Stand: 23.10.2021 09:30 Uhr Corona-News-Ticker: Debatte über weitere Schritte in der Pandemie

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 23. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie in unserem Blog vom Freitag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Niedersachsen: In einigen Landkreisen gilt seit heute wieder 3G

Hamburg: Von heute an Ausweitung der 2G-Option

Patientenschützer Brysch: Einheitlicher Rechtsrahmen ist notwendig

Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit bei 100,0 und in SH bei über 50

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 408 in Niedersachsen , 252 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 15.145 neue Corona-Fälle registriert

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Städte- und Gemeindebund hofft auf ein Silvester ohne Feuerwerksverbot

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hofft nach den Einschränkungen zum vergangenen Pandemie-Silvester auf einen Jahreswechsel ohne allgemeines Feuerwerksverbot. "Wir sprechen uns gegen pauschale Verbote für Silvesterfeuerwerke aus", sagte Marc Elxnat vom Deutschen Städte- und Gemeindebund der Deutschen Presse-Agentur. "Das Thema hat eine Vielzahl von Aspekten - zum einen die potenziellen Ansammlungen und Feiern, die Verletzungsgefahr, zum anderen, im Umweltbereich, die Emissionen, die entstehen. Man müsste dann auch überlegen, ob stattdessen mehr zentrale Feuerwerke veranstaltet werden." Im vergangenen Jahr war es zum Jahreswechsel in Deutschland deutlich ruhiger als sonst: Wegen der Corona-Pandemie durften keine Raketen und Knaller verkauft werden. Ob und wenn ja wo bereits gekaufte Raketen trotzdem gezündet werden durften, war je nach Bundesland und Ort unterschiedlich.

Patientenschützer: Rechtsrahmen für Corona-Maßnahmen notwendig

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz verlangt wie die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Bundesländer, dass zentrale Corona-Maßnahmen weiter rechtlich abgesichert sind. Stiftungsvorstand Eugen Brysch sagte auf NDR Info, auch künftig müsse bundesweit geregelt sein, wie es beispielsweise mit der Testpflicht in Heimen und ambulanten Pflegediensten aussehe. Nur so komme man durch den Winter und schütze insbesondere die Risikogruppen. Ähnlich äußerte sich Städtetagspräsident Burkhard Jung in seiner Reaktion auf die Forderung der Ministerpräsidenten. Hintergrund der Debatte ist, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sich dafür ausgesprochen hat, die "epidemische Lage" zum 25. November zu beenden. Die Regelung ist Grundlage für zentrale Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland.

AUDIO: Brysch für einheitliche Rechtsgrundlage der Corona-Maßnahmen (8 Min) Brysch für einheitliche Rechtsgrundlage der Corona-Maßnahmen (8 Min)

Mehr als 1,5 Millionen ungemeldete Impfungen?

Der Verband deutscher Betriebs- und Werksärzte schätzt, dass mehr als 1,5 Millionen Corona-Impfungen in Deutschland vorerst nicht gemeldet worden sind. Wie viele Impfungen das genau betreffe, sei unklar, sagte Verbandsvizepräsidentin Anette Wahl-Wachendorf dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die meisten der offiziell bekannten Impfungen seien über das System der Kassenärzte eingegangen.

Auch das Robert Koch-Institut hatte bereits eingeräumt, dass bundesweit wohl mehr Menschen gegen Covid-19 geimpft seien als zunächst angenommen - ebenfalls mit der Begründung, dass vermutlich nicht alle Impfungen gemeldet wurden und somit in die offiziellen Statistiken eingeflossen sind.

MV: Kostenpflicht für Corona-Tests hat Impftempo nicht beschleunigt

Die vor knapp zwei Wochen eingeführte Kostenpflicht für Corona-Bürgertests hat das Impftempo in Mecklenburg-Vorpommern nicht erhöht. Die Impfquote gegen Covid-19 stieg seither - wie auch schon zuvor - um etwa 0,1 Prozentpunkte am Tag. Das geht aus den täglichen Veröffentlichungen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (LAGuS) hervor. Inzwischen haben demnach knapp zwei Drittel der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern den kompletten Impfschutz. Wissenschaftlern zufolge reicht das jedoch nicht aus, um die erwartete Welle im Herbst und Winter flach zu halten. "Die Impfquote ist weiter ausbaufähig", hieß es dazu aus dem Gesundheitsministerium. Gerade vor den Herbst- und Wintermonaten, in denen sich das Leben im Wesentlichen in Innenräumen abspiele, sei die Ansteckungsgefahr nach wie vor gegeben, warnte ein Ministeriumssprecher. "Die Höhe der Impfquote hat einen unmittelbaren Einfluss auf die Belastung des Gesundheitswesens durch schwer erkrankte Corona-Infizierte, insofern zählt jede einzelne Impfung."

