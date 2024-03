Das Lastenfahrrad ist ein Fahrrad, mit dem der Transport von Waren, Gegenständen und Kindern möglich ist. Einige Modelle sind mit einer großen, braunen Holzbox versehen, dem markanten Merkmal eines der Platzhirsche am Markt: dem niederländischen Hersteller Babboe. Lastenräder haben sich in den letzten Jahren besonders in Städten etabliert, um beispielsweise Kinder oder Einkäufe von A nach B zu bringen.

In den letzten Jahren gab es immer wieder Rahmenbrüche bei Lastenrädern der Marke Babboe, zum Teil auch während der Fahrt. Der Hersteller hat im Februar ausgewählte Modelle zurückgerufen und den Verkauf vorläufig eingestellt. Er warnt Besitzer vor Sicherheitsproblemen. Die niederländischen Behörden werfen dem Hersteller vor, die Mängel an den Lastenrädern nicht gemeldet zu haben.

Die Rückrufe in Deutschland gelten für vier Modelle: CITY, CITY-E, MINI und Mini-E Lastenfahrräder. Dies sind zweirädrige Modelle mit einer Holzbox in der Mitte. Die Kosten pro Modell liegen bei etwa dreieinhalbtausend Euro. Betroffen sind jedoch noch zahlreiche weitere Modelle, vor allem diejenigen, die drei Räder haben. Für diese Modelle gibt es derzeit keinen Rückruf. Besitzerinnen und Besitzer können ihre Rahmennummer auf der Seite des Herstellers eingeben, um zu kontrollieren, ob ihr Rad von dem Rückruf betroffen ist.

Besitzerinnen und Besitzer wurden dazu aufgerufen, Babboe Lastenräder bis auf Weiteres nicht zu benutzen. Auf eine Erstattung könnten die Lastenrad-Besitzer zunächst nicht hoffen, teilten Verbraucherschützer mit. Denn ein Rückruf bedeutet nur, dass der Artikel aus dem Verkehr gezogen wird, aber nicht, dass es dafür auch eine Entschädigung gibt. Das Recht auf Entschädigung hat nur, wer sich noch in der Gewährleistungsfrist befindet, die in der Regel zwei Jahre nach dem Kauf abläuft. Allerdings wird auch dann nur der Restwert ausgezahlt anhand grober Richtwerte: Im ersten Jahr verliert ein Fahrrad bis zu 30 Prozent an Wert, nach zwei Jahren ist es nur noch knapp die Hälfte wert. In jedem Fall sind also mehrere Tausend Euro verloren.