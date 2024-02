Babboe-Lastenräder: Was bedeutet der Rückruf für die Besitzer? Stand: 22.02.2024 13:35 Uhr Auf unseren Straßen sind immer mehr Lastenräder unterwegs. Viele sind mit einer großen, braunen Holzbox versehen, dem markanten Merkmal eines der Platzhirsche am Markt: dem niederländischen Hersteller Babboe. Doch nachdem dieser vor Sicherheitsmängeln warnte, sind viele Besitzer verunsichert.

Das Problem ist ganz offensichtlich kein neues: Es gab über Jahre hinweg Rahmenbrüche, zum Teil auch während der Fahrt. Die niederländischen Behörden werfen dem Unternehmen vor, die Mängel nicht gemeldet zu haben. Auch sei die Ursache der Defekte nicht ausreichend untersucht und es seien keine Maßnahmen ergriffen worden. Daher muss der Hersteller nun auch strafrechtliche Konsequenzen fürchten.

Verkaufsstopp gilt auch für Deutschland

In den Niederlanden wurde jetzt ein Verkaufsstopp für die insgesamt acht betroffenen Modelle mit fast 20 Varianten verkündet, der auch für Deutschland gilt. Zudem warnte der Hersteller davor, die Räder weiterhin zu benutzen. Darüber hinaus wurde ein Rückruf der betroffenen Produkte angeordnet, allerdings gilt dieser vorerst nur für die Niederlande. Das Unternehmen erklärte auf Anfrage, dass es eng mit den Behörden zusammenarbeite.

Lastenräder sind kein Nischenprodukt mehr

Im Jahr 2022 wurden in Deutschland insgesamt 4,6 Millionen Fahrräder verkauft. Davon waren nur rund 210.000 Lastenräder, also etwa jedes zwanzigste Fahrrad. Allerdings sind die Wachstumsraten trotz eines Anschaffungspreises zwischen 3.000 und 10.000 Euro enorm, vor allem bei den E-Lastenrädern. Zuletzt lagen die Raten bei 40 bis 60 Prozent pro Jahr. Das lag und liegt auch daran, dass Lastenräder von staatlicher Seite finanziell massiv gefördert werden.

Trotz Rückruf keine Geld-zurück-Garantie

Verbraucherschützern zufolge können Lastenrad-Besitzer zunächst nicht auf eine Erstattung des Kaufpreises hoffen. Denn ein Rückruf bedeutet nur, dass der Artikel aus dem Verkehr gezogen wird, aber nicht, dass es dafür auch eine Entschädigung gibt. Das Recht auf Entschädigung hat nur, wer sich noch in der Gewährleistungsfrist befindet, die in der Regel zwei Jahre nach dem Kauf abläuft. Allerdings wird auch dann nur der Restwert ausgezahlt anhand grober Richtwerte: Im ersten Jahr verliert ein Fahrrad bis zu 30 Prozent an Wert, nach zwei Jahren ist es nur noch knapp die Hälfte wert. In jedem Fall sind also mehrere Tausend Euro verloren.

Niederländischer Hersteller nur schwer erreichbar

Obwohl der Hersteller eine Fünf-Jahres-Garantie auf den Rahmen gibt, könnte es sehr schwierig werden, diese durchzusetzen. Denn Babboe sitzt in den Niederlanden und ist nur sehr schwer erreichbar. Außerdem enthalten die Garantiebedingungen viel Kleingedrucktes wie Vorschriften zu Wartungsarbeiten, zur Lagerung und auch die Bestimmung, dass die Garantie nur für den ersten Besitzer gilt. Auch beim Rahmen kann nur ein Restwert geltend gemacht werden, der nach fünf Jahren bei höchstens 15 Prozent des Fahrrad-Gesamtpreises liegt.

Kulante Regelung des Fahrradhändlers möglich

Betroffenen sind momentan die Hände gebunden. Vom Mutterkonzern Axel Group in den Niederlanden heißt es nur, man spreche mit dem Hersteller, um eine Lösung zu finden. Eine technische Lösung kann praktisch ausgeschlossen werden, weil dann alle Räder neu verschweißt und lackiert werden müssten. Das ist kaum machbar und viel zu teuer. Derzeit ist es am besten, die Lastenräder nicht zu benutzen, weil die Gefahr besteht, dass der Rahmen bricht. Da diese Empfehlung vom Hersteller ausgegeben wurde, ist er praktisch nicht mehr haftbar, sollte jetzt noch ein Unfall passieren. Eine Möglichkeit ist es, mit dem Händler Kontakt aufnehmen, der das Fahrrad ursprünglich verkauft hat und nach einer kulanten Regelung zu fragen.

Rückrufe bei Fahrrädern eher selten

Während es mehrere Hundert Produktrückrufe pro Jahr gibt, kommen diese bei Fahrrädern eher selten vor. Der Stiftung Warentest zufolge ist dies in den vergangenen Jahren nur rund 20 Mal passiert. Da ging es um Bremsen und defekte Akkus, die auf keinen Fall wieder aufgeladen werden sollten. Achsbrüche oder Rahmenbrüche mit der Empfehlung, die Fahrräder sofort stehen zu lassen und nicht mehr zu benutzen, waren auch dabei. Gerade erst im vergangenen Jahr gab es einen Rückruf von E-Bikes der Marke Zemo. Auch da war der Rahmen gebrochen, mehrere Personen wurden sogar verletzt. Da wurde zwar ein Restwert erstattet, aber in den meisten Fällen blieben nur noch zehn Prozent des Kaufpreises übrig.

