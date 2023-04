Afghanistan - Der vergessene Konflikt

Im August 2021 haben der dramatische Fall von Kabul, die Machtübernahme der Taliban und der Abzug der ausländischen Streitkräfte viel Aufmerksamkeit bekommen und auch die deutsche Öffentlichkeit in Atem gehalten.

Inzwischen sind die Menschen vor Ort, die humanitäre Katastrophe in dem Land und die festgefahrene politische Lage kaum noch in den Medien. NDR Info schaut deshalb heute mit einem crossmedialen Thementag auf die Lebensumstände in Afghanistan, die Lage der Frauen und Ortskräfte, die politische Debatte und die Hilfe aus Deutschland.