Corona-News-Ticker: Einreise-Regeln sollen bis Ende Mai gelten

Corona-Regeln für Urlauber sollen bis Ende Mai verlängert werden

Wer nach dem Urlaub wieder zurück nach Deutschland kommt, muss vorerst weiter mit Corona-Regeln bei der Einreise rechnen. Das Bundesgesundheitsministerium will die an diesem Donnerstag auslaufende Einreiseverordnung bis Ende Mai verlängern, wie ein Sprecher heute in Berlin sagte. Genauere Angaben machte er mit Verweis auf laufende Abstimmungen in der Regierung zunächst nicht. Für alle Einreisenden ab zwölf Jahren ist somit weiterhin ein 3G-Nachweis (geimpft, genesen oder negativ getestet) erforderlich. Darüber hinaus sieht die Verordnung für Rückkehrer aus einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet auch Quarantänepflichten vor. Das Robert Koch-Institut stuft aktuell aber kein Land als ein solches Gebiet ein.

Hamburger Abiturprüfungen Corona-bedingt wieder mit Erleichterungen

Rund 9.400 Abiturienten beginnen am Mittwoch mit ihren schriftlichen Prüfungen und bekommen dabei Corona-bedingt erneut leichte Hilfestellungen. Für diesen dritten Corona-Abschlussjahrgang werde es wieder moderate Erleichterungen geben, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) heute. Beim Abitur sollen unter anderem die Themenbereiche genauer eingegrenzt werden, so dass sich die Prüflinge gezielter vorbereiten können. Zudem bekommen sie bei den Abiturklausuren 30 Minuten mehr Zeit. In Mathematik gibt es zwischen mehreren Aufgaben eine Wahlmöglichkeit. Außerdem sollen durch nähere Erläuterungen zu den Aufgabenstellungen Irritationen vermieden werden. Die moderaten Erleichterungen haben sich laut Behörde in den letzten beiden Jahren bewährt. So sei das schriftliche Abitur trotz der Corona-Belastungen nicht schlechter ausgefallen als vor der Pandemie. Auch für die Abschlussprüfungen der Real- und Hauptschüler sind Erleichterungen vorgesehen.

Mecklenburg-Vorpommern hebt Hotspot-Regeln ab Donnerstag auf

Die Corona-Einschränkungen in Mecklenburg-Vorpommern werden ab kommenden Donnerstag weitgehend aufgehoben. Ab dann soll die 3G-Regelung und die Maskenpflicht nur noch in kritischen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gelten. Zudem muss noch im öffentlichen Nahverkehr eine Maske getragen werden. Damit beendet das Bundesland seine sogenannte Hotspot-Regelung, mit der Mecklenburg-Vorpommern seit Anfang April deutlich strengere Schutzmaßnahmen gegen Corona hatte als andere Bundesländer.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zeigte sich bei der heutigen Sondersitzung im Schweriner Landtag zuversichtlich, dass der gewohnte Alltag trotz der Corona-Pandemie bald weitgehend wieder zurückkehrt. Es bestehe inzwischen keine akute Gefahr mehr, dass das Gesundheitssystem überlastet werde. "Wir haben Corona noch nicht besiegt. Wir haben das Virus zurückgedrängt. Und wir können mit einem guten Gefühl in den Sommer gehen", sagte Schwesig. Gleichzeitig mahnte sie jedoch auch zur Vorsicht: Die Bürgerinnen und Bürger sollten weiterhin Testmöglichkeiten nutzen und freiwillig eine Maske tragen, wo die Abstände zu gering sind.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg sinkt wieder leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg ist nach einem Aufwärtstrend der vergangenen vier Tage wieder leicht gesunken. Heute liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen bei 1.130,9 (Vortag: 1.105,3 / Vorwoche: 1.152,1). Nach Angaben der Sozialbehörde sind heute 1.156 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind 910 neue Fälle weniger als gestern und 489 weniger als am Montag vor einer Woche. In den Hamburger Krankenhäusern werden nach Angaben der Sozialbehörde mit Stand von Freitag 416 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt, 35 davon auf Intensivstationen. Weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht registriert. Bei den Zahlen der vergangenen Tage ist zu beachten, dass diese weiterhin durch Nachmeldungen nach Ostern nur bedingt vergleichbar sind.

Tourismus in SH und Hamburg weiterhin deutlich unter Vor-Corona-Niveau

Die Tourismusbranche im Norden leidet immer noch unter den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Das Statistikamt Nord verzeichnete im Februar 289.000 Übernachtungen in Schleswig-Holstein. Das sind rund fünfmal mehr als im gleichen Vorjahresmonat (52.000 Übernachtungen). Damals hatte für Privatreisende allerdings ein Beherbergungsverbot gegolten. Gegenüber dem Spitzen-Februar 2020, der noch nicht von der Corona-Pandemie geprägt war, ist das jedoch ein Rückgang um rund 30 Prozent. Die Zahl der Übernachtungen in Schleswig-Holstein lag im Februar bei rund 1,08 Millionen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat bedeutete dies eine Verdreifachung, gegenüber 2020 aber einen Rückgang von rund 24 Prozent.

