Zahl der Erstimpfungen in Hamburg zuletzt stark gestiegen Stand: 26.11.2021 06:21 Uhr 2G-Pflicht bei Freizeitangeboten, 3G am Arbeitsplatz und in Bussen und Bahnen: Der Druck auf ungeimpfte Hamburgerinnen und Hamburger ist zuletzt gestiegen. Und das zeigt sich bereits jetzt in den Impf-Zahlen.

Deutlich mehr Impfungen haben die städtischen Impfstellen in der vergangenen Woche verzeichnet. "Ich bin sicher, dass das 2G-Konzept eine positive Auswirkung auf die Impfbereitschaft hat", hatte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Dienstag gesagt, als er ankündigte, das 2G-Modell nochmal auszuweiten. Die Zahlen scheinen ihm jetzt recht zu geben.

Mehr als 1.000 Erstimpfungen pro Tag

In der vergangenen Woche haben die städtischen Impfstellen durchschnittlich mehr als 1.000 Erstimpfungen pro Tag verabreicht. In der Woche davor waren es nur halb so viele. Auch die Zahl der Auffrischungsimpfungen ist um mehr als 20 Prozent angestiegen - auf mehr als 10.000 in der vergangenen Woche.

Die meisten Impfungen sind in Arztpraxen verabreicht worden - laut Kassenärztlicher Vereinigung zuletzt rund 70.000 pro Woche. Mit den neuen Impfstellen soll das städtische Angebot bald aber ein ähnliches Niveau erreichen.

