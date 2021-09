Stand: 15.09.2021 05:55 Uhr Corona-News-Ticker: Ab heute neue Kriterien für Lage-Bewertung

Neue Corona-Kriterien in Kraft - Impfstatus-Abfrage in mehr Jobs erlaubt

Coronavirus-Update : Virologin Ciesek sieht Dänemark als Vorbild

Neue Corona-Kriterien und Impfstatus-Auskunft treten in Kraft

Zur Bewältigung der Corona-Pandemie können von heute an weitere Maßnahmen eingesetzt werden. Von Bundestag und Bundesrat beschlossene Neuregelungen zu den Bewertungskriterien der Pandemie-Lage und zu Auskünften zum Impfstatus von Beschäftigten sind gestern im Bundesgesetzblatt verkündet worden und treten damit jetzt in Kraft.

Wesentliche Messlatte zur Lage-Einschätzung soll demnach zukünftig die Zahl der Covid-19-Patienten in den Kliniken, die sogenannte Hospitalisierung, sein. Diese soll die bisherige Orientierung an den Infektionszahlen ablösen, die angesichts der Impfungen nicht mehr als so aussagekräftig gelten. Zudem sollen Beschäftigte in Kitas, Schulen und Pflegeheimen für die Zeit der Pandemie vom Arbeitgeber gefragt werden dürfen, ob sie geimpft sind.

199 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein wurden 199 neue Corona-Fälle registriert. Am Vortag waren es 146 und am Mittwoch vor einer Woche 255 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt damit nun bei 40,5 (Vortag: 42,3 / Vorwoche: 49,1). Der Wert ist den achten Tag in Folge gesunken. Aktuell werden in den Krankenhäusern im Land 70 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden - das ist einer weniger als am Vortag. 20 Covid-Patienten befinden sich in Intensivtherapie (-1), 15 müssen beatmet werden (+1).

Coronavirus-Update: Impfbereitschaft brachte Dänemark den Durchbruch

Dänemark feiert das Ende der Pandemie, Deutschland sei aber noch nicht soweit, sagt Virologin Sandra Ciesek im NDR Info Podcast Coronavirus-Update. Impfquote und Impfbereitschaft seien noch zu niedrig. "Mit einer Impfquote von 96 Prozent bei der Gruppe der über 50-Jährigen haben die Dänen eine sehr gute Ausgangslage. Ich denke schon, dass das für Dänemark der Übergang in einen endemischen Status ist. Wenn keine neuen Überraschungen mit neuen Varianten kommen, kann das sehr gut klappen."

NDR.de Live-Ticker am Mittwoch startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Wir halten Sie auch heute, am Mittwoch, 15. September, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden.