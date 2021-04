Stand: 21.04.2021 10:07 Uhr Corona-News-Ticker: Dänen geben AstraZeneca-Dosen an Schleswig-Holstein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 21. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Niedersachsen: Regierungserklärung von Weil jetzt live

Der niedersächsische Landtag befasst sich heute in einer Sondersitzung mit der Corona-Krise und geplanten bundeseinheitlichen Beschränkungen im Kampf gegen das Virus. Angesichts der dritten Infektionswelle und des vom Bund forcierten strikteren Corona-Kurses gibt Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dazu derzeit eine Regierungserklärung ab. Da Niedersachsen die allermeisten der geplanten Verschärfungen wie etwa eine nächtliche Ausgangssperre in Hotspots längst umgesetzt hat, wird seitens der Regierung kaum Einspruch zu den geplanten Bundesregeln erwartet, die am Mittwoch im Bundestag verabschiedet werden sollen. Anders sieht es bei der Opposition aus. Die FDP lehnt den härteren Bundeskurs in einem Antrag ab, die Grünen fordern härtere Maßnahmen als vorgesehen.

Jetzt live Live: Regierungserklärung von Ministerpräsident Weil

Niedersachsen: Ab 1. Mai Impfungen für Feuerwehrleute

Vom 1. Mai an sollen alle aktiven Feuerwehrleute in Niedersachsen - etwa 130.000 Menschen - Termine in Impfzentren bekommen. Das gaben das Sozial- und Gesundheitsministerium und das Innenministerium bekannt. Außerdem würden hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe ebenfalls vorrangig geimpft. Für die Einsatzkräfte könnten nach Vereinbarung mit den Zentren auch mobile Impfteams eingesetzt werden, die in die Wachen kommen. Der Zeitpunkt der Impfung richtet sich dabei nach der Verfügbarkeit des Impfstoffs und der Zahl der Personen auf der Warteliste vor Ort.

Schleswig-Holstein bekommt AstraZeneca-Impfdosen aus Dänemark

In Dänemark wird Impfstoff von AstraZeneca derzeit nicht verimpft. Nun stellt das Land einen Teil des eigenen Vorrats Schleswig-Holstein zur Verfügung - und reagiert damit nach eigenen Angaben auf eine Anfrage von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

Weitere Informationen Corona: Dänemark überlässt SH 55.000 AstraZeneca-Impfdosen Damit reagiert das Land auf eine Anfrage von Ministerpräsident Daniel Günther. Dänemark setzt den Impfstoff derzeit nicht ein. mehr

Interview: Ist die Impfpriorisierung noch sinnvoll?

Die Corona-Impfkampagne soll in den nächsten Wochen und Monaten deutlich an Fahrt aufnehmen. Daher mehren sich die Stimmen derer, die die Priorisierung bei der Berechtigung zum Impfen bald aufheben wollen. Eva Hummers, Mitglied der Ständigen Impfkommission, appelliert im Interview mit NDR an die Geduld der Menschen. Derzeit warteten noch viele ältere Menschen und Risikopatienten auf ihre Impfung. Die Priorisierung könne erst aufgehoben werden, wenn genug Impfstoff für alle da sei, sagte sie.

AUDIO: Interview: Ist die Impfpriorisierung noch sinnvoll? (11 Min) Interview: Ist die Impfpriorisierung noch sinnvoll? (11 Min)

Niedersachsen: Behrens zufrieden mit Corona-Teststrategie

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) zeigt sich zufrieden mit der Corona-Teststrategie des Bundeslandes. Obwohl noch nicht sämtliche Gesundheitsämter in die Datenerfassung des Landesgesundheitsamtes eingebunden seien, schaffe sie zusätzliche Sicherheit und bringe den erhofften Nutzen, erklärte sie. "Wir erkennen Infektionen schneller, eine effiziente Kontaktnachverfolgung der Gesundheitsämter hilft dabei, Infektionsketten zu unterbrechen", sagte Behrens der Deutschen Presse-Agentur. Laut Ministerium gibt es inzwischen landesweit 3.400 offizielle Teststellen. Neben mehr als 2.100 Arztpraxen, 675 Apotheken und 30 Zahnarztpraxen bieten rund 580 von den kommunalen Gesundheitsämtern beauftragte Teststellen inzwischen Schnelltests an. Auch karitative Einrichtungen und Wohlfahrtsverbände verfügen schon über Testmöglichkeiten oder wollen diese aufbauen.

Dänen dürfen wieder ins Café - mit Auflagen

Schleswig-Holsteins nördlicher Nachbar Dänemark tritt heute in die zweite Phase seines Plans zur Wiedereröffnung. Angesichts der stabilen Corona-Infektionszahlen dürfen die Einkaufszentren wieder Kunden empfangen. Auch die Restaurants und Cafés öffnen wieder. Wer in einem Innenraum essen will, muss allerdings einen Tisch reservieren und einen negativen Coronatest oder eine Impfbescheinigung vorzeigen. Auch Museen, Bibliotheken und Kunsthallen öffnen wieder ihre Türen - allerdings nur für die, die mithlfe eines Corona-Passes einen negativen Corona-Test, eine Impfung oder überstandene Infektion vorweisen können. Zudem gibt es weitere Lockerungen in den Schulen.

Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit bei 160,1

In Deutschland sind zuletzt 24.884 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages registriert worden. Das teilte das Robert Koch-Institut heute früh mit. In der Zahl könnten allerdings auch Nachmeldungen aus Nordrhein-Westfalen enthalten sein. Dort waren am Montag zahlreiche Neuinfektionen wegen technischer Probleme nicht übermittelt worden. Von den Gesundheitsämtern wurden außerdem 331 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank leicht auf 160,1.

Niedersachsen: Lage auf Intensivstationen ernst, aber beherrschbar

Derzeit sei die Lage auf den Intensivstationen in Niedersachsen ernst, aber beherrschbar, teilte das Gesundheitsministerium in Hannover mit. "Wir rechnen aber nicht damit, dass es zu einer Überlastung der Kapazitäten kommt. Was nicht heißt, dass die Situation nicht ernst ist", sagte der Leiter des Corona-Krisenstabes, Heiger Scholz. Die Auslastung der Kliniken werde sehr genau beobachtet. In 33 der 45 Landkreise und großen Städte lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen über 100, wie das Ministerium mitteilte. In den Kliniken wurden jüngst 1.109 Corona-Patienten behandelt, 325 von ihnen auf einer Intensivstation. 213 Erwachsene und ein Kind müssen künstlich beatmet werden.



Korrektur: In einer früheren Version der Meldung hieß es, in 45 Landkreisen werde die Inzidenz von 100 überschritten. Das war nicht korrekt. Wie bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Bundestag entscheidet über Notbremse in der Corona-Pandemie

Der Bundestag entscheidet heute (ab 11 Uhr) über die Notbremse zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes sieht erstmals eine bundeseinheitliche Regelung zu Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren sowie der Schließung von Geschäften und Schulen vor. Die meisten Maßnahmen sollen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gelten. Die große Koalition hatte sich zuletzt auf eine Lockerung der ursprünglich anvisierten Regelung zur Ausgangssperre verständigt. Sie soll nunmehr erst ab 22 Uhr gelten, Spazierengehen und Joggen soll noch bis Mitternacht erlaubt sein. Die Schulen müssen ab einer Inzidenz von 165 schließen, zunächst war hier der Grenzwert von 200 geplant. Wenn dann am Donnerstag wie geplant auch der Bundesrat das Gesetz passieren lässt, kann es kommende Woche in Kraft treten.

434 Neuinfektionen in SH gemeldet - Inzidenz sinkt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein wieder leicht gesunken - von 72,1 auf 71,8, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Damit ist Schleswig-Holstein weiterhin das einzige Bundesland, in dem die Zahl der Infektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche unter 100 liegt. Bei der Inzidenz überschreitet weiterhin das Herzogtum Lauenburg mit 118,2 die kritische Marke von 100 - und nun auch der Kreis Stormarn (104,4). Die niedrigsten Zahlen gab es in den Kreisen Schleswig-Flensburg (36,8) und Nordfriesland (37,4). Für das nördlichste Bundesland wurden 434 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Eine Woche zuvor waren es 403. In Schleswig-Holstein gibt es den Angaben zufolge bisher 1.486 Corona-Tote - sechs mehr als am Vortag.

Weitere Informationen Corona in SH: Zwei Kreise über Inzidenz von 100 Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 71,8. Die Kreise Stormarn und Herzogtum Lauenburg liegen über der Inzidenz von 100. mehr

Testlauf auf der Insel Poel: Mobiles Impfteam mit Soldaten

Auf der Insel Poel soll zusammen mit der Bundeswehr heute ein neues Konzept für Corona-Schutzimpfungen erprobt werden. Dafür soll nach Angaben des Landkreises Nordwestmecklenburg in Kirchdorf vorübergehend eine Impfstation eingerichtet werden, die Impfungen ohne vorherigen Termin anbietet. Es handele sich um einen ersten Testlauf einer derartigen Zusammenarbeit, sagte Landkreissprecher Christoph Wohlleben. Das eingesetzte Team besteht aus einem Arzt, einer medizinischen Fachkraft und zwei Bundeswehrangehörigen. Am Vormittag sollen sich demnach zunächst Menschen über 70 Jahre und am Nachmittag Menschen im Alter von 60 bis 69 Jahren impfen lassen können, die auf der Insel Poel oder in der direkten Umgebung der Insel leben.

Bürgerschaft in Hamburg debattiert über Corona-Maßnahmen

Die Hamburgische Bürgerschaft befasst sich heute (13.30 Uhr) in einer Aktuellen Stunde auf Antrag der AfD mit der geplanten bundesweiten Corona-Notbremse. Anschließend geht es in der Sitzung auch um die jüngste Corona-Eindämmungsverordnung des rot-grünen Senats.

VIDEO: Senat führt sinkende Inzidenzwerte auf Ausgangssperre zurück (2 Min)

Corona-Live-Ticker am Mittwoch startet

Schönen guten Morgen aus der NDR.de-Redaktion in Hamburg! Auch am heutigen Mittwoch, 21. April, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen in Norddeutschland vom Dienstag: 650 in Niedersachsen, 202 in Schleswig-Holstein, 497 in Mecklenburg-Vorpommern, 227 in Hamburg und 158 im Land Bremen; bundesweit 9.609.