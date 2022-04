Stand: 24.04.2022 12:25 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz in Hamburg steigt vierten Tag in Folge

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 24. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Hamburgs Sieben-Tage-Inzidenz zum vierten Mal in Folge gestiegen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 1.263 in Schleswig-Holstein , 2.066 in Hamburg

RKI: Bundesweit 39.179 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 807,0

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Hamburgs Inzidenz weiter gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg ist viermal hintereinander gestiegen und beträgt heute 1.130,9 (Vortag: 1.094,5; Vorwoche: 1.179,7). Nach Angaben der Sozialbehörde wurden bis heute Mittag 2.066 neue Infektionen in Hamburg registriert. Das sind 1.596 neue Fälle weniger als gestern, aber 693 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Es ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, da wegen gelockerter Regeln weniger getestet wird und viele Infektionen mit sehr mildem Verlauf nicht aufgedeckt werden. Es wurden sechs weitere Todesfälle registriert.

Zeitung: Gesundheitsministerium verweigert Gelder für RKI-Reformen

Das Bundesgesundheitsministerium unter Karl Lauterbach (SPD) blockiert einem Medienbericht zufolge aus Finanzierungsgründen Reformen am Robert Koch-Institut (RKI). Nach Informationen der "Welt am Sonntag" teilte das Ministerium seiner nachgeordneten Behörde in den vergangenen Wochen informell mit, für die Umsetzung mehrerer bereits ausgearbeiteter Projektpläne zur Modernisierung der Behörde werde die Bundesregierung kein Geld oder nur einen Bruchteil der benötigten Summen zur Verfügung stellen. Entsprechende Zusagen hatte es demnach in der vergangenen Legislaturperiode gegeben. Aufwendige Vorbereitungen für die Reformen in den vergangenen Monaten wären somit vergeblich gewesen.

Konkret gehe es um Projekte zur Digitalisierung und zur Überwachung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung. In der Corona-Pandemie war sichtbar geworden, dass das Institut in Sachen Digitalisierung Nachholbedarf hat. Für Kritik sorgte immer wieder die Erfassung von Daten durch die Behörde, die teilweise nur lückenhaft Daten zur Gesundheitskrise liefern konnte. Im vergangenen Jahr hatte eine Kleine Anfrage im Bundestag ergeben, dass dem RKI und anderen nachgeordneten Behörden des Gesundheitsministeriums mehr als 100 IT-Experten fehlen, um sich zukunftsfähig aufzustellen. Die Beratungen im Bundestag über den aktuellen Haushalt der Regierung laufen derzeit noch. Bis zur Verabschiedung im Juni sind Nachbesserungen möglich.

Studie: Hospitalisierte Patienten häufig noch ein Jahr später beeinträchtigt

Nur wenige Menschen, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden müssen, erholen sich innerhalb eines Jahres vollständig von der Erkrankung. Zu diesem Ergebnis kommt eine britische Studie, die heute in der Fachzeitschrift "Lancet Respiratory Medicine Journal" veröffentlicht wurde. Frauen erholen sich demnach weniger häufig als Männer. Auch Übergewichtige und Patienten, die beatmet werden mussten, haben bedeutend schlechtere Genesungschancen. Die Studie untersuchte den Gesundheitszustand von Menschen, die zwischen März 2020 und April 2021 aus 39 britischen Krankenhäusern entlassen wurden, und bewertete anschließend deren Erholung fünf Monate sowie ein Jahr später. Nur 26 Prozent der Patienten gaben an, nach fünf Monaten vollständig genesen zu sein. Ein Jahr nach der Entlassung aus dem Krankenhaus stieg der Anteil demnach nur leicht auf 28,9 Prozent an. Die häufigsten beobachteten Langzeit-Covid-Symptome waren Müdigkeit, Muskelschmerzen, schlechter Schlaf und Kurzatmigkeit. "Ohne wirksame Behandlungen könnte Langzeit-Covid zu einer weit verbreiteten neuen Langzeiterkrankung werden", sagte der Ko-Autor der Studie, Christopher Brightling, von der Universität Leicester.

Inzidenzwert für Niedersachsen nicht belastbar

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet für Niedersachsen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.122,5. Gestern lag der Wert bei 1.174,1. Dabei gilt zu beachten: Das RKI veröffentlicht täglich die aus den Ländern gemeldeten Zahlen vom Vorabend. Seit Anfang April geschieht die Übermittlung aus Niedersachsen allerdings nur noch montags bis freitags, sodass an Sonn- und Montagen veröffentlichte Werte nicht belastbar sind. Am höchsten ist die Inzidenz nach den jüngsten vorliegenden Daten in den Landkreisen Wittmund (2.042), Oldenburg (1.869) und Diepholz (1.653).

RKI registriert 39-179 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 807,0

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist nach einem kurzen Anstieg wieder gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert heute mit 807,0 an (Vortag: 821,7; Vorwoche: 834,3: Vormonat: 1752,0). Es gibt 39.179 gemeldete Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 39.784. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 24 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 13 Todesfälle.

Inzidenz in Schleswig-Holstein leicht gestiegen

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gestiegen. Den Zahlen der Landesmeldestelle liegt der Wert aktuell bei 1.151,7. Am Tag zuvor hatte die Sieben-Tage-Inzidenz 1.142 betragen. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen wird mit 1.263 angegeben, eine Woche zuvor waren es 571.

Ohne Maske im Einzelhandel - Wie läuft es in MV?

Seit diesem Wochenende ist es in Mecklenburg-Vorpommern wieder erlaubt, ohne Maske in Geschäften des Einzelhandels einzukaufen. Nicht alle Kunden finden das gut.

Der NDR.de Corona-Ticker startet

Guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Sonntag, 24. April 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Sonnabend nachlesen.

