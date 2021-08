Stand: 30.08.2021 12:53 Uhr Corona-News-Ticker: Geplante 3G-Regel in Zügen vor dem Aus

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 30. August 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Lehrkräfte blicken mit Sorge auf das neue Schuljahr in Niedersachsen

Lehrerinnen und Lehrer in Niedersachsen befürchten, dass im kommenden Schuljahr an den Schulen nicht durchgängig Präsenzunterricht vorgehalten werden kann. Angesichts der aktuellen Entwicklungen der Pandemie tue die Landesregierung immer noch zu wenig, um einen infektionssicheren Präsenzbetrieb sicherzustellen, kritisierten die Bildungsverbände im Niedersächsischen Beamtenbund und Tarifunion (NBB) heute. So seien etwa bislang nur wenige Schulen mit Luftfilteranlagen ausgestattet worden. Die Verbände begrüßten die Abkehr vom Stufenmodell und die Einführung der 3G-Regel in der neuesten Corona-Verordnung des Landes, mahnten aber einheitliche Regeln für die Schulen an, sowohl in Niedersachsen als auch auf Bundesebene. Für die Pandemiebekämpfung müsse außerdem die freiwillige Impfbereitschaft unter Schülern ab 12 Jahren erhöht werden. Diese sei nur durch vermehrte Aufklärung der Eltern zu erreichen. Es dürfe jedoch nicht zu einem indirekten Impfzwang durch Gruppendruck und Nachteile für Ungeimpfte kommen.

Merkel: 3G-Regel in Zügen kann sinnvolle Maßnahme sein

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält eine 3G-Regel zum Schutz vor Corona-Ansteckungen in Fernzügen und auf Inlandsflügen trotz Bedenken aus Ministerien weiter für eine "mögliche und sinnvolle Maßnahme". Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert heute in Berlin. Er verwies darauf, dass es in Frankreich seit Anfang August die 3G-Regel im Fern-Bahnverkehr gebe, Italien werde dies ab Anfang September tun. Dort sei die Regel nicht "unmöglich oder unkontrollierbar". Mehrere Bundesministerien haben dagegen haben Bedenken gegen eine 3G-Regel in Fernzügen deutlich gemacht. Eine Durchsetzung wäre "praktisch nicht durchführbar", heißt es in einem Papier des Verkehrs-, Gesundheits- sowie Innenministeriums.

WHO befürchtet 236.000 neue Corona-Todesfälle in Europa bis Dezember

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) befürchtet im Zeitraum bis zum 1. Dezember 236.000 neue Corona-Todesfälle in Europa. In der vergangenen Woche sei die Zahl der Covid-19-Toten in der Region um elf Prozent gestiegen, berichtete heute WHO-Europadirektor Hans Kluge. "Eine glaubwürdige Hochrechnung kommt auf 236.000 Todesfälle von jetzt bis zum 1. Dezember." Bisher starben in Europa 1,3 Millionen Menschen an den Folgen einer Corona-Erkrankung. Zugleich äußerte sich Kluge besorgt über den Verlauf der Impfkampagne in vielen Ländern. "Die Stagnation bei den Impfzahlen in unserer Region bereitet uns ernsthafte Sorge". Das Europa-Büro der WHO ist für 53 Länder und Regionen zuständig, darunter auch einige Länder in Zentralasien.

Inzidenz in Hamburg sinkt leicht - 159 Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Hamburg leicht gesunken. Die Gesundheitsbehörde gab den Wert heute mit 88,4 an. Am Sonntag hatte die Zahl der Neuinfektion je 100.000 Einwohner binnen einer Woche 89,6 betragen, vor einer Woche 79,4. Zum Wochenbeginn meldete die Behörde 159 Neuinfektionen. Das sind 31 Fälle weniger als am Sonntag und 23 weniger als vor einer Woche. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Covid-19-Patienten in den Hamburger Krankenhäusern mit 108 an. 46 von ihnen liegen auf Intensivstationen. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus gestorbenen Menschen liegt laut RKI unverändert bei 1.642.

