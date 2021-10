Stand: 16.10.2021 07:32 Uhr Corona-News-Ticker: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz wieder über 70

Sonnabend, 16. Oktober 2021

RKI: Bundesweit 10.949 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 70,8

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 758 in Niedersachsen, 126 in Schleswig-Holstein

Einzelne Gastronomen melden weniger Gäste nach Ende von Gratis-Tests

Das Gastgewerbe in Niedersachsen bekommt das Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests bereits vereinzelt zu spüren. "Es haben schon Gastronomen signalisiert, dass sie weniger Gäste haben", sagte die Geschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Niedersachsen, Renate Mitulla. Die Gastronomen hätten berichtet, dass Gäste, die bislang mit negativem Corona-Test in die Betriebe kamen, nun fernblieben. Noch seien dies aber nur einzelne Meldungen. Ein genauer Trend lasse sich noch nicht ausmachen, sagte Mitulla. Dies sei erst in einigen Wochen möglich.

Niedersachsen meldet 758 Neuinfektionen

Für Niedersachsen hat das Robert Koch-Institut zum Ferienbeginn binnen 24 Stunden 758 Corona-Neuinfektionen registriert, 63 mehr als am Freitag. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 48,4 Fälle je 100.000 Einwohner (Freitag: 45,4). Es wurden neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung gemeldet. Am Sonnabend vor einer Woche hatte es in Niedersachsen 528 Neuinfektionen gegeben, die sieben-Tage-Inzidenz lag zu diesem Zeitpunkt bei 41,4.

RKI registriert 10.949 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 70,8

Das Infektionsgeschehen in Deutschland scheint wieder etwas Fahrt aufzunehmen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag erstmals seit dem 21. September wieder über der Marke von 70. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 70,8 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 68,7 gelegen, vor einer Woche bei 64,4 (Vormonat: 76,3). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 10.949 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5.52 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 8.854 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 75 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 65 Todesfälle gewesen. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - gab das RKI am Freitag mit 2,02 (Donnerstag 1,93) an.

Bremen setzt Corona-Warnstufe auf 0

Das Infektionsgeschehen im Bundesland Bremen ist stabil. Deshalb hat der Senat dort die Corona-Warnstufe - vorerst für sieben Tage - auf 0 gesetzt. In Innenbereichen gelten nun keine Einschränkungen mehr - mit Ausnahme von Geschäften, Bussen und Bahnen und Veranstaltungen mit mehr als 5.000 Teilnehmern. Eine NDR Reporterin hat sich im Bremer Nachtleben unter die Leute gemischt.

Schleswig-Holstein: 126 neue Corona-Fälle registriert

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gesunken. Die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag mit Datenstand von Freitagabend bei 27,1, nach 27,8 am Donnerstag. Das geht aus Zahlen der Landesmeldestelle hervor. Am Freitag vergangener Woche hatte die Inzidenz bei 27,2 gelegen. 126 neue Corona-Infektionen wurden gemeldet, 24 weniger als am Vortag. 53 Menschen wurden wegen einer Infektion im Krankenhaus behandelt, 3 weniger als am Donnerstag. Auf Intensivstationen lagen 16 Corona-Patienten (Donnerstag: 18), 9 wurden beatmet (Donnerstag: 8). Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - wurde mit 1,31 angegeben, nach 1,37 am Donnerstag. Zwei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit Sars-CoV-2.

