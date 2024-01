Bahnstreik bleibt eine Herausforderung für Reisende Stand: 25.01.2024 22:31 Uhr Bahnreisende und Pendler mussten auch am zweiten Tag des Bahnstreiks erhebliche Einschränkungen in Kauf nehmen. Die Notfahrpläne funktionieren aber offenbar. Politiker diskutieren indes über das Streikrecht.

"Die Züge rollen, und man kann auch während des Streiks reisen", sagte DB-Vorstandsmitglied Stefanie Berk am Donnerstag mit Blick auf den Fernverkehr. Das Angebot funktioniere zuverlässig. Allerdings seien die Kapazitäten begrenzt. Die Notfahrpläne der Deutschen Bahn (DB) sind auf der Internetseite bahn.de einzusehen. Etwa 20 Prozent der regulären Züge würden angeboten. "Das ist auch unser Plan für die nächsten Tage", sagte Berk. "Wir bedauern sehr, dass die Fahrgäste die Leidtragenden sind." Ziel sei, ab kommenden Dienstag wieder den vollen Fahrplan anbieten zu können. Derzeit ist die Zugbindung aufgehoben: Bereits gekaufte Fahrscheine können auch später genutzt oder storniert werden.

Im Güterverkehr läuft der Streik bereits seit Dienstagabend. Nach Bahnangaben werden "etliche" Güterzüge bestreikt und könnten so ihre Ziele nicht erreichen.

GDL-Chef Weselsky verteidigt Streik

Der Chef der Lokführer-Gewerkschaft GDL, Claus Weselsky, sagte auf einer Kundgebung, die öffentliche Meinung sei aufseiten der Streikenden: "Nicht die veröffentlichte Meinung spiegelt wider, wie die Menschen zu diesem Streik stehen, sondern die öffentliche Meinung." Diese sei definitiv anders, weil "der überwiegende Teil der Menschen in diesem Lande Arbeitnehmer sind - egal mit welcher Qualifizierung, egal in welchem Industriezweig oder in welchem Unternehmen sie tätig sind".

Einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov zufolge haben allerdings 59 Prozent der Befragten kein Verständnis für den Streik. 34 Prozent hätten Verständnis. Die Ergebnisse seien repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Niedersachsen: Viele Züge fallen ganz aus

In Niedersachsen sind etliche Regional-Verbindungen von dem Streik betroffen. Viele Züge fallen ganz aus, fahren seltener als normal oder nur auf Teilstrecken.

Die Züge der Westfalenbahn, von Metronom, Erixx, Enno und Transdev, zu der auch die S-Bahn Hannover und die Nordwestbahn gehören, werden nicht bestreikt. Dennoch können beispielsweise bestreikte Stellwerke auch dort zu Verspätungen und Ausfällen führen. So sei wegen eines nicht betriebenen Stellwerks zwischen Braunschweig und Vienenburg kein Zugverkehr möglich, teilte Erixx mit. Es sei ein Busnotverkehr eingerichtet worden.

Unterdessen teilte die Gesellschaft Metronom mit, ihre Kunden müssten sich weiter auf Zugausfälle einstellen - ganz unabhängig vom derzeitigen Streik. Bis zum 29. Juli solle ein neuer Ersatzfahrplan gelten. Grund sei Personalmangel. Ersatzfahrpläne bestehen bei Metronom seit August 2023.

Schleswig-Holstein: Linie Lübeck-Hamburg im Stundentakt

Auch in Schleswig-Holstein werden Zuglinien wegen des GDL-Streiks nicht oder nur zeitweise bedient. Hingegen sollen der RE8 und der RE80 zwischen Lübeck und Hamburg im Stundentakt fahren. Die Strecke zwischen Westerland auf Sylt und Hamburg-Altona wird im Drei-Stunden-Takt befahren. Die Züge des Sylt Shuttle plus sind zwischen Niebüll und Westerland für Reisende des Nahverkehrs freigegeben. Die Nordbahn und Erixx sind nicht direkt vom Streik betroffen und fahren planmäßig. Ebenso wie die AKN, die sich im Tarifkonflikt mit der GDL bereits geeinigt hat. Vereinzelt kann es aber dennoch zu Einschränkungen kommen.

Mecklenburg-Vorpommern: Zahlreiche Verbindungen gestrichen

In Mecklenburg-Vorpommern wurden auch am Donnerstag auf der Strecke Schwerin-Hamburg zahlreiche direkte ICE-Verbindungen gestrichen. Regionalzüge verkehrten dagegen zumindest laut Fahrplan-App. "Nichts geht mehr", hieß es dagegen bei der S-Bahn zwischen Rostock und dem Ostseebad Warnemünde.

Keine Einschränkungen gab es auf den Strecken der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (Odeg), die nicht von dem GDL-Streik betroffen ist. "Wir haben derzeit freie Fahrt und sogar weniger Störmeldungen als üblich", sagte eine Sprecherin. Dennoch könne es zu Störungen und Unregelmäßigkeiten kommen, da die Odeg die Infrastruktur der DB nutze. In MV bedient die Odeg mehrere Strecken, darunter die Verbindung Rostock-Stralsund-Binz/Sassnitz sowie Wismar-Wittenberge-Berlin Hbf-Flughafen BER.

Beeinträchtigungen gibt es auch im Frachtverkehr. Euroports Germany berichtet von Ausfällen im Rostocker Überseehafen, von wo aus das Umschlagsunternehmen Lkw-Trailer aus Skandinavien unter anderem nach Italien per Bahn transportiert.

