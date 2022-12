Stand: 15.12.2022 13:04 Uhr Corona-News-Ticker: Bremen will Maskenpflicht im März abschaffen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 15. Dezember 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Land Bremen will im Frühjahr Maskenpflicht im ÖPNV abschaffen

WHO hofft auf Abflauen von Coronavirus und Affenpocken bis Ende 2023

Umfrage: Schüler haben weiterhin Lern-Rückstände

Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 455,9 in Niedersachsen, 310,8 in Schleswig-Holstein, 196,9 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 239,6

Land Bremen will im Frühjahr Maskenpflicht im ÖPNV abschaffen

Das Land Bremen will zum 1. März 2023 die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) abschaffen. Darauf haben sich die zuständigen Behörden - das Gesundheits- und das Verkehrsressort - nach Informationen von buten un binnen geeinigt. "Wir erleben seit Monaten volle Fußballstadien, Konzerte und Veranstaltungen ohne Maskenpflicht“, sagte heute Bremens Mobilitätssenatorin Maike Schaefer (Grüne). "Daher gibt es aus unserer Sicht keinen Grund mehr, nach dem Winter an der Maskenpflicht festzuhalten, solange es die Pandemie-Lage zulässt." Um einheitliche Beförderungsbedingungen über die Ländergrenzen hinweg im Frühjahr herzustellen, "befindet sich Bremen dabei in sehr enger Abstimmung mit Niedersachsen". Bis zum 1. März 2023 solle die Maskenpflicht aber aufrecht erhalten bleiben, ergänzte Schaefer. Bremens Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) sagte, auch sie gehe davon aus, dass nach dem Winter die verbliebenen Corona-Schutzmaßnahmen stückweise aufgehoben werden könnten.

Sachsen-Anhalt und Bayern haben die Maskenpflicht im ÖPNV bereits abgeschafft. In Schleswig-Holstein soll die Maskenpflicht Ende des Jahres fallen. Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern wollen vorerst an der Maskenpflicht festhalten.

Umfrage: Schüler haben weiterhin Lern-Rückstände

Viele Kinder und Jugendliche sehen sich nach eigener Einschätzung durch die Schulausfälle in der Corona-Pandemie weiterhin im Lern-Rückstand - allerdings weniger als noch vor einem Jahr. In einer repräsentativen Befragung von mehr als 1.000 Schülerinnen und Schülern durch das Allensbach-Institut im Auftrag der Deutschen Telekom Stiftung sagten 12 Prozent (Vorjahr 27 Prozent), sie glaubten, deutlich im Rückstand zu sein. 47 Prozent gaben an, etwas im Rückstand zu sein (Vorjahr 52 Prozent). Nur noch 17 Prozent (Vorjahr 38 Prozent) gaben allerdings an, sich wegen der Lern-Rückstände Sorgen zu machen. Die meisten Schulen haben der Umfrage zufolge Unterstützungs-Angebote gemacht, um versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen.

Fußball-Profis helfen bei Maskenpflicht in Zügen

Nachdem einige Bundesliga-Profis des VfL Wolfsburg bei einer Auswärtsfahrt per Bahn die Maskenpflicht ignoriert haben, werden die Spieler der Niedersachsen zur "Buße" Zugbegleiter der deutschen Bahn einen Tag lang bei deren Aufgaben unterstützen. "Wir werden nun sehen, wie nervig es sicherlich auch ist, immer wieder zu betonen, dass die Masken aufgesetzt werden müssen", sagte Mannschaftskapitän Maximilian Arnold. Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke, der das Verhalten der VfL-Profis bei der Anreise zum Auswärtsspiel nach Leverkusen unmissverständlich kritisiert hatte, begrüßt die Idee des Mannschaftsrats.

Weitere Informationen Fehlende Masken: Wolfsburg-Profis werden Zugbegleitern helfen Ende Oktober hatten einige Profis des Fußball-Bundesligisten die Maskenpflicht in der Deutschen Bahn ignoriert. mehr

Drastische Auswirkungen von Pandemie auf Kultur-Einrichtungen

Im ersten Jahr der Corona-Pandemie haben Kultur-Einrichtungen in Deutschland durch Pandemie-bedingte Schließungen und restriktive Zugangsregeln dramatische Einbußen erlebt. Dies belegen Daten, die das Statistische Bundesamt heute vorgestellt hat. Demnach verzeichneten Kinos im Jahr 2020 mehr als zwei Drittel weniger Besucher als im Vorjahr. Insgesamt 38,1 Millionen Kinobesuche konnten gezählt werden. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000. Museen hatten 63 Prozent weniger Besuche als 2019: Mit 41,5 Millionen Besuchern ist auch das ein Negativ-Rekord. Immerhin: Für die Kinos gab es 2021 eine leichte Erholung. Die Kino-Betreiber zählten vier Millionen mehr Besuche als 2020. Entsprechende Zahlen für Museen liegen noch nicht vor.