Die Hamburger Hotels verzeichnen eine ähnliche Entwicklung wie im benachbarten Bundesland. Mit 293.000 Gästen waren im Vergleich zum Vorjahresmonat ebenfalls rund fünfmal mehr Touristen in der Hansestadt. Im Februar 2020 zählte des Statistikamt jedoch mit 561.000 noch knapp doppelt so viele Gäste. Die Zahl der Übernachtungen in Hamburg betrug im vergangenen Februar 614.000. 14,1 Prozent der Gäste kamen aus dem Ausland, vor allem aus Dänemark, den Niederlanden, Österreich, Großbritannien und der Schweiz.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther positiv getestet

Rund zwei Wochen vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ist Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Kieler Staatskanzlei mit. Günther sei symptomfrei und führe die Amtsgeschäfte vorläufig von zu Hause weiter. Laut Staatskanzlei sei gestern ein routinemäßiger Schnelltest vor einer internen Besprechung positiv ausgefallen. Der Befund sei dann heute durch einen PCR-Test bestätigt worden. Günther habe sich bereits gestern in häusliche Isolation begeben. Für das morgen Abend geplante Triell im NDR Fernsehen mit Thomas Losse-Müller (SPD) und Monika Heinold (Grüne) soll Günther per Video dazugeschaltet werden.

In Schleswig-Holstein wird am 8. Mai der Landtag neu gewählt. Günther will dabei sein Amt als Spitzenkandidat der CDU verteidigen. Einer aktuellen Umfrage zufolge liegt die Partei weit vor der oppositionellen SPD um Herausforderer Losse-Müller.

Wann gilt man als Risiko-Patient?

Die meisten Corona-Maßnahmen in Deutschland sind trotz immer noch hoher Fallzahlen mittlerweile aufgehoben worden. Das bedeutet vor allem für Menschen aus der Hochrisikogruppe eine Gefahr, denn sie müssen sich weiterhin vor einer Infektion schützen, da sie mit einem schweren oder sogar tödlichem Verlauf rechnen müssen. Doch wer gehört zu der Gruppe der gefährdeten Personen? Für Wissenschaftler und Experten ist es nicht immer einfach zu begründen, wer genau durch eine Covid-19-Erkrankung trotz einer Impfung gefährdet ist. Alter, Übergewicht, männliches Geschlecht und Vorerkrankung gehören nach Angaben des Robert Koch-Instituts zu den Risikofaktoren. Doch das seien keine eindeutigen Kriterien, betont der Hamburger Internist Christian Hoffmann im Interview mit NDR Info. „Es gibt nicht den einen Risikopatienten, sondern das ist ein fließender Übergang. Es gibt Menschen mit niedrigem Risiko, Menschen mit etwas höherem Risiko und Menschen mit einem sehr hohem Risiko. Da ist das Alter natürlich ganz entscheidend: Ob jetzt jemand 62 Jahre ist und eine Herzerkrankung hat oder ob er mit 80 noch quietschfidel ist. Da muss man schon den Einzelfall sehen.“

Inzidenz in Niedersachsen liegt bei 1.066

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet heute für Niedersachsen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.066, am Sonnabend lag der Wert bei 1122,5. Dabei gilt allerdings zu beachten: Das RKI veröffentlicht täglich die aus den Ländern gemeldeten Zahlen vom Vorabend. Seit Anfang April geschieht die Übermittlung aus Niedersachsen allerdings nur noch montags bis freitags, sodass an Sonntagen und Montagen veröffentlichte Inzidenz-Werte nicht wirklich belastbar sind.

RKI registriert 20.084 Corona-Neuinfektionen

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute mit 790,8 an (Vorwoche 808,8). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 20.084 Corona-Neuinfektionen. Dabei ist zu beachten, dass mehrere Bundesländer am Wochenende keine oder keine vollständigen Daten mehr melden. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden sechs Todesfälle verzeichnet. An Wochenenden werden gewöhnlich nur sehr wenige Todesfälle gemeldet. Die Daten werden später nachgereicht.

MV: Keine Maskenpflicht mehr in Schulen ab heute

Nach dem gerichtlichen Aus für die Corona-Hotspot-Regel in Mecklenburg-Vorpommern entfällt in den Schulen ab heute - und damit drei Tage früher als geplant - die Maskenpflicht. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Schulgebäude werde aber weiter empfohlen, sagte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke). Auch das Einhalten von Abständen sei weiter sinnvoll. Die Pandemie sei noch nicht vorbei. Corona-Tests finden weiter statt, sie sind laut der Ministerin von der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts nicht berührt. Alle Schüler werden demnach dreimal pro Woche getestet, es sei denn, sie sind vollständig geimpft oder genesen.

Das Oberverwaltungsgericht in Greifswald hatte die Corona-Hotspot-Regel in Mecklenburg-Vorpommern am Freitag gekippt.

MV: Landtag berät in Sondersitzung über Corona-Kurs

Der Landtag in Schwerin kommt heute Vormittag zu einer weiteren Sondersitzung zusammen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wird das Parlament zunächst in einer Regierungserklärung über die weitere Strategie der rot-roten Koalition zur Eindämmung der Corona-Pandemie informieren. Der seit Wochen rückläufige Trend bei den Infektionszahlen und ein Gerichtsurteil vom Freitag zur Hotspot-Regelung dürften eine Abkehr von den bislang strengen Vorschriften in Mecklenburg-Vorpommern zur Folge haben. Bereits am Wochenenden waren als Reaktion auf den Richterspruch Beschränkungen aufgehoben worden.

Schleswig-Holstein: Inzidenz ist leicht gesunken

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gesunken. Den Zahlen der Landesmeldestelle zufolge liegt der aktuelle Wert bei 1126,4. Am Tag zuvor hatte die Zahl 1151,7 betragen, vor einer Woche 935,7. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen wird mit 390 angegeben, am Vortag waren es 1.263. Allerdings ist bei den Zahlen zu beachten, dass die Gesundheitsbehörden am Wochenende und an Feiertagen nur eingeschränkt arbeiten.

