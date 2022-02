Stand: 06.02.2022 13:57 Uhr Corona-News-Ticker: Dehoga für Abschaffung von 2G-Plus in Gastronomie

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 6. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Portugal: Entschärfte Corona-Maßnahmen für Reisende aus der EU

Portugal mildert die Corona-Maßnahmen für Reisende aus der EU ab morgen ab. Wer mit einem in der EU anerkannten Nachweis über die vollständige Impfung zur Grenze kommt, muss keinen zusätzlichen Test mehr absolviert haben, wie es in einem heute veröffentlichten Regierungsbeschluss heißt. Die Einreise ohne Test nach Portugal ist auch dann möglich, wenn ein digitales EU-Zertifikat über eine nicht länger als sechs Monate zurückliegende Genesung von Covid-19 vorliegt. Seit Anfang Dezember hatte die portugiesische Regierung Reisende ab zwölf Jahren zur Vorlage von negativen Corona-Tests verpflichtet, selbst wenn sie geimpft waren.

Dehoga dringt auf einheitlichen Öffnungsplan für Gastronomie

Mit Blick auf die nächste Ministerpräsidentenkonferenz zur Corona-Krise am 16. Februar fordert der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) einen deutschlandweit geltenden Öffnungsplan für die Gastronomie. "Da sich abzeichnet, dass Omikron trotz hoher Inzidenzwerte das Gesundheitssystem nicht überfordert, sollten Bund und Länder rasch, möglichst schon Mitte Februar bei ihrer nächsten Konferenz, einen bundesweit einheitlichen Öffnungsplan vereinbaren", sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges der "Rheinischen Post". Der Dehoga fordert ihren Worten zufolge die Aufhebung der 2G-Plus-Regel in der Gastronomie. "Die abendlichen Sperrzeiten um 22 Uhr wie in Bayern und in fünf weiteren Ländern sollten sofort abgeschafft werden, denn die Sinnhaftigkeit erschließt sich nicht", sagte Hartges. Auch Clubs und Diskotheken sollten aus ihrer Sicht sehr bald wieder geöffnet werden.

Debatte über Lockerungen: Lauterbach warnt vor übereilten Schritten

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat erneut vor übereilten Schritten bei den von vielen geforderten Löckerungen der Corona-Maßnahmen gewarnt. "Unsere Strategie ist bisher gut aufgegangen", sagte er der "Bild am Sonntag". Mit gezielten Regelungen sowie dem Boostern sei es gelungen, Alte und Vorerkrankte zu schützen. "Wenn wir aber jetzt zu früh lockern, stellen wir unseren eigenen Erfolg unnötig infrage und riskieren neue, gefährliche Infektionen und eine Verlängerung der Welle. Das, was wir in Wochen aufgebaut haben, können wir so in Tagen verspielen." Die neue Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang äußerte sich im "Tagesspiegel" ähnlich: "Ich halte nichts von einem Überbietungswettbewerb der Lockerungsforderungen." Die Bürger hätten in der Pandemie schon genug leere Versprechungen erlebt.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte die Bundesregierung hingegen auf, einen Öffnungsplan vorzulegen. "Wenn wir uns sicher sein können, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird, dürfen Freiheitsrechte nicht mehr wie in anderen Phasen der Pandemie zurückstehen", sagte der CSU-Chef der "Bild am Sonntag". Bei Kultur, Sport und Handel sollten weitere Öffnungsschritte angegangen werden, wenn die Krankenhauszahlen stabil bleiben.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg leicht rückläufig

Nach Angaben der Gesundheitsbehörde in Hamburg ist die Sieben-Tage-Inzidenz der bestätigten Corona-Neuinfektionen von 1.910,9 gestern auf aktuell 1.860,9 gesunken - vor einer Woche lag der Wert noch bei 2.186,5. Die Zahl der binnen 24 Stunden laborbestätigten neuen Corona-Fälle in Hamburg wird mit 1.368 angegeben (Vortag: 5.421 / Vorwoche: 2.321). Es wurden zudem vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen registriert - die Gesamtzahl der seit Pandemie-Beginn vor zwei Jahren an oder mit dem Virus Verstorbenen beträgt in der Hansestadt 2.171.

