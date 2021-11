Stand: 17.11.2021 11:49 Uhr Corona-Ticker: 2G und Schul-Maskenpflicht in Schleswig-Holstein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 17. November 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Schleswig-Holstein setzt auf 2G und Schul-Maskenpflicht

Stiko-Chef: Booster-Empfehlung ab 18 geplant

Neuer Höchstwert bei bundesweiten Neuinfektionen an einem Tag: 52.826

2G-Regel gilt nun auch in Braunschweig sowie in Rostock und Vorpommern-Rügen

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 2.436 in Niedersachsen, 662 in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein setzt auf 2G und Schul-Maskenpflicht

Wegen der zunehmenden Zahl an Corona-Fällen sollen Ungeimpfte in Schleswig-Holstein von Montag an keinen Zutritt mehr zu Gaststätten, zum Sport in Innenräumen und zu Dienstleistungen mit Körperkontakt erhalten. Ausnahmen gelten für Friseurbesuche und medizinische und pflegerische Dienstleistungen, kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) an. Schüler müssen im Unterricht zudem von Montag an wieder eine Maske tragen. Private Zusammenkünfte innerhalb geschlossener Räume sind dann nur noch mit bis zu zehn ungeimpften Personen zulässig. NDR.de zeigt die noch laufende Pressekonferenz im Livestream.

Hansa Rostock verschiebt Mitgliederversammlung

Wegen der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie hat Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock seine für Sonntag vorgesehene Mitgliederversammlung verschoben. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Die Heimspiele der Rostocker dürfen und sollen hingegen weiter nach der 3G-Regelung stattfinden. Nach intensiven Gesprächen mit vielen Behörden dürften am Sonnabend gegen Erzgebirge Aue erneut mehr als 20.000 Zuschauer ins Ostseestadion, teilte der Club am Mittwoch mit.

Forscher: Müssen 30 Prozent Booster-Quote schnell erreichen

Auffrischungsimpfungen auf breiter Front können nach Ansicht des Mathematikers Kai Nagel den Trend der stark steigenden Corona-Zahlen umkehren. "Wir sehen in den Simulationen deutlich infektionsreduzierende Effekte, sobald circa 30 Prozent der Bevölkerung den Booster erhalten haben", sagte der Wissenschaftler von der Technischen Universität Berlin den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

"Optimalerweise würden wir wieder, wie im Sommer, mindestens ein Prozent der Bevölkerung pro Tag mit dem Booster impfen. Wenn wir diese 30 Prozent deutlich vor Weihnachten schaffen, dann bestehen Aussichten auf sinkende Inzidenzen zu Weihnachten." Bislang haben in Deutschland rund fünf Prozent der Menschen eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Leonhard: Gute Erfahrungen mit 2G gesammelt

Von Sonnabend an gilt in Hamburg in verschiedenen Branchen, darunter der Gastronomie, die 2G-Pflicht. Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) sagte im Interview mit NDR Info, die Stadt habe gute Erfahrungen mit dem Optionsmodell gesammelt. Wenn es Ausbrüche in 2G-Einrichtungen gegeben habe, seien diese eher klein geblieben und die Betroffenen hätten meist milde Krankheitsverläufe gehabt. Sehr viele Unternehmer hätten Interesse an der 2G-Regelung, so Leonhard. Dafür gebe es zwei Gründe: Restaurantbetreiber hätten erlebt, dass der Betrieb ohne Kapazitätsgrenzen und andere Einschränkungen sehr gut funktioniert. "Und vor allem möchten sie nicht mehr wie im letzten Jahr drei, vier Monate Betriebsunterbrechungen", sagte die Senatorin.

Spahn: Genug Vakzin für Booster-Impfungen vorhanden

Deutschland hat laut Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) genug Corona-Impfdosen für Auffrischimpfungen. "Wir haben alles in allem aus heutiger Sicht bis Ende des Jahres genug Impfstoff, um das zu machen", sagt Spahn bei einer Veranstaltung der "Süddeutschen Zeitung". "Wir haben sogar einen Teil unserer Covax-Spenden, also internationalen Spenden mit Biontech, jetzt aus Dezember in den Januar und Februar geschoben, um in Deutschland für diese Dinge genug Impfstoff zu haben."

Lübecker Hausarzt: "Da kommt viel Arbeit auf uns zu"

Nach der Schließung der Impfzentren sind vor allem die Hausarztpraxen gefordert, um die derzeit für ältere und vorerkrankte Menschen empfohlenen Corona-Auffrischimpfungen durchzuführen. In Schleswig-Holstein sind laut Kassenärztlicher Vereinigung aktuell bereits zwischen 140.000 und 150.000 Menschen "geboostert". Trotzdem dauert der Run auf die Hausarztpraxen an. Ein Bericht aus einer Lübecker Praxis, in der die Termine schon bis Februar vergeben sind.

