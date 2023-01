Stand: 03.01.2023 10:00 Uhr Corona-News-Ticker: Gladiator für Maskenpflicht-Ende im ganzen Norden

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 3. Januar 2023 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was gestern geschehen ist, können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Gladiator: Maskenpflicht in Hamburg muss fallen - und im ganzen Norden

Schulen in MV starten wieder mit Phasenmodell

Wie geht's weiter mit der Corona-Warn-App?

RKI: Derzeit keine verlässlichen Corona-Zahlen und -Inzidenzen

THW: Zahl der Einsätze wegen Corona in MV im vergangenen Jahr "gegen Null"

Nach zuvor vielen Einsätzen wegen des Coronavirus ist das zurückliegende Jahr für das Technische Hilfswerk (THW) in Mecklenburg-Vorpommern ruhiger ausgefallen. Insgesamt seien die Ehrenamtlichen auf etwas mehr als 30.800 Einsatzstunden gekommen. 2021 waren es nach eigenen Angaben 75.000 - davon allein 23.000 Stunden im Zusammenhang mit Corona. Damals habe man beispielsweise häufig Masken oder Schnelltests transportiert oder Impfzentren mitaufgebaut, sagte André Axmann vom Ortsverband Rostock. Das sei im Jahr 2022 "gegen Null gegangen".

Gladiator: Maskenpflicht in Hamburg muss fallen - und im ganzen Norden

Der innenpolitische Sprecher der Hamburger CDU-Bürgerschaftsfraktion, Dennis Gladiator, hat sich im Interview auf NDR Info dafür ausgesprochen, die Maskenpflicht im ÖPNV auch in Hamburg abzuschaffen. Gladiator sagte, die Menschen hätten in Bezug auf Corona bewiesen, dass sie eigenverantwortlich handeln können. "Daher ist jetzt der Wechsel angezeigt." Man könne das Tragen einer Corona-Maske in Bus und Bahn weiterhin empfehlen, es gebe aber keinen Anlass mehr für eine gesetzliche Pflicht. Experten wie der Berliner Virologe Christian Drosten hatten in den vergangenen Wochen die pandemische Phase von Corona für beendet erklärt. Daraufhin hatten viele Politikerinnen und Politiker das Ende staatlicher Vorschriften wie Masken- und Isolationspflicht gefordert. In mehreren Bundesländern, darunter Schleswig-Holstein, sind diese Vorschriften bereits abgeschafft worden. Gladiator sagte, er sei dafür, das Beispiel überall in Norddeutschland zu übernehmen.

Gladiator: Maskenpflicht im ÖPNV in Hamburg muss fallen (8 Min)

Wie geht's weiter mit der Corona-Warn-App?

Nach Ansicht von Experten ist die Corona-Pandemie vorbei. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will dennoch an der teuren und unter Datenschützern umstrittenen Corona-Warn-App festhalten. Er möchte sie zudem weiterentwickeln lassen zu einer "allgemeinen App, die auch mehr als die Corona-Funktionalitäten vorsieht". Was genau er sich darunter vorstellt, ließ Lauterbach offen. Datenschützerinnen wie die Linken-Politikerin Anke Domscheidt-Berg sprechen von einem "Vertrauensmissbrauch" - sie befürchte, dass durch Erweiterungen ganz andere Dinge mit der App angestellt werden könnten, als den Nutzerinnen und Nutzern bei der Einführung versprochen wurde.

Wie geht's weiter mit der Corona-Warn-App? (4 Min)

Amtsärzte wollen Testpflicht für China-Einreisende

Deutsche Amtsärzte fordern eine europaweite Testpflicht für alle Einreisenden aus China. Der Vorsitzende des Bundesverbands, Johannes Nießen, sagte den Funke-Zeitungen, bei einer "explosionsartigen Ausbreitung" wie derzeit in China müsse man damit rechnen, dass das Virus mutiere. Bei positiven Testergebnissen sollten die Proben sequenziert und Infizierte isoliert werden, so Nießen Die Bundesregierung sieht dagegen keinen Handlungsbedarf. Die Regierung in Belgien fordert ein EU-weites Konzept und geht bis dahin einen eigenen Weg: In dem Land wird das Abwasser von Flugzeugen aus China auf mögliche neue Corona-Varianten getestet. Passagiere sollten sich freiwillig testen, wenn sie denn Symptome zeigen. Die EU-Staaten wollen morgen über eine gemeinsame Strategie beraten, einige Länder haben bereits Einreisebeschränkungen für China-Reisende verhängt.

Schulen in MV weiter im Phasenmodell

Den heutigen Schulstart 2023 in Mecklenburg-Vorpommern begleitet vor allem die Frage, wie viele Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler gesund in den Unterricht zurückkehren werden. Vor den Weihnachtsferien hatten Infektionen wie Corona, aber auch Grippefälle an vielen Schulen für hohe Krankenstände in den Kollegien und der Schülerschaft gesorgt. Deshalb können Schulleitungen weiterhin für bestimmte Jahrgangsstufen Wechsel- oder Distanzunterricht anordnen, wenn aus ihrer Sicht nicht genügend Lehrkräfte einsetzbar sind. Bereits Mitte Dezember hatte das Bundesland das sogenannte Phasenmodell aus Corona-Zeiten ausgeweitet und den Schulen so flexiblere Möglichkeiten zur Unterrichtsgestaltung eröffnet. Die Regelung gilt bis Ende des ersten Halbjahres im laufenden Schuljahr.

Derzeit keine Meldungen zu Infektionszahlen im Corona-News-Ticker

Wegen der durch die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel offenbar grob verzerrten offiziellen Corona-Infektions-Statistiken verzichten wir derzeit darauf, die vom RKI gemeldeten Zahlen und Inzidenzen auszuwerten. Auf der Internetseite des Robert Koch-Instituts heißt es dazu: "Die Lage kann nach den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel epidemiologisch nicht in gleicher Weise wie im restlichen Jahr bewertet werden. Schulen und Kitas sind bundesweit geschlossen, Kontaktmuster und Mobilitätsverhalten sind anders. Da in dieser Zeit weniger Personen eine Arztpraxis aufsuchen, werden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt. Dadurch werden auch weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet. In dieser Zeit werden auch nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen an das RKI Daten übermitteln."

Der Corona-Liveticker startet

Einen guten Morgen wünscht die NDR.de-Redaktion! Auch heute - am Dienstag, 3. Januar 2023 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