Hamburg: S-Bahnverkehr und Flughafen beeinträchtigt

In Hamburg versucht die S-Bahn, auf einzelnen Linien in etwa mit einem 20- oder 60-Minuten-Takt zu fahren. Wegen der unklaren Betriebssituation seien die genauen Fahrzeiten aber nur kurzfristig abrufbar. Der Hamburger Verkehrsverbund bat Fahrgäste, nach Möglichkeit auf U-Bahnen und Busse auszuweichen.

Debatte über mögliche Änderung des Streikrechts

Der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im MV-Landtag, Daniel Peters, sprach sich am Donnerstag für die Möglichkeit beschleunigter Schlichtungsverfahren aus. Während eines solchen von unabhängiger Seite geführten Verfahrens müsste Friedenspflicht herrschen und alle Streiks ausgesetzt werden. Dazu müssten "für zentrale Aufgaben und die Infrastruktur" die rechtlichen Regelungen angepasst werden, so Peters. "Die vollkommen verfahrenen Tarifverhandlungen zwischen GDL und Bahn legen in mittlerweile regelmäßigen Abständen die ganze Republik lahm. Die hehren Ziele der Verkehrswende sind dadurch gefährdet, denn seit Wochen liefert die GDL Argumente für das Auto und gegen die Bahn", so Peters.

Industrieverband Hamburg: Sorge um Standort Deutschland wächst

Auch der Industrieverband Hamburg forderte in der kritischen Infrastruktur künftig zuerst ein verbindliches Schlichtungsverfahren, bevor die Beschäftigten die Arbeit niederlegen. Anderenfalls würde Deutschland im Wettbewerb mit anderen Industriestandorten zurückfallen, sagte Verbandschef Matthias Boxberger. "Bei uns wächst die Sorge, dass der schrumpfende Rest des Konjunkturpotenzials in Deutschland mutwillig zerstört wird." Bahn und Gewerkschaft sollten sich endlich wieder an einen Tisch setzen.

Der stellvertretende Unionsfraktions-Chef im Bundestag, Jens Spahn (CDU), forderte laut "Bild"-Zeitung ebenfalls ein neues Streikrecht für die kritische Infrastruktur, ebenso wie schon zuvor der Tarif-Experte am Institut der deutschen Wirtschaft, Hagen Lesch, auf NDR Info. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat solche Überlegungen allerdings bereits zurückgewiesen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Niedersachsen warnte ebenfalls vor einer Einschränkung des Streikrechts: "Streiks sind nicht nur ein rechtlich zulässiges, sondern explizit auch durchs Grundgesetz geschütztes Mittel im Arbeitskampf", sagte der DGB-Landesvorsitzende Mehrdad Payandeh.

Knoerig: Bei Lohnfindung muss sich Politik heraushalten

Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe der Unionsfraktion, Axel Knoerig, sagte am Donnerstag auf NDR Info, es sei "das gute Recht" der GDL zu streiken. Dadurch befänden sich die Arbeitnehmer auf Augenhöhe mit den Arbeitgebern. Knoerig forderte aber auch, dass ein Streik verhältnismäßig sein müsse. "Millionen von Pendlern sind betroffen, die Wirtschaft hat Schwierigkeiten." Dennoch sei festzuhalten: "Bei der Lohnfindung und bei Tarifverhandlungen hat sich die Politik herauszuhalten." Man könne aber darauf drängen, dass sich die Tarifparteien zusammensetzen und verhandeln, "um möglichst schnell zu einem guten Ergebnis zu kommen", so Knoerig.

Ex-Schlichter Ramelow: Kein schlichtungsfähiges Angebot

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) gab der Deutschen Bahn die Schuld an der Eskalation des Tarifkonflikts. "Ich verstehe nicht, was die Strategie der Bahn ist", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ramelow hatte gemeinsam mit Brandenburgs früherem Ministerpräsidenten Matthias Platzeck (SPD) die Tarifkonflikte zwischen DB und GDL in den Jahren 2015 und 2017 als Schlichter begleitet. Ramelow sagte, es gebe derzeit kein schlichtungsfähiges Angebot. Der Bahn-Vorstand versuche stattdessen immer wieder, juristisch gegen die GDL vorzugehen. Das Ziel sei offenbar, die Gewerkschaft kaputt zu machen. "Das macht sie aber erst recht zu einer Kampforganisation. Ich kann da nur verblüfft den Kopf schütteln."

Vierter Streik im laufenden Tarifkonflikt

Der Streik ist der vierte im laufenden Tarifkonflikt. Vor dem Jahreswechsel legte die GDL bei zwei Warnstreiks große Teile des Personenverkehrs lahm, im Januar folgte dann ein dreitägiger Streik mit ähnlicher Wirkung.

Ein am Freitag vergangener Woche präsentiertes Angebot der Bahn sieht 4,8 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten ab August und weitere fünf Prozent mehr ab April 2025 vor. Zudem ist die Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie gleich nach einem möglichen Tarifabschluss vorgesehen. Die Laufzeit soll dem DB-Angebot zufolge bei 32 Monaten liegen. Lokführern und Zugbegleitern bot die Bahn darüber hinaus an, ab dem 1. Januar 2026 die Arbeitszeit bei gleichem Gehalt von 38 auf 37 Stunden zu reduzieren - ohne Stundenabsenkung bietet die Bahn ihnen 2,7 Prozent mehr Geld extra. In Summe erhielten die Beschäftigten, die bei der aktuellen Arbeitszeit bleiben, mit dem Angebot brutto 13 Prozent mehr Geld als jetzt. Die GDL fordert 555 Euro mehr pro Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie bei zwölf Monaten Laufzeit.

