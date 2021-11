Stand: 07.11.2021 07:36 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz in Schleswig-Holstein leicht gesunken

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 7. November 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Sonnabend nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 191,5

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 253 in Schleswig-Holstein - bundesweit 23.543

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist auf 191,5 je 100.000 Einwohner gestiegen, wie das Robert Koch-Institut unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte. Am Vortag hatte der Wert bei 183,7 gelegen, vor einer Woche bei 149,4. Dem RKI zufolge wurden zuletzt binnen 24 Stunden 23.543 Neuinfektionen sowie 37 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet. Heute vor einer Woche waren es 33 Todesfälle.

Schleswig-Holstein meldet 253 Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein minimal gesunken. Die Behörden meldeten 75,1 neue Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche (Stand: Samstagabend) - nach 75,8 am Vortag. Vor einer Woche lag der Wert bei 69,6. Die Zahl gemeldeter Fälle stieg um weitere 253 Neuinfektionen binnen eines Tages (Vortag: 421; Vorwoche: 220). Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - blieb bei 2,03. Nach den Daten des Robert Koch-Instituts hatte Schleswig-Holstein mit 75,8 am Samstagmorgen die niedrigste Inzidenz aller Bundesländer.

Andrang beim Eislauf-Vergnügen - Disco für Geimpfte und Genesene geöffnet

In der Eisarena Wolfsburg dürfen nur Geimpfte und Genesene auf Kufen feiern und tanzen. Der Andrang ist groß. Ob 2G auch sonst zum Normalfall werden sollte, wird diskutiert.