Ab Montag: Österreich verschärft Einreiseregeln

Ungeimpfte Reisende müssen an der österreichischen Grenze künftig einen PCR-Test vorweisen. Antigen-Schnelltests werden bei der Einreise ab Montag nicht mehr akzeptiert. Laut neuer Verordnung sind diese ungenaueren Tests nur noch für Grenzpendler gültig. Grundsätzlich gilt für Deutsche eine Reisewarnung, da die Bundesregierung seit Sonntag fast ganz Österreich als Corona-Hochrisikogebiete einstuft. Wer dennoch nach Österreich will, muss strengere Kriterien laut der neuen 2,5G-Regel (Geimpft, Genesen oder PCR-Getestet) erfüllen. Impfzertifikate sind nicht mehr ein Jahr lang, sondern nur noch neun Monate gültig. Ungeimpfte Pendler müssen negative PCR-Testergebnisse vorweisen, die nur noch für 72 Stunden gelten (bisher eine Woche).

Verband gegen 2G-Pflicht im Einzelhandel

Der Einzelhandel hat vor den neuen Beratungen von Bund und Ländern über neue Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus vor einer 2G-Regelung für Geschäfte gewarnt. Für den Fall einer Einführung einer 2G-Pflicht in den Läden drohe ein massiver Umsatzausfall, sagt der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands HDE, Stefan Genth, beim Handelskongress Deutschland in Berlin. Die Maskenpflicht reiche aus, um die Kunden vor einer Ansteckung zu schützen. Vertreter von Bund und Ländern kommen am Donnerstag zu Beratungen zusammen.

Niedersächsische Förderbank überprüft Corona-Zahlungen

Die niedersächsische Förderbank prüft derzeit, ob Unternehmen zu hohe Corona-Hilfen erhalten haben. Dies beziehe sich auf 130.000 bewilligte Zuschüsse von Ende März bis Ende Mai 2020, sagte Vorstandschef Michael Kiesewetter. Am Anfang der Pandemie seien die meisten Anträge gestellt worden, weil man vom Schlimmsten ausgegangen sei. "In manchen Fällen ist es aber auch so, dass das Geschäft doch noch besser gelaufen ist", sagte Kiesewetter. Seit Beginn der Corona-Pandemie seien insgesamt rund sechs Milliarden Euro an Corona-Hilfen geflossen, so Kiesewetter. 10.000 niedersächsische Unternehmen hätten bislang freiwillig insgesamt 62 Millionen Euro zurückgezahlt.

Stiko-Chef: Booster-Empfehlung ab 18 geplant

Die Ständige Impfkommission (Stiko) plant nach Aussage ihres Vorsitzenden Thomas Mertens, die Corona-Auffrischungs-Impfungen künftig für alle Menschen ab 18 Jahren zu empfehlen. In der ZDF-Sendung "Markus Lanz" sagte Mertens, man werde heute erneut beraten und es werde nicht lange dauern, bis die Empfehlung komme. Dabei solle "soweit wie möglich nach absteigendem Lebensalter vorgegangen werden". Bislang empfiehlt das Expertengremium die sogenannten Booster-Impfungen für Menschen über 70, deren Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Auch Menschen mit Immunschwäche, Bewohner von Pflegeeinrichtungen sowie Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflegepersonal sollten ihre Impfung der Stiko zufolge auffrischen lassen.

Braunschweig: Seit heute 2G-Pflicht in vielen Innenräumen

In Braunschweig greift vielerorts seit heute die 2G-Regel. Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) begründet dies mit den stark steigenden Infektionszahlen in der Stadt. "Wir müssen es jetzt tun, wenn wir unser Gesundheitssystem leistungsfähig halten und auf beliebte Traditionsveranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt nicht verzichten wollen", sagte er laut Mitteilung der Stadt. Die Regelung gilt in Restaurants, Diskotheken, Clubs, Bars, Theatern und Kinos ebenso wie in Innenbereichen von Fitnessstudios, Schwimmbädern, Museen, Zoos, botanischen Gärten und Freizeitparks. Auch an allen Zusammenkünften mit mehr als 25 Menschen können nur Geimpfte und Genesene teilnehmen.

Erneuter Neuinfektions-Höchstwert in Niedersachsen

In Niedersachsen sind binnen eines Tages 2.436 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Vortag: 985; Vorwoche: 1.883). Das ist ein neuer Höchstwert. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt somit nach behördlichen Angaben von 132,8 gestern auf 139,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner (Vorwoche: 106,2) - auch das höher denn je. 22 weitere Infizierte starben. Die höchsten Inzidenzwerte gibt es aktuell im Landkreis Cloppenburg (rund 319, plus 7 im Vergleich zum Vortag), in der Stadt Salzgitter (293, plus 29) und im Landkreis Gifhorn (245, plus 27).

Ausweitung der 2G-Regeln in Hamburg: Betriebe wollen Klarheit

Die Ausweitung der 2G-Regeln in Hamburg von Sonnabend an kam nicht überraschend. Viele Gastronomie-Betriebe haben NDR 90,3 zufolge bei der Umsetzung aber noch Informationsbedarf. Allein für die Kontrolle der Gäste brauche man im Service eigentlich eine eigene Kraft, heißt es vom Verband Dehoga. Für Hotels etwa sei es unmöglich, bis zum Wochenende den Impfstatus aller anreisenden Gäste abzufragen. Um diese trotzdem verpflegen zu dürfen, habe man bei der Wirtschaftsbehörde um eine Ausnahmeregelung gebeten. Betreiber von Kneipen forderten Klarheit darüber, welche Ausnahmen für Ungeimpfte gelten, beziehungsweise welche Atteste sie akzeptieren können. Die Handwerkskammer kritisierte die unterschiedlichen Regeln für Friseursalons und Kosmetikstudios.