Hamburg: Corona-Testzentrum nach Kontrolle dichtgemacht

Polizei und Gesundheitsamt haben bei einer Kontrolle in Hamburg-Rothenburgsort ein Corona-Testzentrum dichtgemacht. In einer Arztpraxis wurden Patientinnen und Patienten offenbar im Hausflur getestet. Nachbarinnen und Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus waren genervt, weil sie sich im Treppenhaus an Kundinnen und Kunden des Testzentrums vorbeischlängeln mussten. Außerdem sollen gebrauchte PCR-Tests im Hausmüll entsorgt worden sein. In derselben Straße wurde auch ein Friseursalon dichtgemacht, da er kein Hygienekonzept vorlegen konnte, bestätigte ein Polizeisprecher.

Niedersachsen: Zahl der Klinikpatienten mit Corona weiter gestiegen

In niedersächsischen Krankenhäusern werden erneut mehr mit dem Coronavirus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt. Die Hospitalisierungsinzidenz (Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche) betrug heute nach offiziellen Angaben des Gesundheitsministeriums 10,1 nach 9,5 am Vortag (Vorwoche: 8,3). Unter ihnen können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die eine andere Haupterkrankung haben. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten stieg landesweit innerhalb eines Tages von 5,2 auf nun 5,5 Prozent (Vorwoche: 5,4 Prozent).

Impfnachweis-Ärger: Zwei Schwerverletzte in Bremen

Nach einer Auseinandersetzung um fehlende Corona-Impfnachweise sind zwei Männer in Bremen schwer verletzt und dann ins Krankenhaus gebracht worden. Die beiden 38 und 39 Jahre alten Männer wollten gestern Abend bei geltender 2G-Plus-Regel in eine Gaststätte in Bremen-Osterholz gehen. Da sie keine Booster-Impfung oder negativen Test vorweisen konnten, wurden sie aber an der Tür abgewiesen, wie die Polizei heute mitteilte. Nachdem die Männer daraufhin die Scheibe der Eingangstür einschlugen, wurden sie von etwa zehn Menschen mit Schlägen und Tritten angegriffen. Die mutmaßlichen Täter konnte die Polizei noch nicht finden. Die Ermittlungen dauern an.

Vorpommern-Rügen: Gesundheitsamt informiert Infizierte per SMS

Das Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen reagiert auf die aktuell hohe Zahl der Corona-Neuansteckungen. Infizierte, die einen PCR-Test machen, werden künftig nur noch per SMS über das Ergebnis informiert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes könnten die Anrufe bei der Vielzahl der Menschen mit positivem Testergebnis nicht mehr telefonisch bewältigen, so eine Sprecherin. In der SMS wird auch ein Link verschickt, der Informationen etwa zur häuslichen Isolation und zum Umgang mit Kontaktpersonen enthält. Die Umstellung von Anrufen auf SMS-Informationen schaffe laut Kreis zusätzliche Kapazitäten für die Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes, die sich dann besser um ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen kümmern könnten.

Aufhebung von 2G im Handel in MV: Kaderali "würde noch abwarten"

Aus Sicht des Corona-Experten Lars Kaderali kommt die sich abzeichnende Aufhebung der sogenannten 2G-Regel im Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern zu früh. "Ich würde noch abwarten", sagte das Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung der Deutschen Presse-Agentur. Zum einen steige die Zahl der Neuinfektionen derzeit noch an. Außerdem verlagere sich das Infektionsgeschehen zunehmend in ältere Bevölkerungsgruppen. "Es ist schon relativ klar, dass das da auch schwere Verläufe geben wird", sagte er mit Blick auf die Omikron-Variante des Coronavirus. So gingen etwa die Zahlen der Krankenhauseinweisungen wieder nach oben. Im Nordosten wird mit einer Entscheidung zur 2G-Aufhebung für den Einzelhandel bei der Kabinettssitzung am kommenden Dienstag gerechnet. Kaderali zeigte sich überrascht von der Kehrtwende der Regierung. Man gehe davon aus, dass die Omikron-Welle zwar heftig, aber relativ kurz sein werde. Modelle sagten voraus, dass die Zahlen in der zweiten Februarhälfte zurückgehen werden. "Da fällt es mir schon schwer zu verstehen, warum man diesen Zeitpunkt nicht abwartet."

