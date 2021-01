Stand: 27.01.2021 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: Homeoffice-Verordnung tritt in Kraft

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, den 27. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog nachlesen.

Homeoffice-Verordnung tritt bundesweit in Kraft

558 neue Coronavirus-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind innerhalb eines Tages 558 neue Corona-Fälle registriert worden. Eine Woche zuvor waren 456 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 89,7 auf 82,5. Das teilte das Gesundheitsministerium in Kiel mit. Die Zahl der Todesfälle stieg um 25 auf 794. Bislang gibt es in Schleswig-Holstein 34.515 nachgewiesene Corona-Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie vor knapp einem Jahr.

Homeoffice-Verordnung tritt bundesweit in Kraft

Heute treten die neuen Homeoffice-Vorgaben des Bundesarbeitsministeriums in Kraft. In der Pandemie sollen sie den Druck auf Arbeitgeber erhöhen, Beschäftigten, wo das möglich ist, Heimarbeit anzubieten. Arbeitnehmer können aber nicht gezwungen werden, dieses Angebot anzunehmen. Zudem werden die Regeln für den Infektionsschutz am Arbeitsplatz verschärft. Die Verordnung ist befristet und gilt bis zum 15. März. Falls die Lage sich nicht entspannt, könnte sie von der Bundesregierung aber auch verlängert werden.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Dienstag: Schleswig-Holstein meldete 111 Fälle, Niedersachsen 486, Hamburg 206, Mecklenburg-Vorpommern 381 und das Bundesland Bremen 75.