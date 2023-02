Stand: 08.02.2023 12:37 Uhr Corona-News-Ticker: Kinder sind bis heute psychisch belastet

Im Corona-News-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 8. Februar 2023 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie in unserem Blog von Dienstag nachlesen.

Die Folgen des Umgangs mit der Corona-Pandemie führen bis heute zu psychischen Belastungen bei fast drei Vierteln (73 Prozent) der Kinder und Jugendlichen in Deutschland. Das geht aus einem Regierungsbericht hervor, den das Bundeskabinett heute beschloss. Der Abschlussbericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe "Gesundheitliche Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche durch Corona" empfiehlt der Politik, insbesondere sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche nun stärker zu unterstützen. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) sagte, es dürfe nicht vom sozialen Status abhängen, wie gut junge Menschen Krisen überstehen. Kinder in beengten Wohnverhältnissen oder mit stark belasteten Eltern träfen die Corona-Folgen und zusätzliche Belastungen wie die Inflation besonders hart. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte, er wolle dafür sorgen, die Gesundheitsförderung zu verstärken und mehr Therapieplätze für Kinder und Jugendliche zu schaffen.

Der Abschlussbericht der Arbeitsgruppe stützt sich auf sechs Studien, deren Ergebnisse bereits veröffentlicht sind. Trotz unterschiedlicher Schwerpunkte stellen sie übereinstimmend eine erhöhte psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen und anhaltenden psychosomatischen Stress fest. Essstörungen, Bewegungsmangel und Depressionen nahmen zu. Es wurden Verzögerungen in der sprachlichen, emotionalen und schulischen Entwicklung festgestellt sowie Ausbildungsunterbrechungen bei Jugendlichen. Wurde die soziale Herkunft berücksichtigt, fielen die Werte für benachteiligte Kinder deutlich höher aus.

Dehoga: Wieder mehr Zuversicht im Gastgewerbe

Hoteliers und Restaurantbetreiber sind offenbar wieder zuversichtlicher, was ihre Geschäftsaussichten angeht. Die Stimmung im deutschen Gastgewerbe verbessere sich trotz gewaltiger Herausforderungen leicht, erklärte der Branchenverband Dehoga zu einer Umfrage unter 1.800 Betrieben. Diese setzten demnach im Januar dieses Jahres zwar 6,6 Prozent weniger um als im Januar 2019 und damit vor Beginn der Corona-Pandemie. Aber im Vergleich zu 2022 ergebe sich ein deutliches Plus von 18,9 Prozent. "Die Zuversicht in unserer Branche wächst weiter", sagte Dehoga-Präsident Guido Zöllick. Auch der Ausblick der Betriebe auf die kommenden drei Monate habe sich gegenüber dem Stand im Januar verbessert. Gingen vor einem Monat 45 Prozent von schlechteren Geschäften aus, sind es laut Umfrage nun nur noch 27,6 Prozent. Rund 23 Prozent der Betriebe rechnen demnach mit besseren Geschäften, nach 10,6 Prozent im Vormonat. Knapp die Hälfte der Unternehmen erwarte gleichbleibende Geschäfte.

Ansehen des deutschen Gesundheitswesens sinkt offenbar

Corona-Pandemie und Finanzprobleme haben einer Umfrage zufolge das Ansehen des deutschen Gesundheitswesens in Mitleidenschaft gezogen. Das schreibt die Unternehmensberatung PwC in ihrem neuesten "Healthcare Barometer", einer jährlich erscheinenden repräsentativen Umfrage. Vor allem die Krankenhäuser haben demnach deutlich an Zustimmung verloren: Die Zufriedenheit mit der Versorgung sank laut PwC im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozentpunkte auf 51 Prozent. "Offenbar kommen die Debatten um Insolvenzen und Schließungen von Krankenhäusern allmählich auch in der Bevölkerung an", sagte Michael Burkhart, Leiter des Bereichs Gesundheitswirtschaft bei PwC. Im Verlauf der Corona-Pandemie war das Ansehen des Gesundheitswesens inklusive Kliniken demnach zunächst gestiegen, um dann wieder abzusinken. In der ersten Phase der Corona-Pandemie im Jahr 2020 glaubten laut der damaligen PwC-Umfrage 72 Prozent der Bevölkerung, dass das deutsche Gesundheitswesen zu den drei besten der Welt gehöre. In der jüngsten Umfrage sind es nur noch noch 57 Prozent.

Existenzsorgen bei Unternehmen in Deutschland nehmen ab

Im Januar dieses Jahres sahen sich einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge noch 4,8 Prozent der Betriebe in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. Im Dezember 2022 waren es 6,3 Prozent gewesen. Die Entspannung ist demnach in allen Branchen spürbar. Am größten sind die Sorgen der Umfrage zufolge im Einzelhandel. 8,3 Prozent der Unternehmen sorgen sich dort um ihre Existenz. Im Dezember waren es noch 9,7 Prozent gewesen. Zum Vergleich: Zu Beginn des ersten Corona-Sommers im Juni 2020 hatten sich 21,8 Prozent aller Unternehmen in ihrer Existenz bedroht gesehen.

Niedersachsen sucht Entsorger für Desinfektionsmittel

Das Land Niedersachsen hat offenbar während der Corona-Pandemie deutlich zu viel Desinfektionsmittel bestellt. Nun wird dort nach einem Dienstleister gesucht, der das zum Teil bereits abgelaufene Material entsorgt. "Es konnte keine bedarfsgerechte Beschaffung vorgenommen werden, da im Vorhinein nicht abzusehen war, wie sich die Pandemie entwickelt", begründete eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums die Überschüsse auf Anfrage der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Um welche Mengen handelt es sich? Und wie teuer könnte die Überbestellung für das Land werden? Diese Fragen ließ das Ministerium unbeantwortet. Zu konkreten Vertragsinhalten könne keine Auskunft erteilt werden. Aus den Ausschreibungsunterlagen gehe laut "NOZ" allerdings hervor, dass es sich insgesamt um 416.000 Liter mit unterschiedlichem Ablaufdatum handelt. Einige Desinfektionsmittel sind nach Angaben der Landesregierung in den Jahren 2020 bis 2022 abgelaufen. Weitere Bestände liefen Mitte dieses Jahres und Ende 2024 ab.

Das Land Niedersachsen prüft eigenen Angaben zufolge alternativ zur Entsorgung auch noch andere Verwendungsmöglichkeiten. Das Desinfektionsmittel sei über den Europäischen Zivilschutzmechanismus angeboten worden. "Dieses Angebot wurde von Kuba angenommen, und somit wird ein Teil der Desinfektionsmittel als Hilfslieferung dorthin verschifft", heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Darüber hinaus seien auch Hilfsorganisationen kontaktiert worden, "um Bedarfe für das noch haltbare pandemische Material abzufragen" und es dann kostenfrei abzugeben.

Auswirkungen der Pandemie auf junge Menschen: Paus und Lauterbach stellen Bericht vor

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche sind heute Thema im Bundeskabinett. Familienministerin Lisa Paus (Grüne) und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) legen einen Bericht zu psychosozialen Folgen der Pandemie auf junge Menschen vor. Konkret geht es um den Abschlussbericht einer von den Bundesministerien für Familie und Gesundheit einberufenen interministeriellen Arbeitsgruppe.

Bei einer anschließenden Konferenz will die Familienministerin mit Expertinnen und Experten unter anderem darüber sprechen, wie man die Situation junger Menschen verbessern kann. Erwartet werden unter anderem der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, und die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Astrid-Sabine Busse (SPD).

Hamburg: Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 38,0

In Hamburg sind 277 laborbestätigte Corona-Neuinfektionen registriert worden - am Mittwoch vor einer Woche waren es 215. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 38,0 angegeben - vor einer Woche lag sie dem RKI zufolge bei 39,7.

Für das Land Bremen werden aktuell diese Werte ausgewiesen: Die Inzidenz liegt bei 78,5, die Zahl der binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen beträgt 102. Die Zahlen für Mecklenburg-Vorpommern gibt die dort zuständigen Behörden wie gewohnt erst im Laufe des Nachmittags bekannt.

1.826 neue Corona-Fälle in Niedersachsen bestätigt

Für Niedersachsen weist das Robert Koch-Institut (RKI) heute eine Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner von 101,0 aus (vor einer Woche: 131,6). Und nach 2.761 Neuinfektionen am Mittwoch vor einer Woche sind es dieses Mal 1.826.

Schleswig-Holstein hat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 52,0

In Schleswig-Holstein sieht die Corona-Datenlage aktuell wie folgt aus: Die Landesmeldestelle in Kiel gab die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in ihrer neuesten Mitteilung mit 52,0 an (vor einer Woche: 49,8). Landesweit wurden von den Gesundheitsämtern 380 neue Corona-Infektionen erfasst (vor einer Woche: 402).

RKI meldet bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 91,0

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat neue Corona-Zahlen veröffentlicht. Das Institut gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner heute früh mit 91,0 an (am vergangenen Mittwoch: 82,7). Aus allen 16 Bundesländern zusammen werden 19.480 weitere laborbestätigte Corona-Fälle übermittelt - am Mittwoch vor einer Woche waren es bundesweit 19.301.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Mittwoch von NDR.de startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen guten Morgen! Auch heute - am Mittwoch, 8. Februar 2023 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie in unserem Blog von Dienstag nachlesen.