Ministerien mit Bedenken gegen 3G-Regel in Fernzügen

Mehrere Bundesministerien haben Bedenken gegen eine Einführung der 3G-Regel zum Schutz vor Corona-Ansteckungen in Fernzügen deutlich gemacht. Eine Umsetzung wäre "praktisch nicht durchführbar", heißt es in einem Papier des Verkehrs-, Gesundheits- sowie Innenministeriums, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Eine 3G-Regelung, die offensichtlich nicht oder nur sehr eingeschränkt kontrolliert werden könne, liefe "ins Leere". Die Bundesregierung hatte mitgeteilt, 3G-Vorgaben auch für den Fernverkehr mit ICE und Intercity zu prüfen - dies bedeutet Zugang nur für vollständig Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete mit entsprechendem Nachweis. Dies gilt bereits für bestimmte Innenräume.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Sonntagabend bei Bild TV zur 3G-Regel in Zügen: "Ich sehe es nicht kommen." Dies sei das Ergebnis einer Prüfung durch die Fachressorts. Dabei sei es um die Frage gegangen, ob eine solche Regel in Zügen eine Rechtsgrundlage habe, ob sie praktikabel und umsetzbar sei und ob sie infektiologisch erforderlich sei. Allerdings betonte Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntagabend im TV-Triell von RTL und ntv mit Blick auf die Prüfung in der Regierung: "Der Wunsch von mir und der Kanzlerin ist, dass es klappen soll."

Film über Corona-Tote im Pflegeheim bekommt Journalistenpreis

Die Dokumentation des NDR und WDR "Ich weiß nicht mal, wie er starb" bekommt den "Andere Zeiten"-Journalistenpreis 2021. Der Beitrag von Sonja Kättner-Neumann und Arnd Henze über 47 Corona-Tote in einem Wolfsburger Pflegeheim zeige eindrucksvoll das Ringen um Menschlichkeit in einer ausweglos scheinenden Situation, teilte der ökumenische Verein "Andere Zeiten" heute in Hamburg mit. Insgesamt wurden 80 Beiträge zu dem diesjährigen Motto "Lehren aus der Krise" eingesandt. Die Preisverleihung findet am 16. September in Hamburg statt.

Ethikrats-Vorsitzende Buyx appelliert an alle Impfberechtigten

Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, hat an alle Impfberechtigten in Deutschland appelliert, sich so schnell wie möglich immunisieren zu lassen - insbesondere mit Blick auf die Kinder und Jugendlichen. "Sie sind die letzte Gruppe, die sich nicht impfen lassen können - und zwar ganz ohne dass sie eine Wahl haben", sagte sie heute im ARD-Morgenmagazin. Viele Eltern schauten verzweifelt auf die hochschnellenden Inzidenzen bei den Jüngeren, so Buyx. "Kinder haben zwar niedrigere Risiken, aber die haben Risiken und wir wollen, dass wir Kinder in Ruhe zu Schule gehen können." Aus ethischer Sicht sei das 3G-Modell besser, weil es mehr Teilhabe biete. Wenn sich die Situation aber weiter verschlechtern würde, sei 2G ethisch vertretbar, so Buyx. Angst vor einer Spaltung der Gesellschaft durch die Anwendung der 2G-Regel hat Buyx nicht.

Weil erwartet Corona-Impfung für jüngere Kinder ab September

Eine Corona-Impfung von unter 12-jährigen Kindern wird nach Ansicht von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bald möglich sein. "Nach allem, was ich höre, kann das schon im September der Fall sein. Ich wäre sehr froh, wenn sich auch jüngere Kinder zeitnah impfen lassen könnten", sagte der SPD-Politiker der "Rheinischen Post". Derzeit empfiehlt die Ständige Impfkommission eine Impfung nur ab zwölf Jahren mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna. Ein eigener Impfstoff für Kinder ist noch nicht verfügbar.

Hamburger Hafen erholt sich von Corona-Krise

Nach dem deutlichen Rückgang im Corona-Jahr 2020 erholt sich der Güterumschlag im Hamburger Hafen wieder. Im ersten Halbjahr stieg der Containerumschlag um 5,5 Prozent auf 4,3 Millionen Standardcontainer (TEU), wie Hafen Hamburg Marketing heute mitteilte. Vor allem im März habe das Geschäft deutlich angezogen. Beim Massengut stieg der Umschlag um 3,3 Prozent auf 19,3 Millionen Tonnen, so dass in den ersten sechs Monaten insgesamt 63,5 Millionen Tonnen Waren im Hamburger Hafen abgefertigt wurden. Das entspricht einem Plus von 3,8 Prozent. Für das Gesamtjahr bleibt die Marketingorganisation des Hamburger Hafens bei ihrer Prognose von einem Umschlagergebnis von bis zu 130 Millionen Tonnen und 8,7 Millionen TEU.

