"die nordstory" erhält Journalistenpreis der Denkmalschützer Stand: 05.10.2020 16:27 Uhr Große Ehre für das Team der "nordstory": Für seinen Film über den Erhalt Hamburger Backsteinfassaden wird "nordstory"-Autor Uli Patzwahl mit dem wichtigsten deutschen Denkmalschutz-Preis ausgezeichnet.

Patzwahl erhält den Journalistenpreis des Deutschen Preises für Denkmalschutz. Das hat das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz mitgeteilt. Prämiert wird der einstündige Film "Die nordstory - Hamburgs rotes Erbe - Der Backstein bröckelt", den Patzwahl gemeinsam mit der Redaktion der "nordstory" 2019 entwickelt und realisiert hat. Der Film wurde erstmals am 15. November 2019 im NDR Fernsehen gezeigt.

Spannende Sanierung des "roten Erbes"

In "Hamburgs rotes Erbe" geht es nur am Rande um Chilehaus, Speicherstadt und andere prominente Klinker-Gebäude der Stadt. Es stehen die Menschen im Vordergrund, die sich auf unterschiedliche Weise für die Erhaltung der Backsteinbauten - insbesondere aus den 1920er-Jahren - einsetzen, von Altona bis Dulsberg, vom "Kontorhaus Leder-Schüler" am Berliner Tor bis zum "Warmwasserblock" auf der Veddel. Patzwahl zeigt, wie spannend gerade die Restaurierung eines Wohnblockes sein kann, für Mieterinnen und Mieter, Architektinnen und Architekten sowie Baustoffhändler, und wie wenig selbstverständlich der Erhalt historischer "schöner" Substanz ist.

Herstellung von Klinkern im "Hamburger Format"

Ein anderer Schwerpunkt im Film ist die Herstellung des Steins selbst: Ohne die traditionell gebrannten Klinker im "Hamburger Format" aus dem Klinkerwerk Rusch in Kehdingen wäre die Altbausanierung in Hamburg deutlich schwieriger.

Deutscher Preis für Denkmalschutz

Der Deutsche Preis für Denkmalschutz wird seit 1977 jährlich vom Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien vergeben. Prämiert werden zum einen Personen und Initiativen, die sich unmittelbar für den Erhalt oder den Schutz von Gebäuden, Ensembles und Baudenkmälern einsetzen, zum anderen Journalistinnen und Journalisten, "die in beispielhafter kritisch-konstruktiver Weise auf die speziellen Fragestellungen und Probleme von Denkmalschutz und Denkmalpflege aufmerksam gemacht haben". Der Preis ist die höchste Auszeichnung in diesem Bereich.

In der Mitteilung des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz heißt es: Fachlich fundiert und mitreißend erzählt bringe Uli Patzwahl uns die Problematik des Erhalts und der Sanierung des Hamburger Backsteins näher. Es sei ihm gelungen, "den Zuschauer in diesen Prozess miteinzubeziehen und Nachdenken anzuregen." Die Preisverleihung findet am 23. November in Berlin statt.

Die nordstory - Hamburgs rotes Erbe - Der Backstein bröckelt Kamera: Frank Groth und Uli Patzwahl

Schnitt: Martin Hüsges

Leitung: Birgit Schanzen