Städtetag warnt vor "Flickenteppich" bei Corona-Bekämpfung

Städtetagspräsident Burkhard Jung hat vor einem "Flickenteppich" bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie gewarnt. "Es muss weiter einen bundeseinheitlichen Rahmen im Kampf gegen Corona geben. Die Länder müssen über den Winter Regeln wie 3G oder sogar 2G und das Tragen von Masken in Innenräumen weiter vorgeben können", sagte der Leipziger Oberbürgermeister den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die epidemische Lage von nationaler Tragweite muss entweder beibehalten werden, oder es muss eine Übergangsfrist geben." Der SPD-Politiker Jung sagte, der Bund sei gut beraten, dem entsprechenden Votum der Ministerpräsidentenkonferenz zu folgen. Die Regierungschefs der Länder fordern, dass es weiter eine bundeseinheitliche Rechtsgrundlage für die Corona-Schutzmaßnahmen geben müsse. Städtetagspräsident Jung mahnte zudem eine Verschärfung der Corona-Regeln an. Es müsse schnell 2G (geimpft oder genesen) in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen, Schulen, Kindertagesstätten und anderen Bildungseinrichtungen eingeführt werden. Sinnvoll sei auch, nur Geimpfte und Genesene in Clubs, Theater, Kinos und Fitnessstudios zu lassen.

Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen leicht gesunken

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am frühen Morgen auch die aktuellen Corona-Zahlen für Niedersachsen veröffentlicht. Demnach sank im größten norddeutschen Bundesland die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen von 56,5 gestern auf jetzt 53,8 (Vorwoche: 48,4). Es wurden 408 neue laborbestätigte Corona-Fälle registriert, das sind weniger als gestern (910) und vor einer Woche (758). Ein neuer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion wurde verzeichnet, die Gesamtzahl liegt in Niedersachsen nun bei 6.057.

Niedersachsen: In einigen Landkreisen gilt ab heute wieder 3G

Wegen hoher Corona-Zahlen greifen in einigen Regionen Niedersachsens von heute an strengere Regeln. So gilt in den Landkreisen Harburg und Osnabrück wieder die 3G-Regel, beispielsweise in Restaurants, Fitness-Studios und beim Friseur. Auch in der Region Hannover müssen Menschen beim Restaurant- oder Kino-Besuch jetzt wieder die 3G-Regel beachten. Maßgeblich für die strengeren Regeln ist, dass in den betroffenen Gebieten die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Tage in Folge über 50 lag.

RKI: Bundesweite Inzidenz steigt auf 100,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland hat erstmals seit Mitte Mai den Wert von 100 erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit exakt 100,0 an. Am Vortag hatte der Wert bei 95,1 gelegen, vor einer Woche bei 70,8. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 15.145 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 10.949 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 86 Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die bundesweit seit Beginn der Pandemie an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 95.077.

Ab heute: Ausweitung der 2G-Option in Hamburg

In Hamburg können Teile des Einzelhandels und Anbieterinnen und Anbieter körpernaher Dienstleistungen von heute an Kundinnen und Kunden nach dem 2G-Optionsmodell bedienen. Laut der neuen Corona-Eindämmungsverordnung des rot-grünen Senats können Händlerinnen und Händler sowie beispielsweise Friseurinnen und Friseure selbst entscheiden, ob sie nur noch Geimpften und Genesenen ihre Türen öffnen. Dann entfallen Masken- und Abstandspflicht. Allerdings müssen die Impf-Nachweise kontrolliert und Daten zur Kontakt-Nachverfolgung erhoben werden. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind bei 2G-Bedingungen von der Nachweis-Pflicht befreit.

Ausgenommen vom Optionsmodell sind Angebote des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Drogerien und Apotheken. Dort dürfen auch Ungeimpfte weiter einkaufen.

Sieben-Tage-Inzidenz in SH liegt nun über 50

In Schleswig-Holstein hält der Trend steigender Corona-Zahlen an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 52,4 - und damit zum ersten Mal seit Anfang September wieder über der Marke von 50. Am Vortag hatte der Wert noch bei 48,6 gelegen. Zuletzt wurden 252 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Landesweit werden 16 Covid-19-Patienten und -Patientinnen in Krankenhäusern auf Intensivstationen behandelt.

Der Corona-Live-Ticker startet

Guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute - am Sonnabend, 23. Oktober - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.