Aktion "Deutschland spricht": Sollte es eine Impfpflicht für Erwachsene geben?

Mit Blick auf die Bundestagswahl am 26. September beteiligt sich der NDR an der Aktion "Deutschland spricht". Sie bringt Menschen für ein Gespräch zusammen, die bei politischen Themen unterschiedlicher Meinung sind. Sie wollen gerne mit jemandem diskutieren, dessen Ansichten sie bisher gar nicht nachvollziehen können? Machen Sie mit!

Kreuzfahrtbranche weiter in der Krise

Kreuzfahrten waren vor der Corona-Pandemie sehr beliebt und nicht nur die Schiffe, auch die Passagierzahlen sind immer weiter gewachsen. Im Vor-Corona-Jahr waren es 3,7 Millionen Gäste allein in Deutschland. Doch dann der Corona-bedingte Einbruch, stillgelegte Schiffe, abgesagte Reisen. Jetzt finden zwar wieder welche statt, auch von Norddeutschland aus, aber so richtig läuft es in der Branche noch nicht wieder. Von den Hochzeiten ist man noch meilenweit entfernt.

Impfwoche für Kinder und Jugendliche in Niedersachsen gestartet

In Niedersachsen hat heute eine landesweite Corona-Impfwoche für junge Menschen ab zwölf Jahren begonnen. Vor dem Schulstart am Donnerstag finden landesweit an rund 50 Orten gezielt Impfaktionen für die Jüngeren statt, etwa in Jugendzentren, Innenstädten, an Berufsschulen, auf Sportplätzen oder Supermarktparkplätzen. Außerdem können sich die 12- bis 17-Jährigen auch weiterhin in Impfzentren des Landes und bei niedergelassenen Ärzten impfen lassen, wie das Gesundheitsministerium in Hannover mitteilte. Die Corona-Impfungen sind demnach teils mit und teils ohne Termin möglich. In jedem Fall müssen Minderjährige aber mit mindestens einem Elternteil zum Impfen kommen.

Paralympics: Noch kein positiver Test bei deutschem Team

Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) hat zur Halbzeit der Paralympics in Tokio noch keinen positiven Corona-Test in seinem 275 Personen umfassenden Team zu beklagen. Das erklärte Chef de Mission Karl Quade heute. "Alle Teammitglieder verhalten sich sehr diszipliniert", sagte Quade. Zu den 134 Athleten kommt noch mal mehr als dieselbe Zahl an Teammitgliedern. Die ersten Athleten und Betreuer haben Tokio schon verlassen, da sie angehalten wurden, zwei Tage nach dem letzten Wettkampf abzureisen.

WHO und Unicef gegen neue Schulschließungen wegen Corona

Die Schulschließungen im Zuge der Corona-Pandemie waren nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) katastrophal für die Lernenden. Dies dürfe sich nach den Sommerferien nicht wiederholen, verlangen die WHO und das UN-Kinderhilfswerk Unicef. Sie rufen Regierungen in der Europa-Region auf, dafür zu sorgen, dass alle Schulen trotz Corona geöffnet werden und offen bleiben. Zu den Maßnahmen dafür gehörten Impfangebote für Lehrpersonal und Kinder ab zwölf Jahren, gute Lüftung in den Klassenzimmern, möglichst kleine Klassen, Abstand halten und regelmäßiges Testen. Zur WHO-Europaregion gehören 53 Länder, von der EU über Turkmenistan und Belarus bis Russland. Die Pandemie habe für die "katastrophalste Unterbrechung der Schulausbildung in der Geschichte gesorgt", sagte WHO-Europa-Direktor Hans Kluge. Der Schulbetrieb sei neben dem üblichen Lernstoff absolut wichtig für die seelische Gesundheit und soziale Kompetenz von Minderjährigen.

