Stand: 02.12.2021 06:51 Uhr Corona-News-Ticker: Kommt der Lockdown für Ungeimpfte?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 2. Dezember 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Mittwoch.

Das Wichtigste in Kürze:



Entwurf: Bund und Länder planen 2G im Handel und mehr

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 857 in Schleswig-Holstein, 3.481 in Niedersachsen; bundesweit 73.209 - Inzidenz erneut gesunken

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

3.481 Neuinfektionen in Niedersachsen

Das Robert Koch-Institut hat heute 3.481 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Niedersachsen gemeldet (Vortag: 3.066; Vorwoche: 3.686). Es wurden 16 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, liegt somit bei 6.389. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt im Landesdurchschnitt 206,8 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 207,0; Vorwoche: 195,1).

Bundesweit 73.209 Neuinfektionen - Inzidenz erneut gesunken

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist zum dritten Mal in Folge leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert heute früh mit 439,2 an. Am Montag war ein Höchstwert von 452,4 erreicht worden, gestern hatte der Wert bei 442,9 gelegen - vor einem Monat bei 154,5. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 73.209 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 67.186; Vorwoche: 75.961). Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist dabei zu bedenken, dass Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 388 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 351 Todesfälle.

Entwurf: Bund und Länder planen 2G im Handel und mehr

Die Regierungschefs von Bund und Ländern sprechen heute erneut über bundeseinheitliche schärfere Maßnahmen, um die aktuelle Corona-Infektionswelle zu brechen. Im Entwurf für die heutige Ministerpräsidentenkonferenz, der der Presseagentur Reuters vorliegt, sind folgende Punkte erwähnt:



Im Einzelhandel gilt 2G , ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs

gilt , ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs 2G auch bei Kultur- und Freizeitaktivitäten , etwa Kinos, Theater, Museen, Amateursport

auch bei , etwa Kinos, Theater, Museen, Amateursport Clubs und Bars müssen für eine bestimmte Zeit wieder ganz schließen

müssen für eine bestimmte Zeit wieder In Fußballstadien dürfen maximal 30 Prozent der Plätze besetzt werden, höchstens aber 10.000 Zuschauer sollen zulässig sein

dürfen besetzt werden, höchstens aber sollen zulässig sein Der Bundestag soll schnell über ein Gesetz zur allgemeinen Impfpflicht entscheiden

Vor allem Ungeimpfte erkranken an Covid-19

In Schleswig-Holstein sind in der vergangenen Woche 1.448 geimpfte und 1.396 ungeimpfte Menschen an Covid-19 erkrankt. Da jedoch der Anteil der Bevölkerung, die einen Impfschutz hat, deutlich höher ist, bedeutet dies, dass sich anteilig mehr als doppelt so viele Ungeimpfte wie Geimpfte angesteckt haben - nämlich 0,17 Prozent der Gesamtbevölkerung gegenüber 0,07 Prozent. Hinzu kommen rund 1.700 Fälle, bei denen der Impfstatus ungeklärt ist - etwa, weil sie nicht angeben wollen, ob sie geimpft sind. Diese unklaren Fälle fließen nicht in die Statistik ein. "Der Anteil der Ungeimpften ist sehr, sehr groß, und vor allem bei den Leuten, die schwer erkranken oder auch versterben", sagt der Virologe Helmut Fickenscher aus Kiel.

Schleswig-Holstein meldet 857 Neuinfektionen - Inzidenz stagniert

In Schleswig-Holstein sind 857 neue Corona-Fälle registriert worden (Vortag: 907; Vorwoche: 954). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 152,2 (Vortag: 152,7; Vorwoche: 152,5). Die Hospitalisierungsinzidenz sank von 4,05 auf 3,71. Drei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Infektion. Auf den Intensivstationen lagen 55 Corona-Kranke, drei weniger als gestern. 28 davon mussten beatmet werden (-2). Im Vergleich der Bundesländer hat Schleswig-Holstein laut Robert Koch-Institut noch immer die geringste Sieben-Tage-Inzidenz. Es ist das einzige Land mit einem Wert unter 200. Im Kreis Herzogtum Lauenburg lag die Sieben-Tage-Inzidenz mit 244,5 erneut am höchsten. Dahinter folgen weiterhin Lübeck mit 213,6 und der Kreis Pinneberg 191,7. Im Kreis Dithmarschen ist der Wert mit 90,1 weiterhin am niedrigsten.

Neuer Corona-Live-Ticker startet

Guten Morgen! NDR.de hält Sie auch heute - am Donnerstag, 2. Dezember - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.