Experte: Krebspatienten sind auch in Corona-Pandemie gut versorgt

Krebspatienten sind nach Einschätzung der niedersächsischen Krebsgesellschaft auch in der Corona-Pandemie extrem gut versorgt. Im vergangenen Jahr hätten Krebsoperationen angesichts des Drucks auf den Intensivstationen zwar verschoben werden müssen, aber "nie zum Nachteil eines Patienten", sagte der Vorsitzende der niedersächsischen Krebsgesellschaft, Peter Meier, im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Bei regionalen Corona-Ausbrüchen könne es zu "momentanen Versorgungsproblemen" kommen, die betreffenden Patienten würden dann verlegt. Es gebe aber "keine fundamentale Therapieverzögerung, die den Verlauf der Therapie des Patienten grundsätzlich negativ beeinflusst".

Auch Vizekanzler Habeck warnt vor voreiligen Corona-Lockerungen

Ebenso wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht auch Vizekanzler Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) die Voraussetzungen für Lockerungen in der Corona-Krise noch nicht erfüllt. "Natürlich brauchen wir eine Öffnungsperspektive, aber die Lockerungen müssen zum richtigen Zeitpunkt kommen", sagte der Wirtschaftsminister den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Noch ist die Omikron-Welle nicht gebrochen." Ähnlich hatte sich zuletzt auch Scholz geäußert. Ampel-Koalitionspartner FDP dringt dagegen auf baldige Öffnungsschritte - und in einzelnen Bundesländern werden die Regeln bereits gelockert. Habeck rief vor diesem Hintergrund zu Einheitlichkeit bei den Lockerungen auf: "Ich halte es für wichtig, dass wir die einzelnen Schritte, was kommt zuerst, miteinander abstimmen."

Für den 16. Februar ist das nächste Spitzengespräch zwischen den Ministerpräsidenten und Kanzler Scholz geplant. Dort könnten bundesweite Lockerungen vereinbart werden. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte mehrfach erklärt, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle in Deutschland wahrscheinlich Mitte Februar erreicht sein dürfte.

Tausende Impfstoffdosen in Niedersachsen vernichtet

Tausende Corona-Impfstoffdosen sind in den vergangenen Wochen in Niedersachsen wegen zu geringer Nachfrage vernichtet worden. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben, an der sich insgesamt 30 Landkreise und kreisfreie Städte beteiligt haben. Nur sechs der Kommunen gaben an, dass sie bisher noch keinen Impfstoff beseitigen mussten. Wie mehrere Kommunen erläuterten, verliert der Impfstoff nach ein paar Wochen seine Haltbarkeit - danach müsse er entsorgt werden. Im Landkreis Lüneburg mussten den Angaben zufolge im Januar insgesamt 5.000 Dosen vernichtet werden. Der Landkreis Osterholz nannte als Zahl 3.600 Dosen. Die Stadt Osnabrück berichtete etwa von 100 Fläschchen Moderna, was bis zu 2.000 Dosen für Auffrischungsimpfungen entspreche.

Die Zahl der täglichen Corona-Schutzimpfungen ist in Niedersachsen in den vergangenen Wochen deutlich gesunken. Am vergangenen Donnerstag waren es beispielsweise rund 29.000, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mitteilte. Im Dezember wurden im Bundesland mitunter mehr als 100.000 Impfungen pro Tag verabreicht.

Leichter Inzidenz-Anstieg in Niedersachsen

Auch in Niedersachsen ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden noch einmal leicht gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt der Wert aktuell bei 1.102,2 - nach 1.101,6 gestern (Vorwoche: 907,5). Innerhalb eines Tages sind landesweit 10.136 laborbestätigte neue Corona-Fälle registriert worden - das sind weniger als gestern (18.292), aber mehr als am vergangenen Sonntag (9.982). Die Zahl der im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen Verstorbenen stieg in Niedersachsen laut RKI um 2 auf jetzt 7.139 seit Pandemie-Beginn.