Lübeck: Mentoren sollen Schüler unterstützen

Wegen der Corona-Pandemie konnte viel Unterrichtsstoff nicht vermittelt werden. Eine Lübecker Schule geht nun neue Wege, um die Bildungslücken zu schließen. An der Trave Gemeinschaftsschule sollen die Corona-Lücken jetzt mit einem speziellen Mentorenprogramm ausgebügelt werden. Gemeldet haben sich dafür Studenten oder pensionierte Lehrer, die nachmittags Nachhilfeunterricht geben. Jeweils zwei Schüler werden von einem Mentor in den Hauptfächern Mathe, Deutsch oder Englisch unterrichtet.

Niedersachsens Ministerpräsident hält 2G-Regelung für denkbar

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hält eine Verordnung von 2G - Geimpft und Genesen - für denkbar. Der SPD-Politiker sagte der "Rheinischen Post", niemand könne ausschließen, dass nur noch diese Gruppe Zutritt zu bestimmten Einrichtungen bekomme. Ab einem bestimmten Punkt in der Infektionslage könnte das möglich sein. "Das kann ich nicht ausschließen, weil wir die Infektionslage noch nicht überblicken können, die uns im Herbst und Winter erwartet", sagte Weil. Aktuell sei diese aber vor Gericht kaum zu rechtfertigen. In Hamburg gibt es seit dem vergangenen Sonnabend das 2G-Optionsmodell.

VBE pocht auf Schutzmaßnahmen in Schulen

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) warnt vor einer Durchseuchung in den Schulen und pocht darauf, Schutzmaßnahmen für Schüler je nach Höhe der Inzidenz auszubauen. "Statt Infektionen hinzunehmen oder zu verharmlosen, müssen bei stärkerem Infektionsgeschehen unter Kindern und Jugendlichen auch mehr Schutzmaßnahmen ergriffen werden", sagt VBE-Chef Udo Beckmann dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND). "Wer da jetzt wegschaut, nimmt die Durchseuchung der Ungeimpften in Kauf." Das häufig angeführte Argument, dass Kinder eine Infektion mit dem Virus meist gut überstehen und nur leichte Symptome entwickeln, greife zu kurz. "Auch für Kinder besteht laut wissenschaftlichen Studien die Gefahr von Long-Covid."

Schätzung: Rund 825.000 Euro Schaden in MV durch Betrug bei Corona-Hilfen

Mutmaßlicher Betrug bei Corona-Soforthilfen hat in Mecklenburg-Vorpommernin diesem Jahr bislang zu einem Schaden von rund 825.000 Euro geführt. Das teilte das Justizministerium in Schwerin unter Berufung auf vorläufige Schätzungen mit. Seit Beginn der Pandemie seien bei den Staatsanwaltschaften 384 Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Betrug bei Corona-Soforthilfen eingeleitet worden. Ein Großteil dieser Ermittlungen dauert den Angaben zufolge noch an. Rund 30 Verfahren seien mit Strafbefehl oder Anklage abgeschlossen worden, in elf Fällen seien bereits Verurteilungen erfolgt. Details zu den Verurteilungen konnten das Ministerium und die Generalstaatsanwaltschaft zunächst nicht nennen. "Auch für die Staatsanwaltschaften ist die Zeit der Pandemie eine Herausforderung. Es zeigt sich aber deutlich, dass der Rechtsstaat genau hinschaut und keine kriminellen Handlungen duldet. Es zeigt sich aber auch, dass der überwiegende Großteil mit Subventionen in der Pandemie rechtskonform umgegangen ist", sagte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU).

Hamburger Schulen starten Pilotprojekt mit PCR-Lolli-Tests

An einigen Hamburger Schulen startet heute ein Pilotprojekt mit PCR-Lolli-Tests. Im Erfolgsfall und bei ausreichenden Laborkapazitäten solle das Projekt auf weitere Schulen ausgeweitet werden, teilte die Schulbehörde am Sonntag mit. Da diese Testform besonders für jüngere Schülerinnen und Schüler oder solche mit speziellen Förderbedarfen geeignet ist, sind ausschließlich Grund- und Sonderschulen ausgewählt. "Es handelt sich um einen PCR-Test, der deutlich sensitiver ist als ein Antigen-Schnelltest", sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD). Auf diese Weise ließen sich schon bei geringer Viruslast frühzeitig SARS-CoV-2 infizierte Schülerinnen und Schüler identifizieren.

