Corona-News-Ticker: Brysch fordert Neuregelung der Maßnahmen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 8. März 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Stiftung Patientenschutz mahnt schnelle Einigung bei Infektionsschutzgesetz an

Deutschland hat 46 Schutzmasken pro Einwohner importiert

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 12.960 in Niedersachsen , 6.770 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 156.799 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 1.293,6

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz drängt auf eine schnelle Einigung beim geplanten Infektionsschutzgesetz. Regelungen für Corona-Maßnahmen nach dem 19. März seien dringend nötig, damit das Infektionsgeschehen nicht "ungebremst an Fahrt aufnehmen" könne. "Dafür braucht es eine Kanzler-Mehrheit im Parlament. Die fehlt aktuell." Das sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).

Ab dem 20. März sollen alle tiefergreifenden Schutzmaßnahmen einschließlich der Homeoffice-Pflicht auslaufen, wenn die Lage des Gesundheitssystems dies zulässt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) arbeitet derzeit an einem Gesetz, das einen Corona-Basis-Schutz auch danach möglich machen soll. Dabei geht es unter anderem um Maskenpflicht und Abstandsgebote. Zudem soll es die Möglichkeit für zusätzliche Maßnahmen in Corona-Hotspots geben. Der Gesetzentwurf soll am Mittwoch oder kurz danach im Kabinett beraten werden. Die Neuregelung muss in der kommenden Woche Bundestag und Bundesrat passieren, um noch rechtzeitig am 20. März in Kraft treten zu können.

Gesundheitsamt überprüft Hygiene-Konzept in Göttinger Geburtshaus

Das Göttinger Gesundheitsamt hat angekündigt, das Hygiene-Konzept des Geburtshauses überprüfen zu wollen. Mehrere Frauen hatten dem NDR berichtet, dass im Geburtshaus keine Masken getragen und geimpfte Schwangere abgelehnt würden. Das Geburtshaus hatte sich nicht zu den Vorwürfen äußern wollen.

Das Impftempo in Deutschland sinkt weiter

In Deutschland werden immer weniger Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht. Gestern wurden rund 57.000 Impfdosen verabreicht, aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Am Montag vor einer Woche waren es noch rund 73.000, vor zwei Wochen 108.000 und vor drei Wochen 117.000.

Britische Studie: Covid-19 kann Hirnschäden verursachen

Eine Studie der Universität Oxford sieht es als erwiesen an, dass eine Corona-Erkrankung auch zu Hirnschäden führen kann. Covid-19 könne das Gehirn schrumpfen lassen und die graue Substanz in den Regionen verringern, die Emotionen und Gedächtnis steuern. Zudem könne das Virus Bereiche schädigen, die den Geruchssinn kontrollieren. Auch Menschen ohne schwere Erkrankung hätten eine verschlechterte Hirnfunktionen, in den Bereichen, die für Konzentration und Organisation zuständig sind. Ob diese Schäden dauerhaft sind, müsse noch erforscht werden. In der Studie, die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, wurden die Gehirnveränderungen von 785 Probanden im Alter von 51 bis 81 Jahren untersucht. Deren Gehirne wurden zweimal gescannt. 401 der untersuchten Personen waren zwischen den beiden Scans an Covid erkrankt. Zur Studienzeit war die Alpha-Variante in Großbritannien dominant.

46 Schutzmasken pro Einwohner importiert

In der Corona-Pandemie hat Deutschland Milliarden Schutzmasken vor allem aus China eingekauft. 3,8 Milliarden Stück, etwa FFP2-Masken, im Gesamtwert von 841,3 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr nach Deutschland eingeführt, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das waren nach Berechnungen der Wiesbadener Behörde 46 Masken pro Einwohner. Kosten je Maske beim Import im Schnitt: 22 Cent.

Aus China stammten fast 85 Prozent dieser Einfuhren: 3,2 Milliarden Masken im Wert von 691 Millionen Euro orderte Deutschland von dort. Zweitwichtigster Maskenlieferant war das Vereinigte Königreich mit 173 Millionen Masken im Wert von 56 Millionen Euro, danach folgte die Türkei mit 159 Millionen Masken für 24 Millionen Euro. Zugleich gingen 669 Millionen Schutzmasken aus deutscher Produktion im Gesamtwert von 285 Millionen Euro ins Ausland, vor allem nach Österreich und Polen.

Pressekonferenz zu Corona-Lage in Niedersachsen

Der Corona-Krisenstab der Landesregierung in Niedersachsen informiert heute über die weitere Vorgehensweise im Kampf gegen das Coronavirus. NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab 13 Uhr live.

Niedersachsen meldet steigende Inzidenz

Auch in Niedersachsen ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter gestiegen: Nach 1.192,2 gestern wird der Wert heute vom Robert Koch-Institut mit 1.213,5 angegeben (Vorwoche: 1.137,8). Die Zahl der laborbestätigten neuen Corona-Fälle beträgt 12.960 (Vortag: 5.035 / Vorwoche: 10.205). Es wurden zudem 29 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen bestätigt. Die Gesamtzahl in Niedersachsen stieg auf 7.614.

Sieben-Tage-Inzidenz in SH steigt auf über 1.000

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Erkrankungen in Schleswig-Holstein ist binnen 24 Stunden über den Wert 1.000 geklettert: Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in sieben Tagen lag bei 1.006,5, wie aus den Daten der Landesmeldestelle Kiel hervorgeht. Am Vortag hatte der Wert bei 954,2 gelegen, eine Woche zuvor bei 876,9. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen stieg auf 6.770 - eine Woche zuvor waren es 4.920. In Flensburg lag die Sieben-Tage-Inzidenz sogar bei 2.041,5.

RKI registriert 156.799 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 1.293,6

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat den sechsten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gibt den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 1.293,6 an. Am Vortag hatte der Wert bei 1.259,2 gelegen, vor einer Woche bei 1.213,0 (Vormonat: 1.441,0 ). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 156.799 Corona-Neuinfektionen. Gestern waren es 78.428 Ansteckungen, am vergangenen Dienstag 122.111. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 324 Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die Seit Beginn der Pandemie bundesweit an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 124.450.

Ein neuer Corona-Live-Ticker startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Morgen. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Dienstag, 8. März 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Montag nachlesen.