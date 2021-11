Stand: 18.11.2021 06:29 Uhr Corona-News-Ticker: Bund und Länder beraten über einheitliche Linie

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 18. November 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Mittwoch.

Das Wichtigste in Kürze:



Bund und Länder beraten über künftige Corona-Politik

Bundestag will neues Infektionsschutzgesetz beschließen

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 2.988 in Niedersachsen, 825 in Schleswig-Holstein - bundesweit 65.371

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Hospizverband warnt vor erneuter Isolation von Schwerstkranken

Der Deutsche Hospiz- und Palliativ-Verband (DHPV) hat vor einer erneuten Abschottung Sterbender in der Corona-Pandemie gewarnt. "Wir müssen regelmäßige Besuchsmöglichkeiten von Schwerstkranken und Sterbenden gewährleisten - egal in welcher Einrichtung, sei es zu Hause, sei es im Pflegeheim oder im Krankenhaus", sagte der Verbandsvorsitzende Winfried Hardinghaus dem Evangelischen Pressedienst. Ein würdevolles Sterben in Einsamkeit und ohne die Anteilnahme von Mitmenschen sei undenkbar. "Die Kontaktbeschränkungen und die zum Teil über einen sehr langen Zeitraum währende Vereinzelung und Isolation war gerade für Ältere und Menschen mit Behinderung eine gravierende Belastung", betonte der Berliner Internist und Palliativmediziner. Zu den besonders vulnerablen Gruppen gehörten aber auch kranke Kinder und Jugendliche.

Kinderschutzbund fordert, Erwachsene sollen sich einschränken

Der Kinderschutzbund fordert schärfere Regeln zur Bekämpfung der Pandemie. Zudem ruft er Erwachsene auf, sich einzuschränken, damit Schulen und Kitas geöffnet bleiben könnten. "Es kann nicht sein, dass die Erwachsenen sich hemmungslos vergnügen, indem sie in geschlossenen Räumen Karneval feiern und im Fußballstadion oder auf dem Weihnachtsmarkt dicht gedrängt stehen, während die Schließung von Schulen und Kitas drohen", sagt der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Politik müsse hier einen Riegel vorschieben, damit nicht wieder die Kinder und Jugendlichen den Preis zahlen. Die Gesellschaft müsse endlich anerkennen, welches Opfer die Kinder und Jugendlichen in der Pandemie gebracht hätten, um die Älteren zu schützen.

Grüne in Schleswig-Holstein für Corona-Impfungen in Apotheken

Nach Ansicht der Grünen in Schleswig-Holstein sollte auch in Apotheken gegen Corona geimpft werden. "Wir müssen im Wettlauf gegen das Coronavirus schneller beim Impfen werden und dafür brauchen wir die Apotheken als zusätzliche Impfstellen", sagte der Landesvorsitzende Steffen Regis der Deutschen Presse-Agentur. Das solle sowohl für die Grundimmunisierung als auch für die Booster-Impfungen gelten. "Die Hürden für eine Impfung würden so deutlich gesenkt, da die Apotheken für viele Menschen ohnehin Anlaufstellen bei Gesundheitsfragen sind und sie leicht zu erreichen sind", sagte Regis. "Sie sind bereits Teil der Impfstoff-Logistikketten und andere europäische Länder machen gute Erfahrungen damit, Corona-Impfungen in Apotheken anzubieten."

Verband: Keine strengeren Besuchsregeln in Hamburger Kliniken

Trotz steigender Corona-Zahlen in Hamburg sollen die Besuchsmöglichkeiten in den Krankenhäusern der Stadt vorerst nicht weiter eingeschränkt werden. Aktuell gilt: Ein Patient darf pro Tag nur einen Besucher empfangen - und das für maximal eine Stunde. Eine Verschärfung dieser Regelung sei aktuell nicht geplant, teilte die Hamburgische Krankenhausgesellschaft (HKG) mit. Zudem gilt laut HKG die 3G-Regel. Das heißt, dass Besucher geimpft, von einer Covid-Erkrankung genesen oder negativ auf das Virus getestet sein müssen. In einigen Fällen können die Kliniken auch von geimpften und genesenen Besuchern einen Test verlangen. Dies gelte etwa, wenn sie besonders schutzbedürftige Patienten besuchen.

2.988 Neuinfektionen in Niedersachsen bestätigt

Die Behörden haben in Niedersachsen 2.988 neue Corona-Fälle registriert - ein neuer Höchststand (Vortag: 2.436; Vorwoche: 1.968). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen steigt damit auf 147,9 (Vortag: 139,2; Vorwoche: 105,5). Zwölf weitere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Bund und Länder beraten über künftige Corona-Politik

Heute will Noch-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) angesichts weiter stark steigender Infektionszahlen über eine einheitliche Linie in der Corona-Politik beraten. Nordrhein-Westfalens Regierungschef Wüst als amtierender MPK-Vorsitzender sagte, die Abstimmung über Zugangsbeschränkungen für Nichtgeimpfte werde gebraucht, "weil wir in der Ausgestaltung möglichst einig sein sollten". Viele unterschiedliche Details in den Ländern führten nur wieder zu Verunsicherung. Der Deutsche Städtetag forderte eine bundesweite 2G-Regelung in Freizeit und Kultur.