Beim Lolli-Test lutschen die Schülerinnen und Schüler 30 Sekunden lang auf einem Abstrichtupfer. Alle Tests einer Lerngruppe werden in einem gemeinsamen Röhrchen gesammelt (Pool). Auch die Auswertung erfolgt als Pool. Erst wenn in einem Pool Erreger gefunden werden, werde individuell nachgetestet, um festzustellen, wer Virenträgerin oder Virenträger ist. Die Tests werden von einem Transportdienst in ein Labor gebracht und dort ausgewertet.

Inzidenz in Niedersachsen liegt bei 59,9

Die Behörden haben in Niedersachsen 308 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 701; Vorwoche: 176). Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit von 58,0 auf 59,9. Die höchsten Inzidenzen verzeichnen Salzgitter (111,7), Wolfsburg (109,0) und Delmenhorst (103,2). Ein weiterer Todesfall wurde im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 75,8

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen liegt nun bei 75,8 (Vortag: 74,1; Vorwoche: 56,4). Bundesweit wurden binnen 24 Stunden 4.559 Neuinfektionen registriert, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete (Vortag: 8.416; Vorwoche: 3.668). Die Zahl der Todesfälle in diesem Zeitraum wurde mit zehn angegeben. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt damit auf insgesamt 92.140. Deutschland befindet sich nach Einschätzung des RKI inzwischen am Beginn der vierten Corona-Welle. Auch jüngere Altersgruppen sind diesmal stark betroffen.

SH meldet 80 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz stagniert

Die Landesmeldestelle hat in Schleswig-Holstein landesweit 80 Neuinfektionen (Vortag: 179, Vorwoche: 84) mit dem Coronavirus registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stagniert – sie liegt wie bereits am Tag zuvor bei 47,9 (Vorwoche: 48,6). In den Krankenhäusern werden den Angaben zufolge derzeit 74 Covid-19-Patienten behandelt. 24 von ihnen liegen auf der Intensivstation, 13 Patienten mussten beatmet werden. Diese Zahlen haben sich seit Freitag nicht geändert. Es gab jedoch einen weiteren gemeldeten Corona-Todesfall. Der Inzidenz-Wert - also die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche - ist nun nicht mehr in Neumünster am höchsten, sondern mit 85,1 in der Landeshauptstadt Kiel. In Neumünster liegt er bei 78,6. In Lübeck verharrte die Inzidenz bei 75,3. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnet der Kreis Schleswig-Flensburg mit 18,9.

Niedersachsen: GEW blickt auf das am Donnerstag beginnende Schuljahr

Auf das am Donnerstag startende Schuljahr in Niedersachsen blickt heute die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) bei einer Pressekonferenz in Hannover. Dabei geht es laut GEW etwa um die Ausstattung von Schulen mit mobilen Luftreinigern. Ebenfalls will die Gewerkschaft mit der Landesvorsitzenden Laura Pooth eine Bilanz ziehen, ob die notwendigen Zahlen an neuen Lehrkräften erreicht worden sind - bis vor rund zehn Tagen waren es den Angaben zufolge etwa 80 Prozent. Von Donnerstag an müssen die Schülerinnen und Schüler wieder zur Schule gehen – mit Maskenpflicht und zahlreichen Corona-Tests.

Zutritt nur für Geimpfte und Genesene: Viel los am ersten "2G-Wochenende" in Hamburg

Seit Sonnabend ist in der Hansestadt die bislang bundesweit einmalige 2G-Regel in Kraft. In Restaurants, Kneipen und Clubs dürfen demnach wieder mehr Gäste eingelassen werden, allerdings nur, wenn diese gegen Corona geimpft oder vom Virus genesen sind. Bis Sonnabendnachmittag hatten sich insgesamt schon 272 Veranstaltende und Wirte und Wirtinnen in Hamburg angemeldet. Besonders viele im Bezirk Mitte. Auf der Reeperbahn war es am ersten "2G-Wochenende" teilweise fast wieder so voll wie vor Corona-Zeiten.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein:

Postleitzahl:

NDR.de Live-Ticker am Montag startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht Ihnen einen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Montag, 30. August, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden.