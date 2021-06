Stand: 23.06.2021 10:37 Uhr Corona-News-Ticker: Covid-Kranke erhalten offenbar zu oft Antibiotika

MV führt "Corona-Ampel" ein als Kriterium für neue Regeln

Mecklenburg-Vorpommern verabschiedet sich von der Sieben-Tage-Inzidenz als allein maßgebliches Kriterium für die Festlegung von Corona-Regeln in den einzelnen Regionen. Künftig will das Land bei der Bewertung der Corona-Lage auf eine "risikogewichtete Einstufung" und eine sechsstufige "Corona-Ampel" zurückgreifen, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gestern nach einer Kabinettssitzung erklärte. Alle wichtigen Infos zur "Corona-Ampel" in MV erhalten Sie hier:

Der NDR möchte Menschen, die in der Corona-Pandemie Besonderes geleistet haben, ein kleines Dankeschön schenken. Wir suchen den fürsorglichen Nachbarn, der eine Familie in häuslicher Quarantäne unterstützte, die Lehrerin, die ihre Schüler auch auf Distanz begeisterte, Pflegekräfte, Pizza-Lieferanten, Supermarkt-Angestellte - Menschen, die anderen geholfen haben, die Krise zu überstehen. Sie sollen besondere Tickets für ein Konzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters, der NDR Radiophilharmonie, des NDR Chores oder auch der NDR Bigband erhalten. Möchten Sie jemanden vorschlagen? Alle Infos unter NDR.de/coronaheldInnen.

Gefahr für Covid-Patienten: Ärzte geben offenbar zu oft Antibiotika

Antibiotika sollen gegen Krankheiten helfen, die von Bakterien ausgelöst werden - wie etwa Blutvergiftung. Trotzdem erhalten auch Patienten mit viralen Erkrankungen wie Covid-19 häufig Antibiotika. Das kann sinnvoll sein, wenn die Patienten gleichzeitig gefährliche bakterielle Infektionen haben. Experten gehen aber davon aus, dass gerade bei Covid-Patienten zu oft Antibiotika eingesetzt werden. Das kann den Kranken schaden - und die Resistenz von Bakterien gegen Antibiotika verstärken.

AUDIO: Gefahr für Covid-Patienten: Ärzte geben offenbar zu oft Antibiotika (5 Min) Gefahr für Covid-Patienten: Ärzte geben offenbar zu oft Antibiotika (5 Min)

73 neue Corona-Fälle in Niedersachsen registriert

Für Niedersachsen hat das Robert Koch-Institut (RKI) heute 73 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Gestern waren es 36, am Mittwoch vor einer Woche 112. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Landesdurchschnitt auf 4,1 Fälle je 100.000 Einwohner. Gestern lag der Wert bei 4,5 - am Mittwoch vor einer Woche bei 7,4.

RKI meldet 1.016 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 7,2

Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 1.016 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 1.455 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 7,2 an (Vortag: 8,0; Vorwoche: 13,2). Deutschlandweit wurden 51 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 137 Tote.

Schleswig-Holstein: Günther stellt nächste Schritte vor

Am 14. Juni ist die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Schleswig-Holstein in Kraft getreten. Die Verordnung ist bis zum 27. Juni gültig. Heute informiert Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), wie es danach weitergehen soll. NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab etwa 13 Uhr im Livestream.

Hamburgs Schüler starten in die Sommerferien

Für Hamburgs Schülerinnen und Schüler endet heute das von der Corona-Pandemie erheblich beeinträchtigte Schuljahr: Es gab Homeschooling, Wechselunterricht sowie Präsenzunterricht mit Masken- und Testpflicht. Auch die Abiturprüfungen liefen wegen der Corona-Pandemie unter erschwerten Bedingungen ab. Das neue Schuljahr beginnt am 5. August - und wird wohl weiter von Corona-Auflagen dominiert sein. Schulsenator Ties Rabe (SPD) hatte bereits angekündigt, dass in Klassenräumen weiter eine Masken- und Testpflicht gelten werde.

Wismar erwartet erstes Kreuzfahrtschiff

In Wismar legt nach monatelanger Corona-Zwangspause heute gegen 8 Uhr das erste Kreuzfahrtschiff in Mecklenburg-Vorpommern an. Erwartet wird die Hanseatic Inspiration der Reederei Hapag Lloyd, wie das Columbus Cruise Center Wismar mitteilte. An Bord seien 163 Passagiere. Am 1. Juli wird dann in Warnemünde mit der AIDAsol das erste Kreuzfahrtschiff dieses Jahres erwartet. Wismar ist ein kleiner Spieler unter den Kreuzfahrthäfen. Im Jahr 2019 - dem Jahr vor der Corona-Pandemie - wurden 14 Anläufe gezählt. Im selben Jahr waren es in Warnemünde 196.

Elf neue Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind elf Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Am Vortag waren es 21 Fälle, vor einer Woche 23. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 4,4 (Vortag: 4,7). Am vierten Tag in Folge wurde kein neuer Corona-Todesfall bekannt.

Impfstoff von AstraZeneca - Müssen übrige Dosen weggeworfen werden?

Dänemark hat gut 110.000 Impfdosen von AstraZeneca an Deutschland verschenkt. Erst 4.200 sind verimpft. Ende des Monats endet das Haltbarkeitsdatum des noch übrigen Vakzins. Doch das Interesse ist gering - in Husum, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern.

VIDEO: Geschenk von Dänemark: Landet AstraZeneca im Müll? (1 Min)