33 Staaten in Afrika gelten nicht mehr als Hochrisikogebiete

Die Bundesregierung streicht erneut viele afrikanische Länder von der Liste der Corona-Hochrisikogebiete. Von heute an werden laut Robert Koch-Institut 33 Staaten von der Risikoliste genommen. Dabei handelt es sich um Äquatorialguinea, Äthiopien, Benin, Botswana, Burkina Faso, Kapverden, die Elfenbeinküste, die Demokratische Republik Kongo, die Republik Kongo, Dschibuti, Eritrea, Gabun, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Komoren, Liberia, Mali, Mauretanien, Mosambik, Niger, Nigeria, São Tomé und Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Südsudan, Togo, Tschad und die Zentralafrikanische Republik. Neu als Hochrisikogebiete eingestuft werden die Länder Armenien, Aserbaidschan und die Palästinensischen Gebiete. Schon vor einer Woche waren 13 afrikanische Länder von der Liste genommen worden. Insgesamt gibt es 54 anerkannte Staaten auf dem afrikanischen Kontinent.

In Hansestadt und Landkreis Rostock gelten von heute an Lockerungen

In der Hansestadt und im Landkreis Rostock gelten von heute an gelockerte Corona-Regeln. So ist wieder der Besuch zahlreicher Einrichtungen gestattet, wenn dabei die 2G-Plus-Regel beachtet wird, wie die Stadt im Vorfeld mitteilte. Damit können zum Beginn der Winterferien etwa Schwimm- und Spaßbäder auch jenseits bisher geltender Ausnahmen wieder genutzt werden. Auch Indoorspielplätze dürfen wieder öffnen. Geschlossene private Gesellschaften in Gaststätten und gewerblich organisierte private Zusammenkünfte mit ausschließlich geimpften und genesenen Personen sind ebenfalls unter 2G-Plus-Bedingungen mit maximal zehn Personen wieder möglich. Die Lockerungen sind möglich, weil der Hansestadt und dem Landkreis auf der Corona-Stufenkarte mehrere Tage hintereinander der Warnstufe "Orange" zugeordnet wurde. Nun entfällt dort etwa bei Besuchen von Kinos, Theatern oder Museen unter 2G-Plus-Bedingungen auch die Maskenpflicht für das Publikum.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 1.400,8

Die vom Robert Koch-Institut (RKI) gemeldete bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat erstmals die Schwelle von 1.400 überschritten. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 1.400,8 an. Am Vortag hatte der Wert bei 1.388,0 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.156,8 (Vormonat: 285,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 133.173 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 118.970 Ansteckungen. Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 41 Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 118.717.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 872,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in Schleswig-Holstein bleibt unter der Marke von 1.000 - nach Angaben der Landesmeldestelle in Kiel ist sie auf einen Wert von 872,9 gesunken. Am Vortag hatte die Zahl je 100.000 Einwohner binnen einer Woche 915,1 und vor einer Woche 949,9 betragen. Innerhalb eines Tages wurden in Schleswig-Holstein 1.696 neue Ansteckungen gezählt - nach 4.204 am Vortag und 1.626 vor einer Woche. An Wochenenden ist die Übermittlung der Daten jedoch oftmals lückenhaft. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus Gestorbenen blieb in Schleswig-Holstein bei insgesamt 1.993 seit Beginn der Pandemie. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche - veränderte sich ebenfalls nicht und beträgt 4,98 (Vorwoche: 6,32). Die Zahl der in Krankenhäusern liegenden Covid-19-Patienten verharrte bei 306 und auch die der an Sars-CoV-2 Erkrankten auf Intensivstationen betrug unverändert 48; 29 von ihnen werden beatmet.

Gastgewerbe leidet unter Durststrecke mit 2G-Plus

Viele Gastronomen und Hoteliers verzeichnen starke Umsatzrückgänge. Sie hoffen daher auf schnelle Corona-Lockerungen - wie Christian Kermel, Geschäftsführer des Hotels Vier Jahreszeiten in Lübeck. Er betreibt auch ein Restaurant in Timmendorfer Strand.

VIDEO: Gastgewerbe leidet unter Durststrecke mit 2G-Plus (3 Min)

Start für den NDR.de Corona-Live-Ticker am Sonntag

Guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Sonntag, 6. Februar 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren.