicht in der Statistik auf.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 125.160 Corona-Neuinfektionen. Gestern waren es 209.789, vor einer Woche 133.173 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 58 Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 119.935.

Deutschland streicht neun Länder von Hochrisiko-Liste

Die Bundesregierung streicht heute neun Länder von ihrer Liste der Corona-Hochrisikogebiete - darunter Malta, Kanada, Kuba und die Dominikanische Republik. In der Karibik werden die Beschränkungen außerdem für Jamaika, die Bahamas, St. Kitts und Nevis sowie St. Vincent und die Grenadinen aufgehoben. Außerdem wird das zentralasiatische Kirgistan von der Risikoliste gestrichen. Neu als Hochrisikogebiete eingestuft werden der Iran und die Salomonen-Inseln im Südpazifik.

Wer aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien. Für Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, endet die Quarantäne fünf Tage nach der Einreise.

Mit der Einstufung als Hochrisikogebiet verbunden ist eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts. Diese erleichtert Touristen die kostenlose Stornierung bereits gebuchter Reisen, bedeutet aber kein Reiseverbot. Derzeit sind in Deutschland etwa drei Viertel aller rund 200 Länder weltweit als Hochrisikogebiete eingestuft.

Lockerungen im Landkreis Vorpommern-Rügen treten in Kraft

Im Landkreis Vorpommern-Rügen gelten seit heute gelockerte Corona-Regeln. So sei wieder der Besuch zahlreicher Einrichtungen gestattet, wenn dabei die 2G-Plus-Regel beachtet werde, teilte der Landkreis mit. Damit können etwa Schwimm- und Spaßbäder auch jenseits bisher geltender Ausnahmen wieder genutzt werden. Auch Indoorspielplätze dürfen erneut öffnen. Geschlossene private Gesellschaften in Gaststätten und gewerblich organisierte private Zusammenkünfte mit ausschließlich geimpften und genesenen Personen sind ebenfalls unter 2G-Plus-Bedingungen mit maximal zehn Personen wieder möglich. 2G-Plus bedeutet: Zugang nur für Geimpfte oder Genesene und - sofern keine Auffrischungsimpfung erfolgt oder die Grundimmunisierung frisch ist - mit negativem Test. Grund für die Lockerungen ist, dass der Landkreis auf der Corona-Stufenkarte mehrere Tage hintereinander der Warnstufe "Orange" zugeordnet wurde.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein fällt weiter auf 758,6

Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt aktuell bei 758,6. Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle in Kiel hervor. Am Vortag hatte der Wert bei 791,6 gelegen, vor einer Woche bei 872,9. In Schleswig-Holstein wurden zudem binnen 24 Stunden 1.403 neue laborbestätigte Corona-Fälle registriert - das sind weniger als am Vortag (3.225) und vor einer Woche (1.696). Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Patienten mit Corona je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche, liegt unverändert bei 6,05. Es wurden zudem vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen gemeldet. Die Zahl der in Schleswig-Holstein bisher an oder mit dem Virus verstorbenen Menschen stieg damit auf 2.043.

Hamburg: Bilanz nach dem ersten Tag "Einkaufen für alle"

In Hamburg dürfen auch nicht gegen das Coronavirus geimpfte Menschen seit gestern wieder überall einkaufen. Bei bestem Wetter kamen viele Menschen in die Innenstadt. Mit dem ersten Tag Einkaufen ohne 2G-Regelung waren die meisten Händlerinnen und Händler sehr zufrieden. Nun müssen die Kundinnen und Kunden allerdings FFP2-Masken tragen, wenn sie älter als 13 Jahre sind.

VIDEO: Shoppen ohne 2G - nur mit FFP2-Maske (2 Min)

Los geht's mit dem Corona-Live-Ticker am Sonntag

Einen schönen guten Morgen wünscht das Team von NDR.de. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Sonntag, 13. Februar 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Sonnabend nachlesen.