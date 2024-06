Bezirkswahlen in Hamburg: Die Ergebnisse der Stadtteile Stand: 11.06.2024 15:36 Uhr Bei den Bezirkswahlen in Hamburg sind die Grünen in drei Bezirken stärkste Kraft geworden, die SPD in zweien, in zwei weiteren die CDU. Im Laufe des Dienstags wurden auch Zwischenergebnisse der einzelnen Stadtteile bekannt gegeben.

Die Grünen haben weiter in Altona, Eimsbüttel und Nord die Nase vorn. In den Bezirken Harburg und in Mitte wurde die SPD stärkste Kraft. In den Bezirken Bergedorf und Wandsbek wurde die CDU stärkste Kraft.

SPD insgesamt wieder stärkste Kraft

Laut dem vorläufigen Ergebnis der Wahl über alle Bezirke hinweg kamen die Grünen nur noch auf 23,6 Prozent der Stimmen, das sind 7,7 Prozentpunkte weniger als 2019. Die SPD konnte ihr Ergebnis dagegen hamburgweit um 1,2 Punkte auf 25,3 Prozent steigern. Die CDU kam als Drittplatzierte mit einem Plus von 3,4 Punkten auf 21,6 Prozent. Zuwächse verzeichnete auch die AfD: Sie kam nach 6,3 Prozent bei der Wahl 2019 nun auf 8,8 Prozent der Stimmen, blieb aber hinter den Linken. Diese erreichten trotz Verlusten von 1,2 Punkten noch 9,5 Prozent. Ebenfalls leichte Verluste hinnehmen musste die FDP, deren Ergebnis sich von 6,6 Prozent vor fünf Jahren auf 6,4 Prozent verschlechterte. Die Partei Volt, die nicht in allen Bezirken antrat, kam auf 3,9 Prozent.

Wahlbeteiligung bei über 62 Prozent

Die Beteiligung an den Bezirksversammlungswahlen nahm deutlich zu: Sie lag laut vorläufigen Zahlen bei 62,4 Prozent - 2019 hatten sich 58 Prozent beteiligt. Auch bei der Europawahl, die ebenfalls am Sonntag stattgefunden hat, hatten sich mehr Menschen beteiligt: 65,7 Prozent der Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab - 2019 waren es dort 61,9 Prozent gewesen.

*Die Ergebnisse für die Stadtteile wurden gerundet. Rundungsfehler können nicht ausgeschlossen werden. Die Ergebnisse für die Stadtteile beruhen auf eigenen Berechnungen und sind daher ohne Gewähr.