China: Deutsche Firmen erwarten nach Corona-Kurswechsel bessere Geschäfte

Die deutschen Unternehmen in China setzen nach der plötzlichen Abkehr von der Null-Covid-Strategie auf ein besseres Jahr 2023. Der Kurswechsel werde zu mehr Planbarkeit führen und das Vertrauen von Unternehmen sowie Investoren wieder stärken, sagte Clas Neumann, Vorsitzender der Deutschen Handelskammer in China. Nach einem enttäuschenden Jahr 2022 sei dies ein Wendepunkt. "Die deutschen Unternehmen werden ihre Geschäftstätigkeit rasch an die neuen Bedingungen anpassen, um die zu erwartende Covid-Infektionswelle zu bewältigen. Danach werden sie optimistischer in das kommende Jahr blicken", so Neumann.

WHO hofft auf Abflauen von Pandemie bis Ende 2023

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hofft auf ein Abflauen der Verbreitung des Coronavirus innerhalb des kommenden Jahres. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte, dann könnte bis Ende 2023 der von seiner Organisation für das Virus ausgerufene weltweite Gesundheitsnotstand für beendet erklärt werden. Alle Länder müssten aber weiter wachsam bleiben. "Dieses Virus wird nicht verschwinden", warnte Tedros. In der vergangenen Woche seien weltweit knapp 10.000 Menschen an Covid-19 gestorben. "Das sind immer noch 10.000 zu viel", sagte der WHO-Chef. Aber es seien auch deutlich weniger Todesfälle als im Vergleich zur Situation vor einem Jahr. "Wir hoffen, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt im kommenden Jahr sagen können, dass Covid-19 kein weltweiter Gesundheitsnotstand mehr ist", sagte Tedros.

Union will Isolationspflicht für Gesundheitspersonal aufheben

Die Isolationspflicht für medizinisches Personal mit positivem Corona-Test sollte aus Sicht von CDU und CSU im Bundestag bundesweit wegfallen. "Es ist nicht erklärbar, warum symptomfreie, aber Corona-positive Pfleger und Ärzte bis zu 14 Tage zu Hause bleiben müssen, während Grippekranke theoretisch arbeiten könnten", sagte Unionsfraktionsvize Sepp Müller (CDU) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Es gehe auch um die angespannte Lage in den Kliniken, sagte er. "Um eine weitere Überlastung der Krankenhäuser entgegenzutreten, braucht es eine bundesweite Aufhebung der Isolationspflicht für medizinisches Personal." Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) müsse handeln. Mehrere Bundesländer hatten zuletzt die Isolationspflicht für Corona-Infizierte unter der allgemeinen Bevölkerung aufgehoben.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 455,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Niedersachsen beträgt nach Angaben des RKI aktuell 455,9 (Vortag: 444,4 / Vorwoche: 423,6). Insgesamt wurden aus dem Bundesland 8.246 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 8.818 / Vorwoche: 8.078).

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg beträgt 196,9

In Hamburg wurden laut RKI 802 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 836 / Vorwoche: 902). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt den Angaben zufolge aktuell bei 196,9 (Vortag: 204,5 / Vorwoche: 198,3).

RKI: Bundesweite Inzidenz steigt leicht auf 239,6

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 239,6 angegeben. Gestern hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 231,2 gelegen (Vorwoche: 214,2, Vormonat: 199,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 44.875 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 48.327 / Vorwoche: 40.256) innerhalb eines Tages.

Schleswig-Holstein: Inzidenz steigt auf 310,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Schleswig-Holstein liegt derzeit bei 310,8 (Vortag: 308,5 / Vorwoche: 261,4), wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Innerhalb eines Tages wurden 1.719 neue Corona-Infektionen erfasst (Vortag: 2.244 / Vorwoche: 1.669).

Corona-Liveticker am Donnerstag startet

Einen guten Morgen wünscht die NDR.de-Redaktion! Auch heute - am Donnerstag, 15. Dezember 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren.

