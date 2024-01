Vorzeitiges Ende für Bahnstreik: Zugbetrieb normalisiert sich Stand: 29.01.2024 12:29 Uhr Der Zugbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern normalisiert sich. Vereinzelt fallen noch Züge aus, das hat der Bahn zufolge organisatorische Gründe. Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL wollen wieder verhandeln.

Nach tagelangem Streik der Lokführergewerkschaft GDL haben die Deutsche Bahn und die GDL sich darauf verständigt, dass sie erneut verhandeln wollen. Der Streik wurde damit vorzeigt beendet. Der Personenverkehr ist am Montagmorgen wieder aufgenommen worden. Aber: Nicht alle Züge in MV fahren auch am Montag gleich wieder.

Weiter vereinzelte Zugausfälle in MV

Die Bahn hat auf ihrer Internetseite mitgeteilt, dass es am Montag noch zu vereinzelten Zugausfällen oder Verspätungen kommen kann. Reisende sollten sich deshalb vor Fahrtantritt telefonisch oder online bei der Bahn informieren, ob ihr Zug fährt. Das Fahrplanangebot für Montag wird nach Angaben der Bahn schrittweise aktualisiert.

Weiterhin gilt: Bereits gebuchte Tickets behalten auch Montag noch ihre Gültigkeit, die Zugbindung bleibt dabei noch aufgehoben.

Bahn und Lokführergewerkschaft GdL haben sich angenähert

Die Bahn und die Gewerkschaft der Lokführer GDL wollen wieder miteinander reden und nach Möglichkeit ihren Tarifstreit auch bald beilegen. Vom 5. Februar an soll den Angaben zufolge offiziell wieder verhandelt und möglichst bis Anfang März eine Einigung erzielt werden. Die Verhandlungen sollen dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Nach Bedarf könnten Moderatoren hinzugezogen werden. Größter Diskussionspunkt ist weiterhin die geforderte Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 28.01.2024 | 12:00 Uhr