Neuer Höchstwert bei bundesweiten Neuinfektionen an einem Tag: 52.826

Die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut übermittelten Corona-Neuinfektionen hat einen neuen Höchststand erreicht. Das RKI gab die Zahl der von den Gesundheitsämtern gemeldeten neuen Fälle heute früh mit 52.826 an. Vor einer Woche waren es 39.676 Ansteckungen. Bereits am vergangenen Donnerstag hatte die Zahl der Neuinfektionen mit 50.196 einen Rekordwert seit Beginn der Pandemie erreicht. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gab das RKI heute mit 319,5 an - ebenfalls ein Höchststand. Gestern hatte der Wert bei 312,4 gelegen, vor einer Woche bei 232,1. Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 294 weitere Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 236.

In Rostock und Vorpommern-Rügen gilt ab heute die 2G-Regel

In den Kreisen Vorpommern-Rügen und Rostock gelten ab heute neue Corona-Beschränkungen. Es greift eine 2G-Regel unter anderem in der Innengastronomie, bei Veranstaltungen, Messen sowie in Kultur- und Freizeiteinrichtungen - dort haben nur Geimpfte und Genesene Zugang. Daneben werde zusätzlich empfohlen, eine Maske in der Öffentlichkeit zu tragen, wenn ein Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, heißt es. Die beiden Landkreise waren auf der risikogewichteten Stufenkarte des Landesamtes für Gesundheit und Soziales wegen ihrer Infektions- und Hospitalisierungslage drei Tage in Folge orange gekennzeichnet worden. Das hat zur Folge, dass laut Corona-Landesverordnung die neuen Regeln zur Wochenmitte in Kraft treten.

662 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein wurden binnen eines Tages 662 neue Corona-Fälle gemeldet. Gestern waren es 488, am Mittwoch vor einer Woche 258. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag von 105,2 auf nun 107,1 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gestiegen (Vorwoche: 77,0). In den Krankenhäusern im Land werden momentan 124 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden (+-7). 28 Covid-Patienten befinden sich in Intensivtherapie (-1), 18 von ihnen müssen beatmet werden (-2).

Ampel-Parteien konkretisieren Corona-Pläne

SPD, FDP und Grüne haben sich offenbar endgültig auf ein neues Corona-Regelwerk verständigt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gibt es eine Vorlage für einen gemeinsamen Gesetzentwurf der möglichen Regierungspartner. Laut dpa dürfen Kliniken und Pflegeeinrichtungen künftig nur noch mit einem tagesaktuellen Negativ-Test betreten werden. In allen Betrieben sollen die Arbeitgeber die 3G-Regel täglich kontrollieren. Beschäftigten mit "Büroarbeiten oder vergleichbaren Tätigkeiten" muss Homeoffice ermöglicht werden, sofern keine betrieblichen Gründe dagegen sprechen. Die Beschäftigten müssen dieses Angebot in der Regel annehmen. Die geplante 3G-Regel in Bussen und Bahnen wird der Vorlage zufolge stichprobenhaft vom jeweiligen Verkehrsunternehmen überprüft. Die Ampel-Parteien wollen über das geänderte Infektionsschutzgesetz am Donnerstag im Bundestag abstimmen lassen.

Außerdem sollen Fälschern von Corona-Tests, Genesenen- oder Impfnachweisen nach den Plänen der Ampel-Parteien im schlimmsten Fall bis zu fünf Jahre Gefängnis drohen. Das sieht ein Entwurf für das künftige Corona-Regelwerk vor, das im Bundestag beschlossen werden soll. Über den Entwurf wurde gestern Abend im Hauptausschuss des Bundestags beraten, berichtete die dpa. Demnach soll die Herstellung und auch die wissentliche Nutzung nicht nur gefälschter Impfnachweise künftig strafbewehrt sein. Mit der Regelung werde die Strafbarkeit für den Fall klargestellt, dass eine "nicht berechtigte Person" einen Test ausstellt, hieß es. Auch der wissentliche Gebrauch eines falschen Testnachweises mit dem Zweck der Täuschung sei strafbewehrt.

Hamburg: 2G ab Sonnabend in einigen Bereichen Pflicht

Hamburg weitet das 2G-Modell für Bereiche mit erhöhtem Infektionsrisiko verpflichtend aus. Eine 2G-Pflicht gilt ab Sonnabend für körpernahe Dienstleistungen und die Gastronomie. Auch Bars, Clubs, Schwimmbäder, Fitnessstudios, Chöre und Orchester müssen sich an 2G halten und dies kontrollieren. Ausgenommen von der Pflicht sind Behandlungen aus medizinischen Gründen und Friseure. Die 2G-Regel gilt für alle Personen ab 18 Jahren - ausgenommen werden Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können.

