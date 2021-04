Stand: 07.04.2021 11:42 Uhr Corona-News-Ticker: 4,6 Millionen Deutsche vollständig geimpft

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 7. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog von Dienstag.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Niedersachsen meldet 800 Neuinfektionen

Das niedersächsische Landesgesundheitsamt hat 800 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Zudem wurden innerhalb eines Tages 37 weitere Todesfälle gemeldet (gesamt: 4.950 Tote). Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt im Landesdurchschnitt und liegt aktuell bei 88,9 Fällen je 100.000 Einwohner (am Tag zuvor lag sie bei 97,5). Allerdings ist der Rückgang der Fallzahlen und 7-Tage-Inzidenzen ist darauf zurückzuführen, dass während der Osterfeiertage weniger Fälle gemeldet wurden.

4,6 Millionen Deutsche vollständig geimpft

In Deutschland sind nach Angaben der Bundesregierung jetzt etwa 4,6 Millionen Menschen vollständig geimpft. Das sind 5,6 Prozent der Gesamtbevölkerung. In Norddeutschland ist die Quote mit 5,2 Prozent (788.314 Personen) etwas geringer. Vor allem in Schleswig-Holstein haben bisher deutlich weniger Menschen die zweite Impfung erhalten. Eine erste Impfdosis haben bisher 1.972.307 Personen in den Nord-Bundesländern bekommen. Das entspricht einer Impfquote von 13,1 Prozent.

Spontane Impfungen mit AstraZeneca in Göttingen möglich

In Göttingen kann ab heute spontan mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft werden. Voraussetzung: Man ist über 60 Jahre alt. Durch die Umstellung in der Impfstategie sind nun bis zu zehn Impfdosen täglich übrig. Die Impfung soll täglich zwischen 19 und 21 Uhr im städtischen Impfzentrum Siekhöhe stattfinden.

Corona als Auslöser: Gerichtssäle werden digitaler

Gerichtsverhandlungen per Video haben in Niedersachsen während der Corona-Pandemie deutlich zugenommen. Im Januar und Februar fanden beispielsweise an den Oberlandesgerichten Celle (75 Prozent), Oldenburg (58 Prozent) und Braunschweig (34 Prozent) schon viele Termine auf diese Weise statt. Die niedersächsische Justiz soll daher noch digitaler werden. Im ersten Halbjahr 2021 werden 128 Sitzungssäle so ausgestattet, dass sie für Verhandlungen per Video geeignet sind. Die Kosten dafür liegen bei 3,6 Millionen Euro, wie das Justizministerium in Hannover mitteilte. Insgesamt gebe es fast 600 Sitzungssäle im Land.

Politologe Faas: Der Faktor "Vertrauen" ist entscheidend

Wer tritt die Nachfolge von Angela Merkel an? Und was bedeutet das für die aktuelle Corona-Politik? Der Fokus der Debatte habe sich etwas verschoben, sagt der Politikwissenschaftler Thorsten Faas im Interview bei NDR Info. Noch komplexer könne die Diskussion eigentlich nicht mehr werden, denn die Pandemie stelle Deutschland seit einem Jahr vor riesige Herausforderungen.

Hamburg: Arbeitgeber können Corona-Tests bescheinigen

In Hamburg sollen künftig auch Arbeitgeber Bescheinigungen über Corona-Tests ausstellen können. Zwei Corona-Schnelltests pro Woche sollen alle Firmen ihren Mitarbeitenden zur Verfügung stellen, die noch in den Betrieben arbeiten - also nicht im Homeoffice sind. Es muss aber offizielle Test-Beauftragte geben, die entweder die Tests durchführen oder diese beaufsichtigen. Mit diesen Bescheinigungen könnten zum Beispiel Kino- und Friseurbesuche oder Shopping möglich sein. Mecklenburg-Vorpommern verfährt bereits so, auch um die Testzentren zu entlasten.

Hamburger Friseure wollen Selbsttests unter Aufsicht anbieten

Hamburgs Friseure wollen ihren Kunden künftig die Möglichkeit geben, sich in den Salons auch selbst unter Aufsicht auf Corona zu testen. Die Selbsttests seien für Kunden und Friseure eine unkomplizierte Möglichkeit, sagte Innungsobermeister Birger Kentzler der Deutschen Presse-Agentur. Seit Dienstag darf in den Salons nur noch bedient werden, wer einen negativen Test vorweisen kann. Am ersten Tag mit den neuen Regeln habe es "einen Haufen Absagen gegeben", sagte Kentzler. "Die Leute rufen uns an und sind verunsichert, weil sie nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Gerade die älteren Semester, die auch schon zwei Mal geimpft sind, äußern Unverständnis." Neben den Schnelltests, die in Testzentren oder Apotheken gemacht werden können, könnten auch Selbsttests akzeptiert werden, die unter Aufsicht von geschulten und zertifizierten Mitarbeitern der Salons gemacht würden, sagte Kentzler. "Die beäugen dann, ob alles richtig gemacht wird." Entsprechende Schulungen würden von Organisationen wie den Johannitern oder Ärzten angeboten.

