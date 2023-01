"11KM: der tagesschau-Podcast" beleuchtet Themen in aller Tiefe Stand: 09.01.2023 00:00 Uhr Exklusive Recherchen und packende Geschichten, erzählt von den Journalistinnen und Journalisten, die sie aufgedeckt haben: Das ist "11KM: der tagesschau-Podcast" - produziert von einem gemeinsamen Team von NDR Info und BR24. Ab sofort wird darin fünfmal pro Woche ein relevantes Thema in aller Tiefe behandelt.

"Journalistinnen und Journalisten der ARD bringen ihre Recherchen mit und zusammen durchleuchten wir in jeder Folge ein spannendes relevantes Thema", sagt Podcast-Host Victoria Michalczak über das Projekt, das nach monatelanger Vorbereitung heute seine Premiere feiert.

Erstes Thema des neuen Podcasts ist eine Exklusivrecherche von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" zu den Kosten für die Corona-Bürgertests: Mehr als sechs Milliarden Euro haben die PCR-Tests in der Pandemie bisher gekostet. Den Recherchen zufolge hätten Staat und Krankenkassen aber Milliarden sparen können, wenn sie sich richtig erkundigt hätten, welche Kosten die Labore mit den Tests hatten.

Fünf Folgen pro Woche in der ARD Audiothek

Der "11KM"-Podcast erscheint montags bis freitags um 6 Uhr morgens exklusiv in der ARD Audiothek. NDR Info und BR24 senden die 20 bis 30 Minuten langen Episoden auch in ihren Hörfunkprogrammen - immer um 14.05 Uhr. Täglich geht es im Podcast um eine aktuelle Recherche - erzählt von Michalczak und den in die Tiefe gehenden Journalistinnen und Journalisten aus der gesamten ARD. Produziert wird der neue Podcast gemeinsam von BR24 und NDR Info in Hamburg und München für die tagesschau.

Elf Kilometer sind es bis zum tiefsten Punkt der Erde

Der Podcast-Titel "11KM" steht für die rund elf Kilometer, die es von der Erdoberfläche bis zum tiefsten messbaren Punkt der Erde hinabgeht, im Marianengraben im westlichen Pazifik. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sollen mit ins Geschehen genommen werden und neue Perspektiven geboten bekommen. "'11KM' ist kein schnelles News-Update und auch kein Laber-Podcast", sagt Michalczak, die die Stimme und das Gesicht des neuen Storytelling-Formats ist. "Bei uns gibt es Geschichten zum Weitererzählen. Recherchen, die bewegen, die Themen, die jetzt wichtig sind - in aller Tiefe." Die journalistischen Recherchen werden in den einzelnen Podcast-Folgen mit aufwendig produziertem Klang und spannender Dramaturgie präsentiert, um ein echtes Hörerlebnis zu ermöglichen.

"So klingt herausragendes Storytelling"

Die Macherinnen und Macher des Podcasts hatten vor dem offiziellen "Sendestart" bereits einige Testhörerinnen und -hörer - darunter auch NDR Programmdirektorin Katja Marx, die das Projekt im Hintergrund gemeinsam mit BR-Direktor Thomas Hinrichs möglich gemacht hat. "So klingen fundierte Recherchen und herausragendes Storytelling. In '11KM' gehen unsere Reporterinnen und Korrespondenten einer packenden Geschichte auf den Grund", sagt Marx. "Täglich heben sie einen neuen Schatz. Dieser Podcast macht Lust auf konzentrierten journalistischen Tiefgang."

An der Entwicklung des Podcasts war im NDR auch Chefredakteur Adrian Feuerbacher beteiligt. Er betont, wie wichtig bei dem Projekt die Kooperation ist, um ein Schaufenster für die besten Investigationen und Stories aus der ARD zu schaffen: "Der Podcast ist für uns eine Blaupause für künftige Zusammenarbeit im NDR, im BR und in der ARD: über Bereiche und Sender hinweg, stets am Publikum orientiert und mit den besten Inhalten voller Tiefgang. So hat Audio Zukunft!"

Dieses Thema im Programm: tagesschau | 11KM: der tagesschau-Podcast | 09.01.2023 | 09:00 Uhr