Niederländer planen Marsch mit 40.000 Fans in Hamburg

Der "Fan Walk" findet nach Angaben der Hamburger Polizei ab 10.30 Uhr statt und soll am Millerntorplatz in der Nähe des Stadions des FC St. Pauli beginnen. Danach wollen die Oranje-Fans über den Holstenwall, den Sievekingplatz und die Glacischaussee bis zurück zum Millerntorplatz laufen. Von dort wird sich anschließend ein Teil der Fans mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Richtung Volksparkstadion bewegen. Rund um den Fanmarsch müsse mit "erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen" gerechnet werden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Niederlande treffen am Sonntag um 15 Uhr in Hamburg zum EM-Auftakt in Gruppe D auf Polen. Rund 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden erwartet.

AUDIO: Fußball-EM in Hamburg: Keine Parkplätze am Volksparkstadion (1 Min) Fußball-EM in Hamburg: Keine Parkplätze am Volksparkstadion (1 Min)

Keine Parkplätze am Volksparkstadion

Wer ein Ticket hat, kann und sollte das auf jeden Fall als Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Rund ums Hamburger Volksparkstadion gibt es keine öffentlichen Parkplätze. An allen fünf Spieltagen gilt ab 0 Uhr auch ein Halteverbot in den umliegenden Straßen. Für Anwohnerinnen und Anwohner gilt das natürlich nicht. Auch Straßensperrungen werden eingerichtet. Dafür gelten die Eintrittskarten auch als Fahrkarte im Hamburger Verkehrsverbund (HVV). An den Spieltagen fahren mehr Bahnen und von Othmarschen aus auch ein Shuttle-Bus zum Stadion. Wer von außerhalb kommt, erhält mit dem Ticket Rabatt auf Zugtickets der Deutschen Bahn. Wer doch mit dem Auto kommt, kann auf einen von 8.000 Park-and-Ride Stellplätzen hoffen.

Fanfest auf dem Heiligengeistfeld

Auch wer die Spiele beim Fanfest auf dem Hamburger Heiligengeistfeld guckt, sollte statt Auto lieber Bus und Bahn fahren. Und genügend Zeit einplanen: Denn wenn Zehntausende Fußball-Fans in der Stadt sind, werden die Bahnen sicher nicht leerer sein als sonst.