Gestern hatte Merkel die Abkehr der Ampel-Parteien von der epidemischen Notlage mit Blick auf die aktuelle Corona-Lage scharf kritisiert. "Auch wenn es rechtlich keine Mehrheit mehr für die Verlängerung der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite mehr gibt, kann es für mich keinen Zweifel geben, dass wir uns mitten in einer solchen Notlage befinden", sagte Merkel.

Bundestag will neues Infektionsschutzgesetz beschließen

Der Bundestag berät heute über das neue Infektionsschutzgesetz. Es sieht unter anderem die 3G-Regel am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln vor. Zudem erhalten die Länder die Möglichkeit, bestimmte Maßnahmen wie Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen aufrechtzuerhalten. Ohne Gesetzesänderung wäre dies nach dem Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite am 25. November nicht mehr möglich. Der Gesetzentwurf soll heute im Bundestagsplenum verabschiedet werden, am Freitag soll ihn dann der Bundesrat billigen. Die unionsgeführten Bundesländer fordern jedoch von den Ampel-Parteien Nachbesserungen und halten den jetzigen Entwurf im Bundesrat für "nicht zustimmungsfähig".

RKI registriert 65.371 Neuinfektionen - Inzidenz bei 336,9

Die Zahl der Neuinfektionen ist erneut stark angestiegen und hat erstmals in der Corona-Pandemie den Wert von 60.000 überschritten. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages den Höchstwert von 65.371 Corona-Neuinfektionen. Vor exakt einer Woche waren erstmals mehr 50.000 Neuinfektionen pro Tag gezählt worden. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen schwankt innerhalb des Wochenverlaufes stark. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen gab das RKI mit 336,9 an - ebenfalls ein Höchststand. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 319,5 gelegen, vor einer Woche bei 249,1 (Vormonat: 74,4). Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 264 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 235 Todesfälle.

SH meldet 825 Neuinfektionen - erneuter Höchstwert

Die Corona-Zahlen in Schleswig-Holstein haben einen neuen Höchststand erreicht. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle von gestern Abend hervorgeht, wurden 825 neue Fälle gemeldet (Vortag: 662; Vorwoche: 588). Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen stieg auf 116,1 (Vortag: 107,1, Vorwoche: 89,4). Bisher war die Sieben-Tage-Inzidenz am 23. Dezember 2020 mit 108,9 am höchsten - bei damals 665 neuen Fällen. Am höchsten ist sie aktuell weiterhin im Kreis Neumünster, wo sie binnen Tagesfrist von 187,7 auf 247,8 stieg, gefolgt vom Kreis Herzogtum Lauenburg (167,7) und Lübeck (154,7). Vergleichsweise am besten steht Nordfriesland mit einem Wert von 70,0 da.

Günther: "Wir haben immer sehr, sehr frühzeitig gehandelt"

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat gestern erklärt, wie die Landesregierung angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen mit der Lage umgehen will. Er sagte, er wolle vermeiden, dass das Land in eine ähnliche Situation komme wie andere Bundesländer. Er nannte dabei Sachsen, das eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 700 hat. "Wir haben immer sehr, sehr frühzeitig gehandelt, vielleicht auch frühzeitiger als andere, und das ist der Grund, warum wir heute in dieser Lage sind. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass die Lage in Schleswig-Holstein so bleibt." Günther kündigte an, dass das Land zur Eindämmung der Corona-Pandemie künftig verstärkt auf die 2G-Regel im Innenbereich setzt.

VIDEO: Steigende Corona-Zahlen: Schleswig-Holstein setzt auf 2G (5 Min)

Startschuss für mehrere Hamburger Weihnachtsmärkte

In Hamburg beginnen heute mehrere Weihnachtsmärkte. Darunter sind nach Angaben der Wirtschaftsbehörde die Weihnachtsmärkte "Weißer Zauber" am Jungfernstieg und der Markt rund um den Gerhart-Hauptmann-Platz. Am Jungfernstieg locken bunte Märchenschiffe am Alsteranleger, ein fast 100 Jahre altes Riesenrad und Tausende kleine Glühlampen. Zudem beginnen die Weihnachtsmärkte in der Spitalerstraße und auf der Fleetinsel. Am Montag folgen dann unter anderem die Weihnachtsmärkte vor dem Rathaus, an der St.-Petri-Kirche sowie der schwul-lesbische Weihnachtsmarkt "Winter Pride" in St. Georg. Unter Einhaltung von Maskenpflicht und Abstandsregeln sind die Märkte in diesem Jahr theoretisch frei zugänglich. Viele Betreiber lassen ihre Weihnachtsmärkte aber generell unter 2G-Bedingungen stattfinden und kontrollieren die Regeln am Eingang.

Corona-Live-Ticker am Donnerstag startet

Guten Morgen! NDR.de hält Sie auch heute - am Donnerstag, 18. November - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die gestrigen Ereignisse können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.