Ludwigslust-Parchim: Unterricht fällt bis zum Wochenende aus

Wegen der angespannten Corona-Situation fällt Im Landkreis Ludwigslust-Parchim der reguläre Schulunterricht mindestens bis zum Wochenende aus. Weil die Corona-Inzidenz tagelang über 150 gelegen hat, fällt der reguläre Schulunterricht im Landkreis Ludwigslust-Parchim am Donnerstag und Freitag aus. Ob der Unterricht am kommenden Montag wieder beginnt, wird die Landkreisverwaltung am Freitag entscheiden

9.677 Neuinfektionen bundesweit

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9.677 Corona-Neuinfektionen gemeldet. 298 weitere Todesfälle wurden registriert. Am Mittwoch vor einer Woche waren 17.051 Neuinfektionen verzeichnet worden. Nach RKI-Annahmen werden derzeit aufgrund von Urlaub und geschlossenen Praxen allerdings noch etwas weniger Tests als vor den Ferien durchgeführt. Das RKI geht davon aus, dass die Testhäufigkeit erst nach den Osterferien, also in den meisten Bundesländern nach dem kommenden Wochenende, wieder auf einem mit den Vorwochen vergleichbaren Niveau liegt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bundesweit bei 110,1, gestern war es 123,0.

Erste Impfungen in Hamburger Hausarztpraxen

Nach der Auslieferung des Corona-Impfstoffs an Hausärzte sollen heute unter anderem in Hamburg die ersten Patienten in den Praxen geimpft werden. Von den 940.000 Impfdosen, die Bund und Länder erwarteten, sollten schätzungsweise 20.000 auf die Hansestadt entfallen, sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVHH), Walter Plassmann. Wie viele der 1.200 Hamburger Hausarztpraxen sich an der Aktion beteiligen, könne niemand sagen. Zunächst werde nur der Biontech-Impfstoff eingesetzt. Auch in Niedersachsen und Schleswig-Holstein läuft die Impfkampagne in den Hausarztpraxen an. In Mecklenburg-Vorpommern werden die Hausärzte in dieser Woche ebenfalls in die Impfstrategie einbezogen.

Kritik aus dem Norden an Laschets "Brücken-Lockdown"

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) stößt mit seinen Forderungen nach einem "Brücken-Lockdown" und dem Vorziehen der Bund-Länder-Konferenz auf Kritik. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) etwa sieht noch viele offene Fragen.

237 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Behörden haben in Schleswig-Holstein 237 neue Corona-Fälle gemeldet. Das sind 66 mehr als am Vortag, aber 123 weniger als in der Vorwoche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt demnach bei 62,3. Nach wie vor könnten die Zahlen allerdings wegen der Osterfeiertage wenig belastbar sein. 204 Menschen sind aktuell im nördlichsten Bundesland im Krankenhaus, davon 50 auf Intensivstationen, 30 müssen beatmet werden. Die Zahl der an oder mit Corona gestorbenen Menschen stieg um vier Fälle.

"Meldeverzug" über Ostern: Steigen Werte jetzt stark an?

Nach Ostern melden viele Bundesländer sinkende Sieben-Tages-Inzidenzwerte bei den Labor-bestätigten Neuinfektionen mit SARS-CoV2. Doch diese "Osterruhe" ist trügerisch. Denn längst nicht alle Landkreise haben über das Osterwochenende Zahlen an das Robert Koch-Institut in Berlin gemeldet. Von den 71 Landkreisen in Norddeutschland haben beispielsweise am Ostersonnabend und Ostersonntag jeweils zwölf Kreise keine neuen Fälle nach Berlin gemeldet. Am Ostermontag waren es schon 32 Landkreise in Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Bis sich die gemeldeten Inzidenz-Werte mit denen von vor Ostern vergleichen lassen können, wird es einige Zeit dauern - bis Mitte April. Möglicherweise lassen sich nach den Feiertagen auch wieder mehr Menschen testen. Der gesunkenen Inzidenz könnten also in den nächsten Tagen stark steigende Werte folgen.

Gesundheitsminister beraten in AstraZeneca-Debatte über Zweitimpfung

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will heute mit seinen Kollegen aus den Ländern über eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zu Zweitimpfungen beraten. Die Stiko hatte vergangene Woche empfohlen, dass Menschen unter 60 Jahren, die bereits eine erste Corona-Impfung mit dem Präparat von AstraZeneca erhalten haben, bei der zweiten Impfung auf einen anderen Impfstoff umsteigen sollen. Grund sind eine Reihe von Verdachtsfällen auf eine Hirnvenen-Thrombose. Experten vermuten, dass das sehr geringe Risiko jüngere Menschen betrifft. Bund und Länder hatten deshalb vor einer Woche beschlossen, das AstraZeneca-Mittel in der Regel nur noch Menschen über 60 verabreichen zu lassen. Allerdings haben laut Spahn bereits 2,2 Millionen Bürger unter 60 eine erste Impfung mit AstraZeneca erhalten. Die Stiko empfiehlt, dass sie nun nach zwölf Wochen eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff (BioNTech/Pfizer oder Moderna) bekommen.

Corona-Live-Ticker am Mittwoch startet

Guten Morgen! Auch am heutigen Mittwoch, 7. April, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Bestätigte Neuinfektionen im Norden am Dienstag: 304 in Hamburg, 287 in Niedersachsen, 171 in Schleswig-Holstein, 170 in Mecklenburg-Vorpommern und 38 im Bundesland Bremen; 6.885 bundesweit