Corona-News-Ticker: Keine Maskenpflicht mehr in Schulen in SH

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 1. November 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog vom Sonntag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Schulstart in Niedersachsen : Weiterhin Maskenpflicht und tägliche Tests

In Schleswig-Holstein entfällt Maskenpflicht im Unterricht

Hamburg und MV: Keine Lohnfortzahlung für Ungeimpfte in Quarantäne mehr

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 118 in Schleswig-Holstein

Daten des RKI verzögern sich

Die Daten des Robert Koch-Instituts sind noch nicht aktualisiert. Das Dashboard wird derzeit aktualisiert.

Schleswig-Holstein: Keine Maskenpflicht mehr am Sitzplatz in Schulen

In Schleswig-Holstein entfällt von heute an die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht, wenn die Schülerinnen und Schüler am Sitzplatz sind. Die Testpflicht bleibt für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene bestehen. "Damit gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung Normalität", hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) im Vorfeld gesagt. Es sei deutlich, dass das Risiko an Schulen gegenüber sonstigen Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen nicht erhöht ist.

Sollte es zu Infektionsfällen in Klassen kommen, gilt in der betroffenen Gruppe für fünf Tage wieder eine Maskenpflicht auch am Platz. Außerdem müssen sich alle Schüler der Klasse innerhalb dieser fünf Tage täglich testen.

Tägliche Tests zum Schulstart in Niedersachsen

Der Schulunterricht nach den Herbstferien in Niedersachsen startet heute mit weiterhin gültiger Maskenpflicht und regelmäßigen Schnelltests. Wie eine Regierungssprecherin in Hannover mitteilte, müssen die Schülerinnen und Schüler im Unterricht eine Maske tragen - mit Ausnahme der Jahrgänge eins und zwei. In der ersten Woche nach den Ferien gilt zudem: Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte müssen sich jeden Tag testen, wenn sie noch nicht vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder nach einer Infektion genesen sind. So soll besser erkannt werden können, ob jemand mit einer Infektion aus den Ferien zurückkommt. Danach soll wieder dreimal wöchentlich getestet werden.

MV und Hamburg: Keine Lohnfortzahlung für Ungeimpfte in Quarantäne mehr

Ungeimpfte, die in Corona-Quarantäne müssen, erhalten von heute an auch in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern keine Lohnfortzahlung mehr. Diesen grundsätzlichen Beschluss hatten die Gesundheitsminister der Länder am 22. September gefasst. Ausgenommen davon sind Personen, für die keine Empfehlung für eine Impfung vorlag. Auch wenn eine Schutzimpfung aus medizinischen Gründen nicht durchgeführt werden kann, bleibt der Entschädigungsanspruch bestehen.

"Wer als gesunder erwachsener Mensch aus persönlichen Gründen eine Impfung ablehnt, hat keinen Anspruch auf Lohnersatzleistungen, die von der Gesamtgesellschaft getragen werden", teilte MV-Staatssekretär Nikolaus Voss mit. Alle Bürger hätten die Möglichkeit, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. "Überall im Land wird unkompliziert und oft ohne Voranmeldung geimpft", so Voss. In Niedersachsen gilt die Regelung bereits seit dem 11. Oktober, in Schleswig-Holstein sogar schon seit dem 1. Oktober.

Schleswig-Holstein: 118 neue Infektionen bestätigt

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie ist in Schleswig-Holstein am Sonntag weiter leicht gestiegen - auf 70,9. Am Samstag hatte die Zahl neuer Ansteckungen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen 69,6 betragen, am Sonntag zuvor 57,6. Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand: 18.33 Uhr) wurden innerhalb von 24 Stunden 118 neue Infektionen registriert - eine Woche zuvor waren es 74.

Corona-Live-Ticker am Montag startet

Guten Morgen! Eine neue Woche, ein neuer Monat, aber weiterhin die zuverlässige Information durch den Corona-Live-Ticker aus der Redaktion von NDR.de. Wir halten Sie auch heute - am Montag, 1. November - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog von Sonntag nachlesen.