Stand: 23.01.2022 13:08 Uhr Corona-News-Ticker: Hamburg hat bundesweit höchste Inzidenz

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 23. Januar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Hamburg hat bundesweit höchste Inzidenz der Neuinfektionen

Geplanter Impfpflicht-Antrag von Ampel-Politikern: Ab 18 Jahre, drei Immunisierungen

Umfrage: Zustimmung zu allgemeiner Impfpflicht in der Bevölkerung gesunken

Virologin Brinkmann für Impfpflicht ab 50 Jahre

19 weitere Länder sind nun Hochrisikogebiet

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 8.724 in Niedersachsen, 2.232 in Schleswig-Holstein, 2.520 in Hamburg - bundesweit 85.440 neue Fälle

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

2.520 neue Fälle in Hamburg - Inzidenz mit 1.852,6 jetzt bundesweit am höchsten

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in Hamburg ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts auf den höchsten Stand unter den deutschen Bundesländern gestiegen. Hamburgs Gesundheitsbehörde gab für die Sieben-Tage-Inzidenz einen neuen Höchstwert an: 1.852,6 - gestern lag der Wert bei 1767,2, vor einer Woche bei 942,5. Zuletzt kamen in Hamburg laut Gesundheitsbehörde 2.520 Fälle neu hinzu. Gestern waren es 5.764, am Sonntag vor einer Woche 894. Die Behörde betont allerdings weiterhin, dass von einer höheren Fallzahl ausgegangen werden müsse, die kapazitätsbedingt wohl noch nicht komplett erfasst sei. Sieben weitere Menschen starben laut RKI in Hamburg in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Weitere Informationen 2.520 neue Corona-Fälle in Hamburg - Inzidenz steigt weiter In Hamburg sind 2.520 neue Corona-Fälle in Hamburg gemeldet worden. Der Inzidenzwert steigt weiter auf 1.852,6. mehr

Umfrage: Zustimmung zu allgemeiner Impfpflicht gesunken

Die Zustimmung in der Bevölkerung zu einer Ausweitung der Impfpflicht gegen das Coronavirus in Deutschland sinkt - es ist aber immer noch eine Mehrheit dafür. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur befürworten 60 Prozent eine allgemeine Impfpflicht, 32 Prozent sind dagegen, 8 Prozent machten keine Angaben. Anfang Dezember waren noch 63 Prozent dafür und 30 Prozent dagegen. Je nach Alter denken die Menschen offenbar unterschiedlich über das Thema: Von den 18- bis 24-jährigen Befragten waren 48 Prozent für eine allgemeine Impfpflicht und 35 Prozent dagegen. In der Altersklasse über 55 Jahre sagten 68 Prozent, sie seien dafür - 26 Prozent waren dagegen. Der Bundestag will am kommenden Mittwoch erstmals über eine allgemeine Impfpflicht debattieren. Es liegt bereits ein Gruppenantrag des FDP-Abgeordneten Wolfgang Kubicki vor - dieser spricht sich gegen eine Impfpflicht aus. Eine Abgeordnetengruppe von SPD, Grünen und FDP hat einen Antrag für eine Impfpflicht ab 18 Jahren angekündigt.

Niedersachsen: Weniger Amtshilfe vom Land für Kommunen als vor einem Jahr

Die Gesundheitsämter in Niedersachsens Kommunen erhalten trotz hoher Corona-Fallzahlen derzeit weniger Unterstützung des Landes als im Vorjahr. Laut Daten des Innenministeriums unterstützten im Januar 2021 in der Spitze rund 650 Landesbedienstete die Kommunen. Derzeit stellt das Land dagegen nur rund 200 Aushilfskräfte. Die genaue Zahl variiert laut Ministerium von Tag zu Tag, "je nachdem, welche Anforderungen aus den Gesundheitsämtern gerade vorliegen und wie sie konkret durch das Land bedient werden können". Nach einem Beschluss der Landesregierung erfolgt die Amtshilfe mit bis zu 300 sogenannten Vollzeiteinheiten zunächst bis Ende März. Über eine Verlängerung soll abhängig von der Entwicklung der Pandemie entschieden werden. "Natürlich wird das über März hinaus fortgesetzt, wenn das notwendig ist", sagte eine Regierungssprecherin. Der Landkreistag hatte zuletzt beklagt, dass die Kommunen am Limit seien und mehr Aushilfen bräuchten. "Die Unterstützung unserer Behörden durch Kräfte des Landes bleibt bisher noch sehr schwach, sie könnte weitaus stärker sein", sagte Hauptgeschäftsführer Hubert Meyer dem Politikjournal "Rundblick".

Weitere Informationen Corona: Gesundheitsämter bekommen weniger Helfer als 2021 Trotz hoher Corona-Fallzahlen ist die Zahl der Aushilfen vom Land deutlich zurückgegangen. Der Landkreistag übt Kritik. mehr

Virologin Brinkmann für Impfpflicht ab 50 Jahre

Die Braunschweiger Virologin Melanie Brinkmann hat sich für eine Corona-Impfpflicht für Menschen ab 50 Jahren ausgesprochen. "Ich bin kein Fan der Impfpflicht, aber ich bin skeptisch, ob wir mit anderen Maßnahmen die Impflücke so schließen können, dass wir in ruhige Fahrwasser kommen", sagte Brinkmann der "Rheinischen Post". "Wenn alle Menschen über 50 bis zum Herbst geimpft wären, könnten wir beruhigter in den nächsten Winter gehen." Brinkmann begründete ihren Verstoß mit der erhöhten Gefahr von schweren Krankheitsverläufen bei älteren Menschen. Mehrere Gruppen von Bundestagsabgeordneten arbeiten unterdessen an Anträgen für oder gegen eine allgemeine Impfpflicht. Unter ihnen ist eine Gruppe von Politikern aus der Ampelkoalition, zu denen der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese gehört. Er arbeitet nach eigenen Angaben an einem Vorschlag für eine Impfpflicht ab 18 Jahren. Sie solle auf drei Impfungen beschränkt sein. Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünenfraktion, Janosch Dahmen, gehört zur selben Abgeordneten-Gruppe. Er sagte der "Bild am Sonntag", wer sich trotz Impfpflicht nicht impfen lasse, solle mit einem Bußgeld rechnen müssen. Gegen "besonders Uneinsichtige" sollten immer wieder Bußgelder verhängt werden, so Dahmen. Es müsse verhindert werden, "dass sich Leute einfach freikaufen".

