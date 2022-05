Affenpocken auch in Deutschland bestätigt: Fragen und Antworten

In West- und Zentralafrika kommt es seit Jahrzehnten immer wieder zu Ausbrüchen, nun allerdings gibt es mehr als 100 Verdachtsfälle in zahlreichen Ländern außerhalb von Afrika. Aufmerksamkeit erregt hatten die Affenpocken durch Infizierte in Großbritannien Anfang Mai. Mittlerweile sind beispielsweise auch Australien, Belgien, Spanien und Portugal betroffen. Der erste Fall wurde bereits 1970 im Kongo registriert, laut der Weltgesundheitsorganisation kam es seitdem immer wieder zu Ausbrüchen in Nigeria, Kamerun und im Kongo. Allerdings wurde erst vor knapp 20 Jahren der erste Patient außerhalb des afrikanischen Kontinents gemeldet.

Es gibt zwei bekannte Varianten des Affenpocken-Virus. Die zentralafrikanische Variante scheint gefährlicher zu sein, sie führt vermutlich bei zehn Prozent der Fälle zum Tod. Allerdings sind genaue Angaben schwierig, weil die Datenlage schlecht ist. Die vorsichtig gute Nachricht: Bis jetzt scheinen sich alle Betroffenen in Europa und den USA aber mit der westafrikanischen Variante angesteckt zu haben. Eine Erkrankung damit verläuft in den meisten Fällen eher mild.

Typische Symptome zu Beginn der Erkrankung sind Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen. Einige Tage später entwickelt sich dann ein Hautausschlag mit für Pocken typischen Pusteln und Bläschen, die verkrusten und dann abfallen. Sie beginnen oft im Gesicht und breiten sich von dort weiter aus. Die Inkubationszeit beträgt zwischen einer und drei Wochen.

Menschen stecken sich vor allem an Tieren mit dem Virus an. Durch den Kontakt mit Blut, Gewebe oder Ausscheidungen infizierter Tiere oder dadurch, dass man deren Fleisch isst. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist laut Robert Koch-Institut selten. Sie ist allerdings möglich, durch Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Schorf der Affenpocken-Infizierten und vermutlich auch durch Sex. Ungewöhnlich an der aktuellen Lage ist, dass das Virus in Menschen ohne Reise-Vorgeschichte nachgewiesen wurde, offenbar hatten sie sich tatsächlich durch engen Kontakt mit infizierten Menschen angesteckt. Diagnostizieren lassen sich die Affenpocken offenbar gut, der Hautausschlag ist sehr spezifisch. Auch die Diagnostik durch PCR-Verfahren ist gut etabliert.

Diese Frage gibt tatsächlich derzeit noch Rätsel auf. Obwohl die Erkrankung Affenpocken heißt, stammt das Virus vermutlich aus Nagetieren. Es gibt Vermutungen, dass es jetzt auch andere Tiere wie Affen, Schweine oder Ameisenbären zur Verbreitung nutzt. Von den Tieren aus springen die Affenpocken dann immer wieder auf den Menschen über. Zu Beginn der 2000er-Jahre erkrankten schon einmal fast 50 Menschen in den Vereinigten Staaten an den Affenpocken, damals wurde das Virus offenbar durch Präriehunde übertragen. Expertinnen und Experten vermuten, dass der nachlassende Impfschutz gegen die Pocken den größten Einfluss hat. In Großbritannien werden derzeit sogenannte Ringimpfungen durchgeführt, als Schutz gegen eine weitere Verbreitung. Dabei werden Menschen geimpft, die Kontakt zu einem Infizierten hatten, so dass sich sozusagen ein Immunitätsring um das Virus bildet.

Die Impfung gegen echte Pocken, das sogenannte Variolavirus, schützt auch vor Affenpocken, weil sich beide Viren sehr ähnlich sind, Studien zufolge mit einer Schutzwirkung von 85 Prozent. Allerdings wurde die Pockenimpfung in Deutschland nur bis Mitte der 1970er-Jahre flächendeckend in Deutschland verabreicht, weil die Pocken seit 1980 als ausgerottet galten. Ob der Impfschutz der damals Geimpften noch ausreicht, ist nicht ganz klar. In der EU ist aktuell ein Pockenimpfstoff für Erwachsene zugelassen, er gehört zu den Impfstoffen der dritten Generation, das heißt: Er verursacht wahrscheinlich weniger Nebenwirkungen. Nun müssen die Behörden auch in Deutschland prüfen, wie viel Impfstoff bereitsteht.