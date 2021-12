Weihnachtsgeschäft: Hamburger Einzelhandel enttäuscht Stand: 27.12.2021 15:56 Uhr In der Hamburger Innenstadt waren nach Angaben des City Managements nur etwa die Hälfte der Menschen unterwegs, wie in Zeiten vor Corona. Auch der Handelsverband Deutschland klagt bundesweit über Umsatzrückgänge.

Es war ein “dramatisch schlechtes” Weihnachtsgeschäft in Deutschland. Diese düstere Bilanz zieht der Chef des Handelsverbandes Deutschland, Stefan Genth. Dem Magazin “Focus” sagte er, dass die Umsätze um 30 Prozent unter denen der Zeit vor Corona lagen. Ein Trend den auch der Hamburger Einzelhandel zu spüren bekommen hat. Verantwortlich für den Umsatzrückgang ist für den Handelsverband die 2G-Beschränkung. Besonders schmerzlich dabei sei, dass es sich nicht um eine sinnvolle Maßnahme handelt, sondern die Politik damit einfach den Druck auf die verbliebenen Ungeimpften erhöht, sagte Stefan Genth.

Nur die Hälfte der Laufkundschaft in der City

Tatsächlich waren in der Hamburger Innenstadt nach Angaben des City Managements nur etwa die Hälfte der Menschen unterwegs, wie im Weihnachtsgeschäft 2019. In Hamburg muss jede Kundin und jeder Kunde bei Betreten eines Ladens kontrolliert werden. In Schleswig-Holstein reichen Stichproben. In Niedersachsen hatte das Oberverwaltungsgericht die 2G-Pflicht im Einzelhandel gekippt. Während der Onlinehandel erneut gewachsen ist und auch Supermärkte gutes Geld verdient haben, hoffen Schuhgeschäfte, Modeboutiquen und Schmuckhandel auf mehr Umsatz im neuen Jahr und darauf, dass nicht doch noch ein Lockdown kommt. Der Handelsverband Nord fordert fürs kommende Jahr bereits angepasste Hilfen für die Betroffenen.