Weitere Informationen Corona: Virologin Brinkmann ist für Impfpflicht ab 50 Jahren Die Braunschweiger Professorin begründet dies mit der deutlich erhöhten Gefahr von schweren Krankheitsverläufen. mehr

8.724 neue Corona-Fälle in Niedersachsen registriert

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat in Niedersachsen 8.724 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner erreichte mit 663,9 einen Höchstwert. Gestern betrug der Wert 621,2. Laut RKI gab es in Niedersachsen zwei weitere Todesfälle durch oder mit Corona.

Weitere Informationen Corona in Niedersachsen: Inzidenz steigt erneut deutlich an Laut RKI liegt der Wert jetzt bei 663,9. Weitere Indikatoren wie die Quote der Intensivbettenbelegung finden Sie hier. mehr

Wenige Tage vor der ersten Debatte im Bundestag zur geplanten Ausweitung der Corona-Impfpflicht gibt es erste Details zu einem der Anträge. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese arbeitet mit anderen Abgeordneten der Ampel-Koalition an einem Vorschlag für eine Impfpflicht ab 18 Jahren. Der Innen- und Rechtspolitiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Impfpflicht solle nach drei Immunisierungen erfüllt sein. "Es kann später sein, dass es für den einen oder anderen sinnvoll ist, eine weitere Boosterimpfung durchzuführen. Das sollte dann aber freiwillig sein", sagte Wiese. Außerdem wollen die Abgeordneten um Wiese die Impfpflicht auf ein bis zwei Jahre befristen und über Bußgelder durchsetzen. Neben diesem Antrag gibt es noch weitere - darunter einen, der eine Impfpflicht ab 50 Jahren vorsieht und zwei, die eine Verpflichtung, sich immunisieren zu lassen, ablehnen.

85.440 neue Corona-Fälle bundesweit registriert

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 85.440 Corona-Neuinfektionen für ganz Deutschland gemeldet. Am Sonntag vor einer Woche waren es 52.504 Ansteckungen. Experten rechnen aber mit etlichen Fällen, die aus Kapazitätsgründen erst später erfasst werden können. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gibt das RKI aktuell mit 806,8 an. Gestern hatte der Wert bei 772,7 gelegen, vor einer Woche bei 515,7. Deutschlandweit wurden 54 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verzeichnet. Heute vor einer Woche waren es 47.

19 weitere Länder sind nun Hochrisikogebiet

Seit heute stehen 19 weitere Länder auf der Liste der Corona-Hochrisikogebiete. Damit sind nun insgesamt 155 Länder so eingestuft. Zu den neu erklärten Hochrisikogebieten gehören Rumänien, die Republik Moldau, Kosovo, Marokko, Tunesien, Algerien, Saudi-Arabien, Japan, Indien, Bhutan, Nepal, Mongolei, Kasachstan, Usbekistan, die Malediven, Brasilien, Chile, Ecuador und Paraguay. Die Änderungen hatte das Robert Koch-Institut bereits am Freitag mitgeteilt.

Wer aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland einreist und nicht "vollständig geimpft" oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach Einreise mit einem negativen Test davon befreien. Kinder bis sechs Jahre müssen fünf Tage in Quarantäne. Mit der Einstufung als Hochrisikogebiet verbunden ist eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts für nicht notwendige touristische Reisen. Sie erleichtert Touristen die kostenlose Stornierung bereits gebuchter Reisen, bedeutet aber kein Reiseverbot.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Lage in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz weiter über 900

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt weiterhin deutlich über der Marke von 900. Die Zahl sank aber nach Angaben der Landesmeldestelle leicht auf 924,4 - nach 934,5 am Vortag. Eine Woche zuvor hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei etwa 659,6 gelegen. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen liegt mit 2.232 Fällen deutlich niedriger als am Vortag. In den Krankenhäusern liegen derzeit - unverändert zum Vortag - 326 an Covid-19 erkrankte Patienten. Die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen liegt weiterhin bei 57. Es gab binnen eines Tages drei weitere Corona-Todesfälle.

Weitere Informationen Corona in SH: Inzidenzwert weiter über 900 Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Sie liegt nun bei 924,4. mehr

Wer hat in der Omikron-Welle Lust auf Theater?

Seit zwei Wochen gilt in Hamburgern Theatern die 2G-Plus-Regelung. Das Hamburg Journal hat sich in der Stadt umgehört, wie der Karten-Verkauf läuft.

VIDEO: 2G-Plus an Theatern: Was sind die Folgen? (2 Min)

Corona und der Norden: Nachrichten per Newsletter-Mail

Die Corona-Krise hat das Leben in Norddeutschland einschneidend verändert. Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft und erzählen Geschichten von Alltagshelden. Darüber hinaus greifen wir wichtige Themen aus dem Norden abseits der Pandemie auf. Der kostenlose NDR Newsletter wird jeden Nachmittag von montags bis freitags verschickt.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

NDR.de wünscht einen schönen Sonntag

Guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Sonntag, 23. Januar 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge halten. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Sonnabend nachlesen.